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Прогулка по Древнему Риму (групповая пешеходная)

3.8
65 отзывов
Rome W.
Rome W. – Гид из Рима
Мы отправимся исследовать мир Древнего Рима во время экскурсии 🧭 по Колизею и Римскому форуму.

За 2 часа вы узнаете, как римляне на пустынной болотистой местности построили город 🏙️, ставший центром мира.

Вы увидите торговую площадь, здание Курии, где проходили заседания Сената, и самое сакральное место — храм Весты, в котором воспитанницы храма круглосуточно поддерживали Священный огонь.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • €55 за человека

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Прогулка по Древнему Риму (групповая пешеходная)
Прогулка по Древнему Риму (групповая пешеходная)

Что вы увидите

  • Колизей
  • Римские форумы
Групповая пешеходная экскурсия ⛳ по Древнему Риму на русском языке.
Экскурсия проводится в составе мини-группы (до 12 человек)
На этой экскурсии 🧭 вы познакомитесь с жизнью античного города, узнаете о происхождении гладиаторов, в буквальном смысле слова прикоснетесь к истории 📖. Мы посетим Колизей, а затем отправимся на Римский Форум
Гуляя по Римскому и императорскому форуму, и посещая Колизей, мы будем говорить о великой истории великой Римской империи! О древней истории вечного города! О 7 царях — первых правителях Рима, о известных сенаторах и патрициях! О самых знаменитых императорах, повлиявших на ход истории... Легенды, народные предания, сплетни императорского двора… Нерон и Калигула, Юлий Цезарь и Оттавиан Август…
Главный символ вечного города — Колизей, оставят неизгладимый след в вашем воображении, здесь очень легко представить себя жителем древнего Рима и участником-наблюдателем судьбоносных для всей современной цивилизации событий!
Присоединяйтесь к нашей экскурсии по Древнему Риму, и многие события, образы, легенды, которые вы помните из книг по истории, приобретут для вас совершенно осязаемые очертания!
Что входит
  • услуги гида
  • наушники
  • входные билеты в Колизей, Форумы и Палатин
Что не входит
  • Питание во время экскурсии
  • Личные расходы
  • Транспортное обслуживание на время экскурсии и трансфер не предусмотрен
Начало
🚩 Via del Colosseo 27 (метро Colosseo)
Место завершения
🏁 Римский форум
Прогулка по Древнему Риму (групповая пешеходная)
Прогулка по Древнему Риму (групповая пешеходная)
Прогулка по Древнему Риму (групповая пешеходная)
Прогулка по Древнему Риму (групповая пешеходная)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Rome W.
Rome W.
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65 отзывов оставили туристы

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