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Открыть малоизвестные факты и кварталы, дополнив представление о городе на авто-пешеходной экскурсии

Kristina
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Kristina – ваш гид
Сокровища Вечного города неоспоримо притягательны.

Но Рим — это не только шедевры исторического центра, и на прогулке по южной, «неримской» части я докажу, что есть другие памятники, которые тоже заслуживают внимания.

Будет египетская пирамида, тайны «квадратного» Колизея, секреты базилик и мороженое у озера!
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Пирамида
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Неримский Рим
Неримский Рим

Что вас ожидает

Пирамида. В Риме!
Экскурсия начнется с самого «неримского» памятника итальянской столицы — Пирамиды Цестия. Да-да, вы не ослышались… в Риме есть даже пирамида. Вы узнаете, откуда здесь появилась древнеегипетская усыпальница, и что спасало памятник от разрушения на протяжении нескольких столетий.

Базилика Святого Павла
Затем вы отправитесь в одну из четырех великих базилик Рима — Базилику Святого Павла за городскими стенами. Познакомитесь с внутренним убранством сооружения и услышите его трагическую историю, осмотрите галереи портретов всех Римских Пап, размещенных в медальонах по внутреннему периметру здания и узнаете, что случится, когда больше не останется пустых медальонов. А также подойдете к саркофагу с мощами Св. апостола Павла.

Тайны района ЭУР
Проехав по проспекту Христофора Колумба, вы двинетесь в южную часть города, построенную при Муссолини — ЭУР. Я расскажу, почему здания имеют аскетичный вид и какими были архитектурные замыслы диктатора. В квартале всемирной выставки вы увидите «квадратный» Колизей, познакомитесь с историей его создания, откроете магическую тайну чисел, знаков и аллегорических фигур, а также узнаете об известном итальянском бренде, размещенном в его стенах. Осмотрите снаружи базилику апостолов Рима: Св. Пьетра и Паоло. И в завершение прогуляетесь вдоль симпатичного искусственного озера, наслаждаясь итальянским мороженым!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено мороженое.
  • Дети до 10 лет: 1 ребенок идет бесплатно, 2 детей — по цене одного взрослого.
  • Если вас будет 1-3 человека, перемещаться будем на автомобиле FIAT 500, от 4-х участников и более — на микроавтобусе (в этом случае итоговую стоимость уточняйте, пожалуйста, при бронировании).
Неримский Рим
Неримский Рим
Неримский Рим
Неримский Рим
Неримский Рим
Неримский Рим

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Пирамида.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Kristina
Kristina
Всем привет! Меня зовут Кристина, мне 27 лет, и я проживаю в Риме более 5 лет. Моя история любви к Вечному городу началась с первого взгляда, и с каждым днем итальянская столица покоряет все больше и больше. Не перестаю восхищаться красотами исторического центра Рима, а также открывать для себя новые районы, переулки и уголки города. Я не профессиональный гид, но хочу передать любовь к этому городу путешественникам, а также познакомить их с итальянским менталитетом, кулинарными пристрастиями и просто подарить несколько часов солнечного оптимизма. На моих экскурсиях вы всегда будете накормлены, напоены и веселы!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

6 октября 2019
Кристина очень открытая и общительная. Экскурсия на автомобиле, поэтому намного легче передвигаться.
Однозначно рекомендую для тех, кто уже не первый раз в Риме и хочет увидеть современный город, где живут современные римляне.

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