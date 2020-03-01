Елена проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Прикоснуться к истории города

Как и большинство городов провинции, Губбио основан древними умбрами, оставившими после себя знаменитые Игувинские таблицы — ключ к разгадке умбрийского языка. Вы узнаете об этих артефактах, а затем перенесетесь во времена, когда город был захвачен римлянами. Об этом периоде напоминает Римский театр — один из самых больших существующих античных театров в мире. Но больше всего памятников в Губбио сохранилось со времен Средневековья: например, вы увидите красивейшую центральную Площадь Гранде с Палаццо дей Консоли и Преторианским дворцом.

Разобраться в местных традициях

В честь покровителя Губбио, святого Убальдо, ежегодно проходит праздник Свечей (Festa dei Ceri), о котором я обязательно расскажу. Вы узнаете о традиции бега со свечами «Ла Корса деи Чери» — необычном средневековом спектакле, сохранившемся по сей день. Только представьте: самые сильные мужчины города («черайоли») в составе трех команд несут на плечах громадные сооружения в форме свечей из исторического центра на гору Инджино, где возвышается базилика Святого Убальдо. Сюда, в верхнюю часть города, мы сможем добраться на фуникулере, самом веселом местном аттракционе, открывающем обворожительные умбрийские пейзажи.

Диковинки Губбио

Еще одна местная достопримечательность — «Фонтан сумасшедших» на площади Боргелло. Вы узнаете о средневековой традиции, связанной с фонтаном, которая дает право стать «сумасшедшим» и получить от городской коммуны «настоящий билет сумасшедшего». В музее каноников вы сможете увидеть самую большую винную бочку вместительностью 20124 литров, которую изготовили монахи францисканцы! Славится Губбио и уникальными изделиями из красной керамики. Неоднократно соседями и конкурентами предпринимались попытки узнать секреты местного ремесла, но тщетно: до сих пор они держатся в строжайшей тайне.