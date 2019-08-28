3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Настоящий итальянский обед или ужин – это занятие не для слабых желудком людей:

сначала подают аперитив – легкое вино, обычно белое, слегка игристое;

затем закуски – горячие или холодные (в некоторых ресторанах число закусок может доходить до 7-8!);

первое горячее блюдо – это всегда паста или её производные (равиолли, тортеллини) или ризотто;

второе – мясо или рыбу, все под соответствующее вино;

сладкое и к нему же сладкое вино пассито – неимоверно вкусное, по крепости больше напоминающее ликер;

в завершении трапезы кофе и амаро – крепкий спиртной напиток типа граппы, лимончелло или травяных настоек – для лучшего переваривания пищи (что после такого количества еды, согласитесь, совсем не лишнее).

С непривычки съесть такое количество еды невозможно, поэтому на нашем уроке итальянской кухни мы ограничимся закусками, одним из основных блюд и десертом. Меню составим и обсудим с вами заранее согласно вашим пожеланиям. Возможно, кстати, и исключительно вегетарианское меню.

После совместной готовки мы сядем за общий стол и отведаем, что же получилось. Уверена, вы почувствуете себя частью большой итальянской семьи, собравшейся по традиции для совместной трапезы в выходной день.

После такой оригинальной экскурсии, уезжая из Италии, вы увезете с собой не только массу впечатлений, но и секретные рецепты итальянских блюд, которые с легкостью сможете готовить для своих друзей дома.