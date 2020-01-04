Рим: 2-часовой тур в небольшой группе по галерее Боргезе

Оцените шедевры искусства в ходе 2-часового тура по галерее Боргезе - одному из самых впечатляющих музеев Рима

4.6
166 отзывов
Входной билет
Оцените шедевры искусства в ходе 2-часового тура по галерее Боргезе – одному из самых впечатляющих музеев Рима.

Полюбуйтесь скульптурами, картинами и напольными мозаиками Кановы, Бернини и Караваджо.

Побывайте на изысканной римской вилле.
Рим: 2-часовой тур в небольшой группе по галерее Боргезе
Рим: 2-часовой тур в небольшой группе по галерее Боргезе
Рим: 2-часовой тур в небольшой группе по галерее Боргезе
Рим: 2-часовой тур в небольшой группе по галерее Боргезе
Рим: 2-часовой тур в небольшой группе по галерее Боргезе
Рим: 2-часовой тур в небольшой группе по галерее Боргезе
Рим: 2-часовой тур в небольшой группе по галерее Боргезе
Рим: 2-часовой тур в небольшой группе по галерее Боргезе
Рим: 2-часовой тур в небольшой группе по галерее Боргезе
Рим: 2-часовой тур в небольшой группе по галерее Боргезе
Рим: 2-часовой тур в небольшой группе по галерее Боргезе
Рим: 2-часовой тур в небольшой группе по галерее Боргезе
Рим: 2-часовой тур в небольшой группе по галерее Боргезе

Что вы увидите 🤩

  • Галерея Боргезе
  • Сады Боргезе
  • Вилла Боргезе
  • Порта Пинчиана
  • Сады Пинчо
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Пройдите без очереди в один из самых популярных музеев Рима – галерею Боргезе
  2. Поучавствуйте в туре для группы не более чем из 12 человек
  3. Полюбуйтесь скульптурами и картинами Бернини, Караваджо и Рафаэля
  4. Оцените захватывающий вид на Рим с террасы Пинчо
  5. Послушайте истории о разграбленных церквях, мастерских художников и конфискованных без причины произведениях
Пройдите без очереди на 2-часовую экскурсию в один из самых популярных музеев Рима – галерею Боргезе (Museo e Galleria Borghese).
Размещенная в потрясающей вилле недалеко от ворот Порта Пинчиана коллекция когда-то назвали «королевой всех частных художественных коллекций». Собрание произведений, которое хранится в одном из самых интересных, очаровательных и компактных художественных музеев Рима, не привязано к какой-либо хронологии, но и не выглядит ординарным. Это личная, с любовью подобранная коллекция, которая раскрывает индивидуальность и вкусы 2 человек: Джана Лоренцо Бернини, величайшего из художников барокко, и кардинала Шипионе Боргезе – величайшего коллекционера произведений искусства, который развивал римское барокко.
Оцените его страсть к искусству с безупречным врожденным чувством вкуса, а также его беспринципность в приобретении работ, которыми он хотел обладать. В музее много важных произведений, но одни из самых главных – «Дама с единорогом» Рафаэля, «Охота Дианы» Доменикино, «Мадонна с младенцем» Ботичелли и «Давид с головой Голиафа» Караваджо.
Полюбуйтесь на скульптуру Бернини «Аполлон и Дафна», «Портрет Паолины Бонапарте в образе Венеры» Кановы и «Любовь небесная и Любовь земная» Тициано. Послушайте драматичные немыслимые истории про кражи произведений искусства из церквей, художников, отправленных в тюрьму, мастерские, опустошенные после конфискаций Боргезе, загадочные смерти, а также другие истории, полные интриг и страстей, которые показывают, что иногда барокко стоил дороже человеческой жизни.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 2-часовой тур
  • Билет с правом входа вне очереди
  • Профессиональный лицензированный гид
Что не входит
  • Чаевые
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Не допускаются
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Пожалуйста, обратите внимание, что в галерею запрещено проносить сумки и фотоаппараты. Их необходимо оставить в гардеробе перед началом тура и забрать по его окончании
  • Пожалуйста, обратите внимание, что из-за наличия лестниц тур не подходит для гостей с ограниченными возможностями передвижения
  • Этот тур проходит в небольших группах не более 12 человек
  • Тур проводится только на английском языке
  • Тур состоится при любой погоде
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
  • Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
  • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации или доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19. Все участники в возрасте от 6 до 12 лет должны предъявить либо доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антигены, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 166 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
126
4
24
3
6
2
5
1
5
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
C
4 янв 2020
(США)
This was our second time back to the Borghese but the first time with a guide -- which we would recommend for first-timers. Seth was excellent: knowledgeable, personable, and clearly passionate about art. Although the focus was, as anticipated, on Bernini, other important works also noted and explained. We enjoyed the small group experience, especially as it was easier to manage in a crowd (Christmas-New Year-Epiphany holiday time).
J
6 ноя 2019
(США)
Наш двухчасовой тур по галерее Боргезе был очень впечатляющим. Есть много шедевров, чтобы увидеть, и наш гид сделал большую работу, показывая нам самое важное в двухчасовом окне, которое Галерея предоставляет всем посетителям. (По истечении двух часов они очищают Галерею от всех посетителей, чтобы появилась следующая группа. )
J
28 окт 2019
(Канада)
Гид (я полагаю, Александр) был настолько хорошо осведомлен и полон энтузиазма, что визит, мой второй, был исключительным. Одна проблема в том, что тур был не 3 часа, а 2 часа. У другой пары с нами также были опасения, что они заплатили за 3-часовой тур и получили 2-часовой тур.

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