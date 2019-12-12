24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Основы итальянского по ассоциативной методике на неспешной прогулке по романтическим местам города

Natalia
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Natalia – ваш гид
Вы очарованы звуками итальянской речи, хотели бы попробовать на вкус dolce vita и понять хоть немного, о чем с такой страстью поет Андреа Бочелли, но перед отпуском даже не успели заглянуть в разговорник? Мы это исправим!
От 105 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии24 отзыва
4.75
Лингвотур — поговорим по-итальянски!
Лингвотур — поговорим по-итальянски!

Программа

За несколько часов неспешной прогулки по Риму я обучу вас основам итальянского языка по уникальной ассоциативной методике, которая не потребует от вас ни феноменальной памяти, ни сильной умственной нагрузки. Ведь вы в отпуске, поэтому ничего кроме удовольствия вам испытывать не полагается, а это именно то, что вы получите во время нашего небольшого тура.

Итак, мы с вами выберем маршрут прогулки по самым приятным местам вечного города (район Трастевере, еврейский квартал, холм Джаниколо, Parco Savello — сад апельсинов, набережная Тибра и т.д.) и, неспешно прогуливаясь, наслаждаясь красотами, вы без труда запомните 100-200 слов и выражений, а также правила чтения. Так что, придя в ресторан, вы уже сможете прочитать меню, сделать заказ, спросить дорогу у прохожих и, конечно, представиться своим новым знакомым, которые, я уверена, появятся у вас в Риме, ведь итальянцы — очень приветливый и открытый народ.

Вы узнаете, как отличить неаполитанца от флорентинца по выговору и что римляне говорят о миланцах, генуэзцах и сицилийцах. Я расскажу вам, какие диалекты и языки существуют в Италии, а также немного об истории итальянского языка и о наилучших методах его изучения. Мы также подглядим, как итальянцы «разговаривают руками», и узнаем, что означают все эти их дирижерские жесты. И наконец, вы узнаете, что же написано на фотографиях к этой экскурсии.

После прогулки у вас в голове будет звучать аллегро, а в руках останется маленькая шпаргалка для больших разговоров. И кто знает, быть может, после нашего тура вы так влюбитесь в итальянский язык, что захотите продолжить изучать его и после вашего возвращения из отпуска.

Лингвотур — поговорим по-итальянски!
Лингвотур — поговорим по-итальянски!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Работаю и учусь в Риме, обожаю Италию с подлинной итальянской страстью, которой могу заразить любого. Я предлагаю только то, что попробовала сама и могу найти ответы на все вопросы, которые вас интересуют.
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 декабря 2019
Очень необычный формат экскурсии. Помимо интересных исторических моментов, которых предостаточно в Риме, экскурсия удивительно легко и увлекательно знакомит с языком, на котором говорят в этом городе: как произносить слова, как читать объявления, как ориентироваться на улицах. Особенно интересна экскурсия будет для тех, кто не владеет итальянским, но владеет каким-нибудь другим европейским языком: английским, или немецким, или французским.
С Натальей было очень легко, ей удавалось удерживать наше внимание и интерес на протяжении всего общения. Благодарим за прекрасную прогулку и незабываемые впечатления!
27 марта 2019
Узнала много нового, хотя интересуюсь историей и в Риме третий раз. Практика языка отличная для любого уровня, не только для тех, кто не изучал вовсе. Гид Наталия очень внимательная и готова пойти навстречу вашим предпочтериям в маршруте, но мне все понравилось, что сама Наталия предложила! И в конце маршрута ждет интересное кафе/ресторан, лучше быть слегка голодными!
2 марта 2019
Спасибо огромное, надеюсь, встретиться в будующем году
25 июля 2018
Прекрасная экскурсия. Много интнресной информации и про язык и про места по которым гуляли. Много ассоциаций как запоминать слова. Огромное спасибо!!!! И еще в конце гид показала чудесный ресторанчик, я вернулась туда потом и такого наслаждения от еды еще не испытывала. Спасибо и рекомендую всем вне зависимости от ваших знаний языка!!!!
26 апреля 2018
Я начала сама изучать итальянский, поэтому выбрала эту экскурсию. Гид Наталья молодец, очень интересно, понятно , разнообразно. Много вопросов, много ответов, все отлично. Рекомендую этого гида!
4 марта 2018
Разочарованы. Полностью. Все два часа нам приходилось задавать тему экскурсии, поддерживать интерес гида к нам. Четкого плана у гида не было. Мероприятие «на отвали». Город знает плохо, живет в провинции приезжает в Рим только провести туристов.
21 июля 2017
Несмотря на то, что тур незаметно для нас перенесся больше на обзорную прогулку по городу(что, по моему объясняется нашей заинтересованностью в городе, которая увлекла гида), мы узнали много полезного и интересного об итальянском языке. Рекомендую всем. кто совсем не знаком с этим прекрасным языком, но хочет узнать его поближе
Марина
20 июня 2017
Итальянский язык - одна из основных достопримечательностей страны, как мне кажется. Хорошо погуляли: разучили слова, читали надписи, получали ответы на вопросы. Наталия с удовольствием рассказывает о языке, словах, названиях и т.п. Да, и при этом показывает город! Идеальное сочетание)
12 апреля 2017
Огромное спасибо Наталье за увлекательную экскурсию
29 ноября 2016
Наша прогулка прошла замечательно. Наташа - прекрасный рассказчик, она показала интересные места, до которых я никогда не добралась бы сама. Вводный курс итальянского языка прошел в живописном апельсиновом саду с видом на собор Святого Петра. Наташа дала необходимый минимум для того, чтобы сделать заказ в ресторане, прочитать вывески и вести мини-диалоги на бытовые темы. Mille grazie, Natasha, per nostra escursione!
Ещё 14 отзывов

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