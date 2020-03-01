Елена проводит ещё 1 экскурсию

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  4. Губбио — путешествие во времени

Разобраться в истории и самобытных традициях одного из красивейших городов Умбрии

Елена
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Елена – ваш гид
Предлагаю вам переместиться во времени, познакомившись с одним из самых колоритных городов Умбрии — Губбио.

Вы увидите его уникальные и даже «чудаковатые» достопримечательности, осмотрите город с вершины горы Инджино.

А еще узнаете, зачем местные жители устраивают забеги со свечами, как можно официально стать городским сумасшедшим и причем здесь фонтан.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Губбио — путешествие во времени
Губбио — путешествие во времени

Что вас ожидает

Прикоснуться к истории города
Как и большинство городов провинции, Губбио основан древними умбрами, оставившими после себя знаменитые Игувинские таблицы — ключ к разгадке умбрийского языка. Вы узнаете об этих артефактах, а затем перенесетесь во времена, когда город был захвачен римлянами. Об этом периоде напоминает Римский театр — один из самых больших существующих античных театров в мире. Но больше всего памятников в Губбио сохранилось со времен Средневековья: например, вы увидите красивейшую центральную Площадь Гранде с Палаццо дей Консоли и Преторианским дворцом.

Разобраться в местных традициях
В честь покровителя Губбио, святого Убальдо, ежегодно проходит праздник Свечей (Festa dei Ceri), о котором я обязательно расскажу. Вы узнаете о традиции бега со свечами «Ла Корса деи Чери» — необычном средневековом спектакле, сохранившемся по сей день. Только представьте: самые сильные мужчины города («черайоли») в составе трех команд несут на плечах громадные сооружения в форме свечей из исторического центра на гору Инджино, где возвышается базилика Святого Убальдо. Сюда, в верхнюю часть города, мы сможем добраться на фуникулере, самом веселом местном аттракционе, открывающем обворожительные умбрийские пейзажи.

Диковинки Губбио
Еще одна местная достопримечательность — «Фонтан сумасшедших» на площади Боргелло. Вы узнаете о средневековой традиции, связанной с фонтаном, которая дает право стать «сумасшедшим» и получить от городской коммуны «настоящий билет сумасшедшего». В музее каноников вы сможете увидеть самую большую винную бочку вместительностью 20124 литров, которую изготовили монахи францисканцы! Славится Губбио и уникальными изделиями из красной керамики. Неоднократно соседями и конкурентами предпринимались попытки узнать секреты местного ремесла, но тщетно: до сих пор они держатся в строжайшей тайне.

Организационные детали

Добраться до города Губбио можно на поезде из Рима (ж/д ветка Рим — Анкона) до станции Фоссато ди Вико. От станции до Губбио на автобусе (18 км); из Флоренции с пересадкой в Теронтола до Перуджи. От Перуджи на автобусе (40 км до Губбио).

Губбио — путешествие во времени
Губбио — путешествие во времени
Губбио — путешествие во времени
Губбио — путешествие во времени
Губбио — путешествие во времени
Губбио — путешествие во времени
Губбио — путешествие во времени
Губбио — путешествие во времени
Губбио — путешествие во времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Здравствуйте, дорогие туристы! Меня зовут Елена. Я лицензированный гид в Умбрии. Приглашаю вас совершить путешествие по этой необыкновенно многоликой области центральной Италии.
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Елена проводит ещё 1 экскурсию

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