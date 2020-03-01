Анна проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Виа Маргутта (Via Margutta) — небольшая улица в центре Рима, недалеко от Испанской площади. В древности виа Маргутта служила задворками для особняков на параллельной ей виа дель Бабуино. Здесь располагались лавки ремесленников, конюшни, дома строителей, мраморщиков и кучеров. В Средние века здесь появились мастерские художников, в первую очередь иностранцев (фламандцев, немцев), а также иногородних итальянцев. В настоящее время это тихая и спокойная улочка с домами, заросшими виноградником, где не чувствуется шум и смог оживленного центра города. Начиная с 1950-х гг. после выхода фильма «Римские каникулы», на виа Маргутта поселилось множество художников, скульпторов, антикваров и известных личностей. Здесь жили Федерико Феллини, Анна Маньяни, Джанни Родари, Джорджо де Кирико, Ренато Гуттузо и многие другие.

Виа дей Коронари (итал. Via dei Coronari) — настоящий рай для антикваров! Название происходит от имени торговцев объектами культа и цветочников, продававших короны из роз (corone di rose) паломникам по пути в собор Святого Петра. В Средние века улица служила самой удобной дорогой к Ватикану, была очень оживлённой и часто посещалась паломниками. Постепенно на улице стали открываться многочисленные лавки продавцов святых образов и цветов. С начала XVI в. на виа дей Коронари и в прилегающих кварталах жили известные куртизанки того времени, из которых самые известные Империя и Фьямметта.

Виа дей Кондотти (итал. Via dei Condotti) — одна из старейших и известнейших улиц Рима. Название происходит от водопроводов (итал. condotti, акведука Аква Верджине (Acqua Vergine), которые были проведены от резервуара на холме Пинчо в XVI в. по приказу папы Григория ХIII для обслуживания Марсова поля. В наши дни на виа деи Кондотти расположены престижные магазины одежды, кожаных и ювелирных изделий. На этой улочке находится известное историческое кафе «Греко», основанное еще в 1760 году, мы с вами туда заглянем и полюбуемся шедеврами, как когда-то там это делали Гоголь, Байрон, Гете и Стендаль.

Виа де Говерно-Веккьо (via del Governo Vecchio, «старого правительства») славится отличными винотеками и магазинами молодых дизайнеров, чьи витрины не менее интересны, чем фасады окружающих домов. Улица заканчивается грандиозным зданием, которое Борромини построил для ордена филиппинцев, последователей святого Филиппа Нери. Здание легко узнать по башне с часами (Torre dell’ Orologio), которая привела всех современников в такой восторг, что в ее честь даже переименовали площадь. Поскольку филиппинцы были полусветским орденом, они заказали себе не монастырь, а именно дворец. Главный храм ораторианцев находится здесь же, справа, — это Новая церковь (Chiesa Nuova), где можно увидеть восхитительные фрески (над куполом и апсидой Пьетро да Кортона работал целых двадцать лет), капеллу Сан-Филиппо слева от алтаря (работа Борромини) и, наконец, алтарь Рубенса с его же святыми Григорием и Домициллой по бокам.

Вблизи Новой церкви находится виа дей Банки-Нуови (via dei Banchi Nuovi), названная так в честь (несохранившейся) конторы Агостино Киджи. Из финансовых учреждений этого квартала осталось в живых одно только здание банка Святого Духа (Banco di Santo Spirito) на площади Тассони (largo Tassoni). Во дворике банка мы увидим самую древнюю табличку о наводнении в Риме (XIII в.).

Виа де Пеллегрино (via del Pellegrino) обязана своим названием Папе Сиксту IV, который проложил специальную дорогу, ожидая большого притока паломников во время празднования очередного церковного юбилея в 1475 г.. По всей длине Пеллегрино усеяна дизайнерскими лавками, ресторанами и книжными магазинами. Здесь мы посетим дворик, что фигурирует на тысячах открыток под названием Arco degli Acetari — арка торговцев уксусом.

Виа дей Каппелари (итал. via dei Cappellari) — еще одна колоритная улочка за Кампо дей Фиори (известная римская площадь, переводится, как «Поле цветов», его мы, конечно же, тоже посетим). Многие улочки этого района брали названия от профессий его жителей. Каппелари (от итальянского слова — cappello — шляпа) переводится — как шляпники, т.е. изготовители шляп. Здесь много необычных магазинов, лавок артистов, а самое главное атмосфера, уже почти исчезнувшего, средневекового Рима.