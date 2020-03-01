71 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Рим о Риме

Историю города вы будете читать с его очертаний, как со страниц захватывающего романа. Вы не только увидите всё, чем славится Рим, — дворцы, церкви, фонтаны и архитектурные памятники, но и посмотрите на Вечный город как на место событий прошлого и настоящего. У Колизея вы услышите о Золотом доме Нерона и о том, кто поджёг Рим на самом деле. Узнаете, где Галилео Галилей, по преданию, произнёс во время суда слова: «А всё-таки она вертится!». Я покажу вам храм всех богов Пантеон и Пьяцца Ротонда, отведу к Капитолийскому холму, откуда вы посмотрите на легендарный римский форум. И вы легко сможете представить, сколько всего произошло в Риме за века.

Места и люди

На Пьяцца Венеция мы поговорим о Венецианской республике и объединении Италии, Наполеоне и Муссолини. У одной из церквей вспомним, как отрёкся от своих заблуждений граф Калиостро. На площади Навона вы «пообщаетесь» с говорящими статуями и шедеврами Бернини и Борромини, а я расскажу о ссоре двух гениев. Я покажу вам дворец аристократов Памфили, расскажу про хороших и плохих императоров, итальянскую мафию на улицах города и знаменитую донну — папессу, которая «управляла» Ватиканом. На одном из семи знаменитых римских холмов мы полюбуемся очаровательным видом на город, а возле античного кафе Греко, на площади Испании, вы услышите, кому случалось там завтракать и какие гастрономические привычки присущи римлянам. Вы поймёте, откуда произошло слово «пасквиль», сделаете великолепные фото и осознаете, что иначе как Вечным Рим называть невозможно.

Кому подходит экскурсия

Всем путешественникам старше 9 лет.