11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Что помнит Чивита

Оказавшись в «умирающем городе», вы поймёте, что время здесь почти остановилось. Я расскажу вам, откуда произошло название «Баньореджо», и историю уроженца Чивиты — Святого Бонавентуры, а также поведаю о том, как строилась единственная дорога-мост, соединяющая два города. Вы узнаете, откуда на главных воротах Чивиты, втиснувшихся между домами, устрашающие барельефы львов, держащих человеческие головы. Здешняя земля знала следы этрусков, и возле одной из панорамных площадок Чивиты вы увидите грот — этрусское захоронение, а потом узнаете, как этот некрополь связан с именем Святого Франциско.

Знаковые места «умирающего города»

Вы попадёте в город по трехсотметровому мосту через Ворота Святой Марии, заглянете в пещеру Святого Бонавентуры и посетите церковь Сан-Донато, стены которой расписаны учениками школы Перуджино. Вместе мы пройдёмся по древним улочкам и полюбуемся прекрасными видами на Долину Бесплодных Земель. Там я расскажу о том, как океаническое дно превратилось в живописный ландшафт и почему Чивита постепенно разрушается. Вы узнаете, как на город повлияли недавно произошедшие землетрясения и кто здесь живёт сейчас. А если захотите, то даже попадёте на местную ярмарку (они проходят только по понедельникам) или (после экскурсии) на ферму к сеньоре Франке, где можно будет купить сыры из овечьего молока.