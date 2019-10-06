Что вас ожидает

Пирамида. В Риме!

Экскурсия начнется с самого «неримского» памятника итальянской столицы — Пирамиды Цестия. Да-да, вы не ослышались… в Риме есть даже пирамида. Вы узнаете, откуда здесь появилась древнеегипетская усыпальница, и что спасало памятник от разрушения на протяжении нескольких столетий.

Базилика Святого Павла

Затем вы отправитесь в одну из четырех великих базилик Рима — Базилику Святого Павла за городскими стенами. Познакомитесь с внутренним убранством сооружения и услышите его трагическую историю, осмотрите галереи портретов всех Римских Пап, размещенных в медальонах по внутреннему периметру здания и узнаете, что случится, когда больше не останется пустых медальонов. А также подойдете к саркофагу с мощами Св. апостола Павла.

Тайны района ЭУР

Проехав по проспекту Христофора Колумба, вы двинетесь в южную часть города, построенную при Муссолини — ЭУР. Я расскажу, почему здания имеют аскетичный вид и какими были архитектурные замыслы диктатора. В квартале всемирной выставки вы увидите «квадратный» Колизей, познакомитесь с историей его создания, откроете магическую тайну чисел, знаков и аллегорических фигур, а также узнаете об известном итальянском бренде, размещенном в его стенах. Осмотрите снаружи базилику апостолов Рима: Св. Пьетра и Паоло. И в завершение прогуляетесь вдоль симпатичного искусственного озера, наслаждаясь итальянским мороженым!