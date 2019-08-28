3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Урок итальянской кухни с местными жителями

В нашем итало-русском доме перед вами откроются все секреты настоящей итальянской кухни

Natalia
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Natalia – ваш гид
Мой муж Даниэле — не профессиональный повар, а обычный итальянец, которому нравится готовить для своей семьи и друзей.

Во время «урока» (назовём наше погружение в местную жизнь так) он вам покажет и расскажет, как выбрать подходящие продукты и вино, а ещё как приготовить ужин для целой семьи всего за полчаса.

Вы увидите, что большинство итальянских блюд очень просты в готовке и не требуют много времени.

А я расскажу вам о кулинарных традициях разных регионов Италии и о том, как итальянцы едят пельмени и пекут блины.
От 105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Урок итальянской кухни с местными жителями
Урок итальянской кухни с местными жителями

Настоящий итальянский обед или ужин – это занятие не для слабых желудком людей:

  • сначала подают аперитив – легкое вино, обычно белое, слегка игристое;
  • затем закуски – горячие или холодные (в некоторых ресторанах число закусок может доходить до 7-8!);
  • первое горячее блюдо – это всегда паста или её производные (равиолли, тортеллини) или ризотто;
  • второе – мясо или рыбу, все под соответствующее вино;
  • сладкое и к нему же сладкое вино пассито – неимоверно вкусное, по крепости больше напоминающее ликер;
  • в завершении трапезы кофе и амаро – крепкий спиртной напиток типа граппы, лимончелло или травяных настоек – для лучшего переваривания пищи (что после такого количества еды, согласитесь, совсем не лишнее).

С непривычки съесть такое количество еды невозможно, поэтому на нашем уроке итальянской кухни мы ограничимся закусками, одним из основных блюд и десертом. Меню составим и обсудим с вами заранее согласно вашим пожеланиям. Возможно, кстати, и исключительно вегетарианское меню.

После совместной готовки мы сядем за общий стол и отведаем, что же получилось. Уверена, вы почувствуете себя частью большой итальянской семьи, собравшейся по традиции для совместной трапезы в выходной день.

После такой оригинальной экскурсии, уезжая из Италии, вы увезете с собой не только массу впечатлений, но и секретные рецепты итальянских блюд, которые с легкостью сможете готовить для своих друзей дома.

Организационные детали

В стоимость урока входит стоимость покупки продуктов и вина.

Меню обеда или ужина составляется индивидуально согласно вашим пожеланиям и включает в себя 2-3 типа закусок, первое блюдо из мяса или рыбы (возможен вариант вегетарианского меню) и, конечно же, десерт.

Buon appetito!

Урок итальянской кухни с местными жителями
Урок итальянской кухни с местными жителями
Урок итальянской кухни с местными жителями

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Работаю и учусь в Риме, обожаю Италию с подлинной итальянской страстью, которой могу заразить любого. Я предлагаю только то, что попробовала сама и могу найти ответы на все вопросы, которые вас интересуют.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

28 августа 2019
Очень уютная, дружеская обстановка. Все прошло настолько просто, весело и интересно, что складывалось ощущение, что мы приехали к своим старым друзьям. И блюда вкусные, и месторасположение добавляет изюминку. Отключаешься от вечной спешки и просто наслаждаешься)) Будем рекомендовать!
6 июня 2019
Огромное спасибо Наталии и Даниэлю за гостеприимство! Приготовление простых, но таких вкусных итальянских блюд оказалось очень интересным опытом как для нас с мужем, так и для наших детей 10 и 14 лет. Вечер получился домашним и уютным. Наталия очень комфортный в общении человек, действительно много знает об итальянской истории, культуре, традициях. Готова и умеет этим делиться. Особое спасибо за поздравление нашей дочери с Днем рождения (он был как раз в этот день) - импровизированный торт из тирамису со свечами был очень трогательным и приятным сюрпризом. Наши самые теплые пожелания и благодарность.
19 сентября 2018
Мероприятие понравилось, т.к. являемся поклонниками итальянской кухни. Было интересно узнать именно "из первых рук" как и что готовят сами итальянцы, дома на ужин. И тем более самим участвовать в приготовлении блюд. А когда же дошло собственно до ужина, то тут уж как говорится похвалам не было конца, всё очень и очень понравилось.
Большое спасибо за такой замечательный "урок"!

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