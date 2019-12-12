24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы очарованы звуками итальянской речи, хотели бы попробовать на вкус dolce vita и понять хоть немного, о чем с такой страстью поет Андреа Бочелли, но перед отпуском даже не успели заглянуть в разговорник? Мы это исправим!

Программа

За несколько часов неспешной прогулки по Риму я обучу вас основам итальянского языка по уникальной ассоциативной методике, которая не потребует от вас ни феноменальной памяти, ни сильной умственной нагрузки. Ведь вы в отпуске, поэтому ничего кроме удовольствия вам испытывать не полагается, а это именно то, что вы получите во время нашего небольшого тура.

Итак, мы с вами выберем маршрут прогулки по самым приятным местам вечного города (район Трастевере, еврейский квартал, холм Джаниколо, Parco Savello — сад апельсинов, набережная Тибра и т.д.) и, неспешно прогуливаясь, наслаждаясь красотами, вы без труда запомните 100-200 слов и выражений, а также правила чтения. Так что, придя в ресторан, вы уже сможете прочитать меню, сделать заказ, спросить дорогу у прохожих и, конечно, представиться своим новым знакомым, которые, я уверена, появятся у вас в Риме, ведь итальянцы — очень приветливый и открытый народ.

Вы узнаете, как отличить неаполитанца от флорентинца по выговору и что римляне говорят о миланцах, генуэзцах и сицилийцах. Я расскажу вам, какие диалекты и языки существуют в Италии, а также немного об истории итальянского языка и о наилучших методах его изучения. Мы также подглядим, как итальянцы «разговаривают руками», и узнаем, что означают все эти их дирижерские жесты. И наконец, вы узнаете, что же написано на фотографиях к этой экскурсии.

После прогулки у вас в голове будет звучать аллегро, а в руках останется маленькая шпаргалка для больших разговоров. И кто знает, быть может, после нашего тура вы так влюбитесь в итальянский язык, что захотите продолжить изучать его и после вашего возвращения из отпуска.