Если вы останавливаетесь в Риме, но у вас есть желание посетить другие города, этот тур может стать прекрасным дополнением к вашим "римским каникулам". Мы отправимся на поезде 🚂 в насыщенное, комфортное и очень живописное путешествие по удивительной Тоскане.

Во Флоренции, которая считается колыбелью Ренессанса и культурной столицей ⭐️ Италии, мы полюбуемся красотой её грандиозного собора Санта-Мария-дель-Фьоре и увидим самую красивую колокольню Европы. Пройдёмся по тем улочкам, где в своё время жили и творили такие гении, как Данте и Микеланджело, заглянём на рынок Сан-Лоренцо, где продаются фирменные изделия из качественной флорентийской кожи, посетим площадь Синьории с городской ратушей и отрытой галереей скульптур из коллекции династии Медичи, ну и конечно же не упустим возможность пройтись по самому старому и "дорогому" мосту Понте Веккьо, где можно сделать великолепные открыточные снимки и заглянуть в лавочки с ювелирными изделиями.

Возле рынка кожаных изделий располагается колоритнейший рынок еды Mercato centrale, где можно сделать паузу на обед и попробовать традиционные блюда и деликатесы флорентийской кухни 🥧, запивая их бокалом ароматного Кьянти.

После обеда мы отправимся в Пизу, город 🏙️ Падающей башни и Галилео Галилея. У вас будет не только возможность "поддержать" руками и сделать крутые снимки возле самой знаменитой колокольни, но и время полюбоваться средневековыми церквями и ренессансными дворцами города, увидеть один из старейших университетов Италии (XI в. ), пройтись по очаровательной набережной реки Арно и наконец, насладиться рожком настоящего итальянского мороженого на центральной торговой улице города. Таким образом, вы убедитесь в том, что Пиза - это не только Падающая башня, а нечто большее...