Винтажный Fiat 500 идеально вписывается в римские улицы и задаёт тон всей поездке.
Мы прокатимся по местам, куда редко заходят пешие туристы, и снимем живые кадры — с видом на холмы, фонтаны и старинные кварталы. Это путешествие — про настроение, атмосферу и настоящую римскую dolce vita.
Описание фото-прогулки
- Мы встретимся у Колизея и прокатимся по историческому центру. Остановимся над Чирко Массимо — местом, где город особенно хорошо ощущается в масштабе.
- Затем поедем на Авентин — в тихий сад с апельсиновыми деревьями и видом на купола. Здесь же спрятан знаменитый кадр, который каждый видит по-своему.
- Поднимемся выше — к фонтану «Аква-Паола». Его фасад — идеальный фон для фото.
- Отправимся на Джаниколо, откуда открывается, пожалуй, самый широкий вид на город.
- В финале проедем по улочкам Трастевере с живой атмосферой и уютными кафе. Он добавляет кадрам ту самую римскую случайность и искренность.
- Закончим там же, где начинали — у Колизея.
О чём поговорим:
- Как в Риме уживаются античность, барокко и современная жизнь и почему маленький Fiat 500 стал таким же символом города, как Колизей.
- Как менялся город на холмах и чем живут римляне сегодня.
- Почему Рим так хорошо смотрится в кадре и как передать его настроение через фотографию.
Организационные детали
- Максимальная вместимость одного автомобиля — до 3 пассажиров.
- В течение 2–3 дней после встречи вы получите 20 цифровых фото в высоком разрешении.
- Экскурсия проводится на русском или английском языке. Если вы не говорите по-английски, сообщите заранее.
- Фотосессию для вас проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды.
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колизея
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1013 туристов
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже и
