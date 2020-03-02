27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Утренний Рим с купола Собора Святого Петра

Встретить рассвет в Ватикане и прогуляться к мосту Святого Ангела

Мария
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Мария – ваш гид
Во время утренней экскурсии вы шагнете из Италии в карликовое государство Ватикан, а затем прогуляетесь обратно.

Избегая солнцепека, очередей и шумной толпы туристов, вы рассмотрите архитектуру и художественные шедевры Собора Святого Петра, полюбуетесь Римом с высоты птичьего полета и узнаете самые интересные факты о Ватикане.
117 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 3 человек
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У этой экскурсии27 отзывов
5
Утренний Рим с купола Собора Святого Петра
Утренний Рим с купола Собора Святого Петра

Что вас ожидает

Интересные факты о Ватикане
Первый час мы уделим площади Святого Петра: вы поймете особенности архитектурного комплекса площади и узнаете много любопытных фактов о Ватикане, собранных мной из разных источников. После нашей прогулки вы будете знать всё самое интересное о самом маленьком и влиятельном государстве мира, например:

  • кто сейчас живет в Ватикане и как получить его паспорт;
  • какой распорядок дня у швейцарских гвардейцев, какими подвигами они прославились и в каком случае могут жениться;
  • где живет и чем питается папа Римский;
  • по каким случаям открывается обычно замурованная «Святая дверь»;
  • где находится и куда ведет тайный коридор, по которому римские папы скрывались от опасности

Истории и шедевры Собора Святого Петра
Мы придем к самому открытию собора, поэтому не будем стоять в очереди пару часов, а попадем внутрь за 5-10 минут! Вы познакомитесь с архитектурой и росписью собора, увидите Пьету Микеланджело, гробницы римских пап и невероятно красивый Алтарь работы Бернини.

Самая высокая точка Рима
Затем мы поднимемся на самую высокую точку Рима – купол Собора святого Петра! Преодолев всего 320 ступенек, вы полюбуетесь превосходным видом на Вечный город. С высоты птичьего полеты вы увидите самую короткую железную дорогу в мире, папскую резиденцию и лучшие римские достопримечательности.

Эпохи Замка святого Ангела
По улице Примирения (кстати, кто и с кем примирился, вы тоже узнаете) мы направимся к знаменитому Замку святого Ангела. По пути поговорим об античных временах и суровом Средневековье, а завершим прогулку на старинном мосту святого Ангела с изящными скульптурами и прекрасным видом на город.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести в любой день, кроме среды и воскресенья, когда Ватикан утром закрыт для папских аудиенций.
  • Прогулка начинается в 6:30 утра, встречаемся у древнеегипетского обелиска в центре площади Святого Петра.
  • Для визита в собор необходимо прикрыть плечи и ноги до колена.
  • В стоимость экскурсии не входит билет на купол собора: 7 евро и 320 ступеней (с лифтом) или 5 евро и 551 ступеней (без лифта)
  • Эта экскурсия не предусматривает посещения музеев Ватикана.
  • Спустившись с купола собора, вы сможете отправить открытку почтой Ватикана со штампом самого маленького и влиятельного государства в мире. Заранее подумайте, кого из друзей вы хотели бы удивить таким необычным сюрпризом и узнайте их почтовые адреса!
Утренний Рим с купола Собора Святого Петра
Утренний Рим с купола Собора Святого Петра
Утренний Рим с купола Собора Святого Петра
Утренний Рим с купола Собора Святого Петра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Меня зовут Мария. Проработав более 5 лет гидом-сопровождающим в Европе, Рим пленил меня окончательно и бесповоротно. Я профессиональный историк и сейчас изучаю историю искусств в Риме. Думаю, гид – это лучшая работа в мире, потому что делиться тем, что любишь приносит огромное удовольствие и радость! Моя главная задача – чтобы вы уехали из Рима влюбленными в этот потрясающий город, поэтому каждая наша прогулка как встреча друзей, с которыми можно поделиться самым дорогим и близким сердцу!
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Очень правильный маршрут, позволяющий проследить историю не только этого места, но и всего города! Даже не верится, что столько впечатлений получено всего лишь за 3 часа..
PS: Если включать в одну экскурсию Собор Святого Петра и музеи Ватикана - слишком большой объем информации и впечатлений, который не даст полноценно ощутить всю историческую и художественную ценность этого места! Поэтому, большое спасибо Марии за точно подобранный маршрут и интереснейшую подачу информации!
10 февраля 2020
Мария, спасибо огромное за экскурсию!
Мы вроде и не придерживались "обещанного" плана изначально (и рассвет мы встретили гораздо раньше прибытия к Ватикану :), ни солнцепека не было, ни толп туристов :) ), но в том и состоит изюминка экспромта!
А сколько информации (интересной и легко запоминающейся) мы получили! Это здорово!
И благодарим за подсказку "о первом воскресенье месяца" с его бесплатными музеями! Глаз радовали не только виды с Замка Святого Ангела, но и входной билетик стоимостью 0,00 евро.
15 октября 2019
Очень понравилось!
Получили огромное удовольствие.
Хотели бы продолжить с Марин знакомство с Римом.
19 сентября 2019
Нам очень понравилась данная экскурсия. Мария превосходный рассказчик. Мы узнали множество новых фактов, несмотря на то, что некоторые уже были в Ватикане. Скорректировали маршрут в связи с погодными условиями, чтоб экскурсия не была в тягость и мы получили только удовольствие. Понравилось на все 100%. Всем рекомендую.
31 июля 2019
Мария- идеальный экскурсовод. Внятно, по делу, не теряя ни секунды нашего времени. Жаль было расставаться
18 июля 2019
Мария отличный гид, очень эрудированна и отлично владеет материалом. Экскурсия по Ватикану прошла на одном дыхании. Буду советовать Марию всем своим знакомым. Брависсимо
Sribnaya
12 мая 2019
Спасибо за экскурсию!Гид Мария сумела подарить незабываемые впечатления!Мы в восторге, огромное спасибо!
27 марта 2019
Экскурсия была очень насыщенной, видно, что Мария настоящий профи и блестяще эрудированный человек. Несмотря на обилие и плотность материала, воспринимался он как увлекательный рассказ или захватывающий исторический фильм. Я просто забывала, что нахожусь на экскурсии и погружалась в живую ткань прошлого. Это очень редкое сочетание для гида. Спасибо большое Марии, очень рекомендую. В следующий раз мы с подругой решили обязательно договориться с Марией о других экскурсиях.
24 марта 2019
Мария- умница! Столько знаний передала нам эта девушка! Так интересно и доходчиво рассказала колоссальное количество исторических фактов о Риме, Италии! Даже время ожидания в очереди в Собор Святого Петра ( почти час) пролетело как миг! У нас были запланированы две экскурсии ( два дня подряд). По предложению Марии мы объединили их в один день с перерывом, благодаря чему смогли посетить все соборы( следующий день был воскресным, и вряд ли мы попали бы везде! Было очень жаль расставаться ! Обязательно вернёмся в Рим и запланируем новые экскурсии с Марией!
17 марта 2019
Мария умничка, это лучший гид, грамотный, отзывчивый, советую 1000%.
Ещё 17 отзывов

Мария проводит ещё 2 экскурсии

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