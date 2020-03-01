Анна проводит ещё 3 экскурсии

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

  4. Магия улочек Рима

Необычное знакомство с Римом в волшебной атмосфере уютных улочек центра

Анна
Задать вопрос
Анна – ваш гид
Хотите погрузиться в мир сказки, полюбоваться творениями самых креативных римских ремесленников и насладиться всем этим, гуляя по очаровательным римским улочкам в центре? Тогда эта прогулка для вас! Для всех ценителей прекрасного, кто обожает историю и легенды безлюдных узеньких улицам старого города, дома, плотно увитые плющом, и великолепные витрины итальянских магазинчиков.

Конечно же, рекомендую экскурсию всем, кто любит и ищет настоящий «Made in Italy».
От 130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча площадь Popolo
Забронировать экскурсию
Магия улочек Рима
Магия улочек Рима

Что вас ожидает

Виа Маргутта (Via Margutta) — небольшая улица в центре Рима, недалеко от Испанской площади. В древности виа Маргутта служила задворками для особняков на параллельной ей виа дель Бабуино. Здесь располагались лавки ремесленников, конюшни, дома строителей, мраморщиков и кучеров. В Средние века здесь появились мастерские художников, в первую очередь иностранцев (фламандцев, немцев), а также иногородних итальянцев. В настоящее время это тихая и спокойная улочка с домами, заросшими виноградником, где не чувствуется шум и смог оживленного центра города. Начиная с 1950-х гг. после выхода фильма «Римские каникулы», на виа Маргутта поселилось множество художников, скульпторов, антикваров и известных личностей. Здесь жили Федерико Феллини, Анна Маньяни, Джанни Родари, Джорджо де Кирико, Ренато Гуттузо и многие другие.

Виа дей Коронари (итал. Via dei Coronari) — настоящий рай для антикваров! Название происходит от имени торговцев объектами культа и цветочников, продававших короны из роз (corone di rose) паломникам по пути в собор Святого Петра. В Средние века улица служила самой удобной дорогой к Ватикану, была очень оживлённой и часто посещалась паломниками. Постепенно на улице стали открываться многочисленные лавки продавцов святых образов и цветов. С начала XVI в. на виа дей Коронари и в прилегающих кварталах жили известные куртизанки того времени, из которых самые известные Империя и Фьямметта.

Виа дей Кондотти (итал. Via dei Condotti) — одна из старейших и известнейших улиц Рима. Название происходит от водопроводов (итал. condotti, акведука Аква Верджине (Acqua Vergine), которые были проведены от резервуара на холме Пинчо в XVI в. по приказу папы Григория ХIII для обслуживания Марсова поля. В наши дни на виа деи Кондотти расположены престижные магазины одежды, кожаных и ювелирных изделий. На этой улочке находится известное историческое кафе «Греко», основанное еще в 1760 году, мы с вами туда заглянем и полюбуемся шедеврами, как когда-то там это делали Гоголь, Байрон, Гете и Стендаль.

Виа де Говерно-Веккьо (via del Governo Vecchio, «старого правительства») славится отличными винотеками и магазинами молодых дизайнеров, чьи витрины не менее интересны, чем фасады окружающих домов. Улица заканчивается грандиозным зданием, которое Борромини построил для ордена филиппинцев, последователей святого Филиппа Нери. Здание легко узнать по башне с часами (Torre dell’ Orologio), которая привела всех современников в такой восторг, что в ее честь даже переименовали площадь. Поскольку филиппинцы были полусветским орденом, они заказали себе не монастырь, а именно дворец. Главный храм ораторианцев находится здесь же, справа, — это Новая церковь (Chiesa Nuova), где можно увидеть восхитительные фрески (над куполом и апсидой Пьетро да Кортона работал целых двадцать лет), капеллу Сан-Филиппо слева от алтаря (работа Борромини) и, наконец, алтарь Рубенса с его же святыми Григорием и Домициллой по бокам.

Вблизи Новой церкви находится виа дей Банки-Нуови (via dei Banchi Nuovi), названная так в честь (несохранившейся) конторы Агостино Киджи. Из финансовых учреждений этого квартала осталось в живых одно только здание банка Святого Духа (Banco di Santo Spirito) на площади Тассони (largo Tassoni). Во дворике банка мы увидим самую древнюю табличку о наводнении в Риме (XIII в.).

Виа де Пеллегрино (via del Pellegrino) обязана своим названием Папе Сиксту IV, который проложил специальную дорогу, ожидая большого притока паломников во время празднования очередного церковного юбилея в 1475 г.. По всей длине Пеллегрино усеяна дизайнерскими лавками, ресторанами и книжными магазинами. Здесь мы посетим дворик, что фигурирует на тысячах открыток под названием Arco degli Acetari — арка торговцев уксусом.

Виа дей Каппелари (итал. via dei Cappellari) — еще одна колоритная улочка за Кампо дей Фиори (известная римская площадь, переводится, как «Поле цветов», его мы, конечно же, тоже посетим). Многие улочки этого района брали названия от профессий его жителей. Каппелари (от итальянского слова — cappello — шляпа) переводится — как шляпники, т.е. изготовители шляп. Здесь много необычных магазинов, лавок артистов, а самое главное атмосфера, уже почти исчезнувшего, средневекового Рима.

Магия улочек Рима
Магия улочек Рима
Магия улочек Рима
Магия улочек Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура площадь Popolo.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анна
Анна
Здравствуйте. Меня зовут Анна и я профессиональный гид в Риме. Я родом из Санкт-Петербурга, а в Вечный город я переехала 10 лет назад по большой любви — любви к этому городу. Я получила диплом в Римском Университете, мы изучали историю Древнего Рима, археологию, историю искусств, во время учебы я начала показывать мой любимый город туристам. Так постепенно я стала гидом, чему безумно рада, ведь это профессия мечты! Я очень люблю необычные маршруты. Моя цель — чтобы на моей экскурсии вы узнали и увидели то, чего нет в путеводителях! Жду вас в Риме!
Напишите мне

Анна проводит ещё 3 экскурсии

Как зарождалось христианствоКак зарождалось христианствоКак зарождалось христианство
От 120 за экскурсию
3 часа
О зарождении веры, святых апостолах, паломниках и реликвиях в церквях Рима
Во время этой экскурсии я расскажу вам, как зарождалось христианство, почему именно здесь оказались Святые апостолы Петр и Павел и почему их убили, как попали в Рим христианские реликвии, и многое, многое другое!
По местам притяжения путешественников и неизвестным тропамПо местам притяжения путешественников и неизвестным тропамПо местам притяжения путешественников и неизвестным тропам
150 за экскурсию
3 часа
11 отзывов
Визитные карточки Рима, а также его самые нетуристические, но не менее прекрасные места
Эта экскурсия позволит вам познакомиться с наиболее популярными местами в Риме, но при этом я проведу вас к ним не типичными туристическими маршрутами, а постараюсь разнообразить и дополнить наш путь неизвестными основной массе путешественников улочками и монументами вдали от римской суеты. Это прекрасный способ узнать историю города и прочувствовать его настоящий дух.
Прогулки по неизвестному РимуПрогулки по неизвестному РимуПрогулки по неизвестному Риму
130 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Более глубокое знакомство с городом на экскурсии по не самым туристическим местам
Есть кое-какие места, в которые путешественники в Риме обычно не попадают. Если вы хотите узнать Рим более глубоко и оказываетесь здесь не первый раз — приглашаю отправиться по моему маршруту. Ну, а для тех, кто в первый раз, они тоже будут чрезвычайно интересны после обзорной экскурсии: вы поймете, что Рим — город безграничный, здесь вы можете найти все периоды истории, все направления искусства. Приезжать сюда можно бесконечно, вы всегда откроете для себя что-нибудь новое, а я буду рада вам в этом помочь.

Необычные маршруты по Риму

Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
120 за экскурсию
3 часа
40 отзывов
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города. За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину. А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.
Тайны нетуристического РимаТайны нетуристического РимаТайны нетуристического Рима
130 за экскурсию
3 часа
28 отзывов
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Вы погуляете по уютным живописным переулкам, которые после центральных римских площадей покажутся другим измерением. Подниметесь на панорамную площадку Апельсинового сада, откуда открывается потрясающий вид на город, разгадаете загадки тамплиеров и послание в парке роз.
Трастевере. Рим, о котором вы не догадывалисьТрастевере. Рим, о котором вы не догадывалисьТрастевере. Рим, о котором вы не догадывались
104 за экскурсию
2.5 часа
33 отзыва
Прогуляться по лабиринтам любимого района римлян и узнать его секреты
Синоним настоящего Рима — Трастевере — не стоит оставлять лишь на вечер или следующий приезд! Здесь всегда гостеприимно принимали людей всех профессий, национальностей и религий: вы увидите, как это отразилось на истории и в облике Трастевере. Приготовьтесь заплутать в улочках с гирляндами из сохнущего белья, отыскать произведения искусства в базиликах, открыть сюжеты за фасадами — и влюбиться в самый колоритный квартал Вечного города!
По Риму на SegwayПо Риму на SegwayПо Риму на Segway
78 за человека
3 часа
107 отзывов
Утренний тур по главным достопримечательностям
Обзорная экскурсия на сигвеях – это веселый, интересный и быстрый способ познакомиться с важнейшими объектами Рима. Вы проедете по улицам Вечного города, погрузитесь в античную историю и городской фольклор, увидите величественный Пантеон, Площадь Навона, фонтан Треви и другие потрясающие памятники архитектуры, без которых просто невозможно представить Рим!
Квест-приключение «Загадочный Рим»Квест-приключение «Загадочный Рим»Квест-приключение «Загадочный Рим»
130 за экскурсию
3 часа
27 отзывов
Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания!
Римский квест — это веселая и легкая экскурсия, насыщенная интересными заданиями и необычными архитектурными объектами. Вы исследуете площади Рима и работы мастеров Возрождения, разгадаете логические ребусы и задачи — никуда не спеша, останавливаясь на кофе и мороженое, получая удовольствие от города. Ведь только так можно узнать и понять Рим!
По Риму на рассвете: очарование безлюдных площадейПо Риму на рассвете: очарование безлюдных площадейПо Риму на рассвете: очарование безлюдных площадей
140 за экскурсию
3.5 часа
24 отзыва
Прочувствовать дыхание Вечного города без спешки и шумных туристов
Если вы не любите толпиться у достопримечательностей и стоять в длинных очередях, добро пожаловать на мою утреннюю прогулку! Мы обойдем главные локации Рима до нашествия туристов с фотоаппаратами, насладимся превосходным кофе с корнетти и заглянем в секретные места Вечного города — от садика с попугаями до потайной обзорной площадки.

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейМода и винтажФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классы