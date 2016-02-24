2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

«Я победил мрамор и сделал его пластичным, как воск», — так описывает свои необыкновенные работы Джованни Лоренцо Бернини, гениальный скульптор XVII в. «Похищение Прозерпины», «Аполлон и Дафна», «Давид»: легендарные герои оживают на глазах у посетителей, а сюжеты повествуют о древних мифах и чудесных превращениях.

Но на этом коллекция Боргезе не исчерпывается. Наряду с произведениями Бернини здесь можно познакомиться с творчеством Антонио Кановы. Застывшая красота его знаменитой скульптуры «Полина Бонапарт в обличии победоносной Венеры» стала символом галереи.

Этот необыкновенный музей славится также самым богатым собранием произведений Караваджо. В залах выставлены картины Доменикино, Тициана, Рафаэля и многих других выдающихся мастеров XV-XVII вв.

Да и сам дворец, созданный кардиналом Боргезе для своей богатейшей в мире коллекции, является шедевром архитектуры. Он гармонично вписывается и в окружающую природу одного из самых красивых парков города, где вы сможете отдохнуть в тени вековых деревьев.

Поспешите заказать вашу экскурсию и окунуться в этот сказочный мир.