11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Чивита ди Баньореджо. «Город, который умирает»

Путешествие в место, не похожее ни на какое другое в мире

Светлана
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Светлана – ваш гид
Разрушающийся город, в котором почти нет людей, а звук колокола раздаётся на несколько километров вокруг немного тоскливым эхом, тем не менее, рад каждому гостю.

Здесь всё ещё есть постоянные жители, проходят ярмарки и работает таверна.

И всё это — на маленьком горном пятачке.

Чивита ди Баньореджо — это кладезь таинственных историй и сплошная панорамная площадка с головокружительными видами и неповторимой атмосферой.
144 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии11 отзывов
5
Чивита ди Баньореджо. «Город, который умирает»
Чивита ди Баньореджо. «Город, который умирает»

Что вас ожидает

Что помнит Чивита
Оказавшись в «умирающем городе», вы поймёте, что время здесь почти остановилось. Я расскажу вам, откуда произошло название «Баньореджо», и историю уроженца Чивиты — Святого Бонавентуры, а также поведаю о том, как строилась единственная дорога-мост, соединяющая два города. Вы узнаете, откуда на главных воротах Чивиты, втиснувшихся между домами, устрашающие барельефы львов, держащих человеческие головы. Здешняя земля знала следы этрусков, и возле одной из панорамных площадок Чивиты вы увидите грот — этрусское захоронение, а потом узнаете, как этот некрополь связан с именем Святого Франциско.

Знаковые места «умирающего города»
Вы попадёте в город по трехсотметровому мосту через Ворота Святой Марии, заглянете в пещеру Святого Бонавентуры и посетите церковь Сан-Донато, стены которой расписаны учениками школы Перуджино. Вместе мы пройдёмся по древним улочкам и полюбуемся прекрасными видами на Долину Бесплодных Земель. Там я расскажу о том, как океаническое дно превратилось в живописный ландшафт и почему Чивита постепенно разрушается. Вы узнаете, как на город повлияли недавно произошедшие землетрясения и кто здесь живёт сейчас. А если захотите, то даже попадёте на местную ярмарку (они проходят только по понедельникам) или (после экскурсии) на ферму к сеньоре Франке, где можно будет купить сыры из овечьего молока.

Организационные детали

  • Вам нужно будет самостоятельно добраться из Рима до ж/д станции в Витербо, Орте или в Орвието, где я вас встречу (и куда провожу после экскурсии)
  • Вход в город Чивиту ди Баньореджо оплачивается дополнительно: 5€ с человека
  • В выходные и праздничные дни подъезд непосредственно ко входу в сам город невозможен. Есть челночный автобус от официальной стоянки в Баньореджо (1 евро с человека в один конец), но этот путь можно пройти и пешком (2 км). Так даже лучше, ведь по пути можно увидеть церковь, где находится позолоченный слепок руки Св. Бонавентуры.
  • О вашем желании после экскурсии попасть на ферму к сеньоре Франке стоит сообщить мне заранее
Чивита ди Баньореджо. «Город, который умирает»
Чивита ди Баньореджо. «Город, который умирает»
Чивита ди Баньореджо. «Город, который умирает»
Чивита ди Баньореджо. «Город, который умирает»
Чивита ди Баньореджо. «Город, который умирает»
Чивита ди Баньореджо. «Город, который умирает»
Чивита ди Баньореджо. «Город, который умирает»
Чивита ди Баньореджо. «Город, который умирает»
Чивита ди Баньореджо. «Город, который умирает»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я родилась, училась и работала до 1999 года в Москве. Сейчас живу в Италии, в городе Витербо. Я показываю города, которые мне самой очень нравятся, и как я их воспринимаю своими глазами. Моё увлечение историей Тушии (так называются земли, некогда населенные этрусками) появилось от желания показать незнакомые и незаслуженно неразрекламированные города, рассказать их некоторые исторические факты, истории горожан средневекового периода и вообще передать атмосферу, сохранившуюся с давних веков.
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 февраля 2020
Светлана - большой молодец! Экскурсия была прекрасно организована, с большой заботой об экскурсантах, много интересной и полезной информации, ответила на все наши вопросы! Было бы чуть больше времени, обязательно бы съездили с ней ещё куда-нибудь! Спасибо!
6 февраля 2020
Однозначно рекомендую всем данную экскурсию и гида Светлану.
Все очень четко, внимательно, информативно.
Отличная экскурсия!!!
Светлана, спасибо большое
27 ноября 2019
Мы были со Светланой целый день. Встретились на вокзале в Витербо, и после прогулки и прекрасного обеда поехали в Чивиту.
Светлана - внимательный и заботливый экскурсовод, интересно рассказывала и отвечала на все наши вопросы. В этих небольших городках, оказывается, происходили события, которые влияли на итальянскую историю. Рассказы нашего экскурсовода помогли нам понять не только местную жизнь, но и самих итальянцев. И нам понравилась эта часть Италии, очень!
Светлана показывала нам лучшие места для фото, провела нас по всем закоулкам Чивиты и объяснила местные обычаи и традиции. Отдельное спасибо хочу сказать за обувной магазин с , в который мы заехали перед поездом. Кстати, на поезд мы тоже успели во многом благодаря Светлане.
Рекомендую Светлану всем, кто планирует поездку в те края. Отличный экскурсовод и очень приятный человек. Заражает своей любовью к этим местам и бережным отношением к культуре и ценностям. Нам очень понравилось, спасибо большое!
7 октября 2019
Очень понравилась экскурсия. Вне планово нас даже завезли на местные винодельни, и мы смогли прикупить парочку бутылочек замечательного вина Est Est Est.
Единственное, что немного показалось излишним, Светлана уделила много времени единственному храму в Чивите - просто мы не сильно религиозны и не интересуемся этим настолько подробно.
Понравилось, что нам дали время самим погулять по городку и пообедать там.
Встретили нас в Орте, обратно довезли до Витербо. Светлана также рассказала и про эти города.
Спасибо большое за экскурсию!
13 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась. Замечательное место и замечательный экскурсовод! Спасибо огромное Светлане.
15 августа 2019
Это удивительный и колоритный городок Италии. Мы очень рады, что смогли его увидеть. Наши впечатления сложно описать словами, эту красоту стоит увидеть своими глазами. Светлана рассказала нам не только про этот город, но и про регион, показала город с очень интереных ракурсов. Большое спасибо за этот день.
20 апреля 2019
Экскурсия просто отличная, очень интересный город, чудесные виды, интересно все рассказывают, Светлана помогает и информационно, по поводу дороги, поезда
17 апреля 2019
Осмотрев все основные достопримечательности Рима, захотелось увидеть что-то большее. Выбор пал На Чивита ди Баньореджо. Невероятно прекрасное место! Светлана объснила, как добраться из Рима, встретила, провела чудесную экскурсию, проводила обратно на вокзал, по дороге заехали еще в один городок, посмотрели чудесные панорамные виды! Приятный в общении человек, замечательный гид, хочется поблагодарить ее от всей души за чудесный день! Настоятельно рекомендую! В 2006 году город был внесен Юнеско в список 100 находящихся под угрозой изчезновения объектов. Так что господа туристы успейте увидеть. Светлане еще раз огромное спасибо!
23 октября 2018
Большое спасибо Светлане за очень интересную и очень красивую экскурсию.
Светлана -замечательный экскурсовод, интересно передала всю историю города, который мы обошли весь.
Помимо нашей основной экскурсии Светлана отвезла нас в Витербо, где мы ещё долго гуляли по историческому центру.
Очень рекомендую съездить, место потрясающее
Светлана - очаровательный человек, окружила нас заботой и гостеприимством.
8 октября 2018
В день экскурсии метеопрогноз был неутешительным - дождь, местами - сильный. Однако все-таки она состоялась и была удивительной и запоминающейся: умирающий город предстал в низкой облачности, с туманами, испарениями, какими-то невероятными картинками, которые делали еще более очевидным время, когда он был основан. Светлана с документальной точностью восстанавливала хронологию исторических событий разных периодов развития этого удивительного города. Огромное спасибо!
Ещё 1 отзыв

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