  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

Из Рима - во Флоренцию и Пизу!

5
2 отзыва
Юлия
Юлия – Гид из Рима
.

Мы отправимся в чарующую Тоскану и посетим две её культурные жемчужины.

Наше путешествие будет проходить на поезде 🚂, поскольку это самый быстрый и удобный способ чтобы добраться до Флоренции и Пизы (для сравнения: из Рима до Флоренции на авто - минимум 3 часа, но поезде - 1, 5 часа).

Обращаем ваше внимание - билеты 🎫 на поезд в стоимость экскурсии 🧭 не входят и оплачиваются отдельно.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €170 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Из Рима - во Флоренцию и Пизу!
Из Рима - во Флоренцию и Пизу!

Что вы увидите

  • Палаццо Веккьо и площадь Синьории (копия статуи Давида Микеланджело)
  • Понте Веккьо, или Старый мост
  • Площадь Республики
  • Собор Санта-Мария-дель-Фьоре, колокольня Джотто и баптистерий Св. Иоанна
  • Рынок Сан-Лоренцо (кожаные изделия) и Меркато Чентрале (тосканские вина, сыры и пр. )
Если вы останавливаетесь в Риме, но у вас есть желание посетить другие города, этот тур может стать прекрасным дополнением к вашим "римским каникулам". Мы отправимся на поезде 🚂 в насыщенное, комфортное и очень живописное путешествие по удивительной Тоскане.
Во Флоренции, которая считается колыбелью Ренессанса и культурной столицей ⭐️ Италии, мы полюбуемся красотой её грандиозного собора Санта-Мария-дель-Фьоре и увидим самую красивую колокольню Европы. Пройдёмся по тем улочкам, где в своё время жили и творили такие гении, как Данте и Микеланджело, заглянём на рынок Сан-Лоренцо, где продаются фирменные изделия из качественной флорентийской кожи, посетим площадь Синьории с городской ратушей и отрытой галереей скульптур из коллекции династии Медичи, ну и конечно же не упустим возможность пройтись по самому старому и "дорогому" мосту Понте Веккьо, где можно сделать великолепные открыточные снимки и заглянуть в лавочки с ювелирными изделиями.
Возле рынка кожаных изделий располагается колоритнейший рынок еды Mercato centrale, где можно сделать паузу на обед и попробовать традиционные блюда и деликатесы флорентийской кухни 🥧, запивая их бокалом ароматного Кьянти.
После обеда мы отправимся в Пизу, город 🏙️ Падающей башни и Галилео Галилея. У вас будет не только возможность "поддержать" руками и сделать крутые снимки возле самой знаменитой колокольни, но и время полюбоваться средневековыми церквями и ренессансными дворцами города, увидеть один из старейших университетов Италии (XI в. ), пройтись по очаровательной набережной реки Арно и наконец, насладиться рожком настоящего итальянского мороженого на центральной торговой улице города. Таким образом, вы убедитесь в том, что Пиза - это не только Падающая башня, а нечто большее...
Что входит
  • Услуги гида в распоряжении на 12 часов
Что не входит
  • Билеты на поезда приобретаются и оплачиваются отдельно
  • включая билеты на гида. При заблаговременном бронировании стоимость билетов Рим-Флоренция-Пиза-Рим составляет 65/70 евро на человека. Я могу помочь с покупкой билетов.
Начало и место завершения
🚩 Ж/д вокзал Термини
Из Рима - во Флоренцию и Пизу!
Из Рима - во Флоренцию и Пизу!
Из Рима - во Флоренцию и Пизу!
Из Рима - во Флоренцию и Пизу!
Из Рима - во Флоренцию и Пизу!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия
Юлия
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

2 отзыва оставили туристы

Юлия проводит ещё 3 экскурсии

Однодневная экскурсия из Рима в Неаполь на поезде
150
10 часов
Однодневная экскурсия из Рима в Неаполь на поезде
Площади и фонтаны Рима
95
3 часа
Площади и фонтаны Рима
Завтрак у Браманте и гастрономические прелести римской кухни
100
3 часа
Завтрак у Браманте и гастрономические прелести римской кухни

Еще несколько необычных экскурсий в Риме

Музеи Ватикана и собор Святого Петра
60
3 часа
Музеи Ватикана и собор Святого Петра
1411 отзывов
Искусство, красота и история Италии в шедеврах ватиканских музеев — билеты без очереди включены
Колизей и Древний Рим
57
3 часа
Колизей и Древний Рим
522 отзыва
Прикоснуться к величайшему наследию античности — билеты без очереди включены в стоимость
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
20
2.5 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
514 отзывов
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
65
3.5 часа
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
386 отзывов
Гурмэ-экскурсия в любимом римлянами Трастевере
Ежедневная прогулка по Риму
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Риму
301 отзыв
Узнать и полюбить город за 2 часа
Все дороги ведут в Рим
130
3.5 часа
Все дороги ведут в Рим
268 отзывов
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств