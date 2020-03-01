71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Архитектурные шедевры, лабиринт секретных улочек, легенды и человеческие судьбы — всё о Риме

Nina
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Nina – ваш гид
Как человек, проживший несколько лет прямо у Пьяцца Навона, я покажу город таким, каким его знают сами римляне.

Вместе со мной вы увидите красивейшие места и самые популярные достопримечательности исторического центра Рима, а также побродите по секретным улочкам, узнаете о судьбах жителей Вечного города разных времён — от императоров до мафиози и куртизанок.

Открытием станет римская кухня, в восторг выльется свидание с античной и барочной архитектурой, а человеческие истории дополнят образ Рима искоркой жизни.
От 75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии71 отзыв
4.82
Сквозь эпохи Вечного города
Сквозь эпохи Вечного города

Что вас ожидает

Рим о Риме
Историю города вы будете читать с его очертаний, как со страниц захватывающего романа. Вы не только увидите всё, чем славится Рим, — дворцы, церкви, фонтаны и архитектурные памятники, но и посмотрите на Вечный город как на место событий прошлого и настоящего. У Колизея вы услышите о Золотом доме Нерона и о том, кто поджёг Рим на самом деле. Узнаете, где Галилео Галилей, по преданию, произнёс во время суда слова: «А всё-таки она вертится!». Я покажу вам храм всех богов Пантеон и Пьяцца Ротонда, отведу к Капитолийскому холму, откуда вы посмотрите на легендарный римский форум. И вы легко сможете представить, сколько всего произошло в Риме за века.

Места и люди
На Пьяцца Венеция мы поговорим о Венецианской республике и объединении Италии, Наполеоне и Муссолини. У одной из церквей вспомним, как отрёкся от своих заблуждений граф Калиостро. На площади Навона вы «пообщаетесь» с говорящими статуями и шедеврами Бернини и Борромини, а я расскажу о ссоре двух гениев. Я покажу вам дворец аристократов Памфили, расскажу про хороших и плохих императоров, итальянскую мафию на улицах города и знаменитую донну — папессу, которая «управляла» Ватиканом. На одном из семи знаменитых римских холмов мы полюбуемся очаровательным видом на город, а возле античного кафе Греко, на площади Испании, вы услышите, кому случалось там завтракать и какие гастрономические привычки присущи римлянам. Вы поймёте, откуда произошло слово «пасквиль», сделаете великолепные фото и осознаете, что иначе как Вечным Рим называть невозможно.

Кому подходит экскурсия

Всем путешественникам старше 9 лет.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия на открытом воздухе. Чтобы чувствовать себя максимально комфортно, важно одеться по погоде и быть в удобной обуви.

Сквозь эпохи Вечного города
Сквозь эпохи Вечного города
Сквозь эпохи Вечного города

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nina
Nina
Ciao! Меня зовут Нина, я журналист, путешественница, поклонница итальянской кухни, гид по профессии и по призванию. Я нежно люблю Италию, и уже более 6 лет живу в Риме, прекрасно знаю город, его историю, культуру и искусство, увлекаюсь гастрономией и энологией, поэтому я с удовольствием организую и спланирую вашу поездку, покажу вам Рим и его окрестности, расскажу о достопримечательностях и вкусно накормлю.
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71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

1 марта 2020
Прекрасная Экскурсия! Нина очень приятный человек, хорошая подача информации и прекрасный маршрут
27 февраля 2020
Отличная экскурсия проведённая Ниной, узнали много интересного, увидели места, которых нет на карте) Попробовали кофе в одной из станинных кофеин). Экскурсия проходила не стандартным маршрутом, а через маленькие уютные дворики, время пролетело незаметно. Спасибо!
27 февраля 2020
Были компанией из 4 взрослых людей 16.02.20 на экскурсии с Ниной. Остались очень довольны! У Нины энциклопедические знания и необыкновенная любовь к Риму. А еще Нина нам показала прекрасную кофейню с невероятным кофе, где его пьют римляне. И пиццерию с невероятной пиццей из печи) Вообщем было очень интересно и вкусно. Спасибо Нине)
25 февраля 2020
Были на экскурсии с Ниной в середине февраля! три часа экскурсии прошли совершенно незаметно и очень интересно, очень увлекательно рассказывает гид! прогулка и рассказы захватывает основные исторические места, для знакомства с городом очень рекомендую! Нина ответила на все наши вопросы, а так же в Whats up прислала полезные ссылки на места, где можно вкусно поесть! РЕКОМЕНДУЮ) спасибо)
Виктор
24 февраля 2020
Нина чудесный рассказчик. То, что рассказывает Нина- это не просто история, это увлекательный рассказ об исторических событиях этого города с привязкой к тем местам, по которым проходит экскурсия, с развенчанием мифов и легенд, Нина действительно проводит вас через века, и 3 часа экскурсии - этого мало, хочеться слушать Нину еще и еще... И даже подросткам будет интересно. А еще Нина подскажет и расскажет где лучше попробовать настоящее итальянское джелатто и где веусно и недорого можно перекусить. Спасибо, Нина, за Вашу чудесную экскурсию и Ваши советы!!!
24 февраля 2020
Экскурсия очень интересная, гид замечательно ориентируется в городе (проходили по разным немноголюдным улочкам, по которым не догадались бы пройти сами) посоветовала много мест, где можно вкусно поесть, написала в Whats Up список сайтов с ресторанами римской кухни и с самым вкусным мороженым. В общем и целом Нина очень крутая, огромное ей спасибо!!!
24 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия с гидом Ниной. Маршрут был составлен оптимально, за три часа мы не устали, время прошло быстро и насыщенно. Нина замечательный рассказчик, чувствуется знание материала. Вместе с тем, экскурсия была очень душевной, видно что гид любит свой город, мы тоже прониклись атмосферой той эпохи. В следующее наше путешествие, обязательно обратимся к Нине.
21 февраля 2020
Интересная экскурсия по основным достопримечательствам Рима. Много исторических фактов и имён. Захватывает экскурсия и маленькие улочки города с интересной архитектурой. Впечатление приятное. Надо учитывать возможность экскурсантов много ходить , экскурсия длится 3часа.
16 февраля 2020
Очень содержательно , познавательно и одновременно тепло и душевно . История города , история целой империи преподносится Ниной легко , доступно . Экскурсия дала возможность посмотреть на Рим разных эпох . Плюс Нина давала очень практичные и не навязчивые советы касательно гастрономии , шопинга , транспорта .
10 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия, проведенная Ниной. Неспешным шагом в непринуждённой атмосфере. Получили много ранее неизвестной нам информации , рассказывает очень интересно.
Подсказала, где можно попробовать вкусную пиццу недалеко от Колизея.. Если пойдете с Ниной на экскурсию, то не пожалеете.
Ещё 61 отзыв

Nina проводит ещё 2 экскурсии

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