3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Настоящий итальянский обед или ужин – это занятие не для слабых желудком людей:
С непривычки съесть такое количество еды невозможно, поэтому на нашем уроке итальянской кухни мы ограничимся закусками, одним из основных блюд и десертом. Меню составим и обсудим с вами заранее согласно вашим пожеланиям. Возможно, кстати, и исключительно вегетарианское меню.
После совместной готовки мы сядем за общий стол и отведаем, что же получилось. Уверена, вы почувствуете себя частью большой итальянской семьи, собравшейся по традиции для совместной трапезы в выходной день.
После такой оригинальной экскурсии, уезжая из Италии, вы увезете с собой не только массу впечатлений, но и секретные рецепты итальянских блюд, которые с легкостью сможете готовить для своих друзей дома.
В стоимость урока входит стоимость покупки продуктов и вина.
Меню обеда или ужина составляется индивидуально согласно вашим пожеланиям и включает в себя 2-3 типа закусок, первое блюдо из мяса или рыбы (возможен вариант вегетарианского меню) и, конечно же, десерт.
Buon appetito!