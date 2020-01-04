Пройдите без очереди на 2-часовую экскурсию в один из самых популярных музеев Рима – галерею Боргезе (Museo e Galleria Borghese).

Размещенная в потрясающей вилле недалеко от ворот Порта Пинчиана коллекция когда-то назвали «королевой всех частных художественных коллекций». Собрание произведений, которое хранится в одном из самых интересных, очаровательных и компактных художественных музеев Рима, не привязано к какой-либо хронологии, но и не выглядит ординарным. Это личная, с любовью подобранная коллекция, которая раскрывает индивидуальность и вкусы 2 человек: Джана Лоренцо Бернини, величайшего из художников барокко, и кардинала Шипионе Боргезе – величайшего коллекционера произведений искусства, который развивал римское барокко.

Оцените его страсть к искусству с безупречным врожденным чувством вкуса, а также его беспринципность в приобретении работ, которыми он хотел обладать. В музее много важных произведений, но одни из самых главных – «Дама с единорогом» Рафаэля, «Охота Дианы» Доменикино, «Мадонна с младенцем» Ботичелли и «Давид с головой Голиафа» Караваджо.

Полюбуйтесь на скульптуру Бернини «Аполлон и Дафна», «Портрет Паолины Бонапарте в образе Венеры» Кановы и «Любовь небесная и Любовь земная» Тициано. Послушайте драматичные немыслимые истории про кражи произведений искусства из церквей, художников, отправленных в тюрьму, мастерские, опустошенные после конфискаций Боргезе, загадочные смерти, а также другие истории, полные интриг и страстей, которые показывают, что иногда барокко стоил дороже человеческой жизни.