Групповая пешеходная экскурсия ⛳ по Древнему Риму на русском языке.

Экскурсия проводится в составе мини-группы (до 12 человек)

На этой экскурсии 🧭 вы познакомитесь с жизнью античного города, узнаете о происхождении гладиаторов, в буквальном смысле слова прикоснетесь к истории 📖. Мы посетим Колизей, а затем отправимся на Римский Форум

Гуляя по Римскому и императорскому форуму, и посещая Колизей, мы будем говорить о великой истории великой Римской империи! О древней истории вечного города! О 7 царях — первых правителях Рима, о известных сенаторах и патрициях! О самых знаменитых императорах, повлиявших на ход истории... Легенды, народные предания, сплетни императорского двора… Нерон и Калигула, Юлий Цезарь и Оттавиан Август…

Главный символ вечного города — Колизей, оставят неизгладимый след в вашем воображении, здесь очень легко представить себя жителем древнего Рима и участником-наблюдателем судьбоносных для всей современной цивилизации событий!

Присоединяйтесь к нашей экскурсии по Древнему Риму, и многие события, образы, легенды, которые вы помните из книг по истории, приобретут для вас совершенно осязаемые очертания!