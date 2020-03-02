27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Интересные факты о Ватикане

Первый час мы уделим площади Святого Петра: вы поймете особенности архитектурного комплекса площади и узнаете много любопытных фактов о Ватикане, собранных мной из разных источников. После нашей прогулки вы будете знать всё самое интересное о самом маленьком и влиятельном государстве мира, например:

кто сейчас живет в Ватикане и как получить его паспорт;

какой распорядок дня у швейцарских гвардейцев, какими подвигами они прославились и в каком случае могут жениться;

где живет и чем питается папа Римский;

по каким случаям открывается обычно замурованная «Святая дверь»;

где находится и куда ведет тайный коридор, по которому римские папы скрывались от опасности

Истории и шедевры Собора Святого Петра

Мы придем к самому открытию собора, поэтому не будем стоять в очереди пару часов, а попадем внутрь за 5-10 минут! Вы познакомитесь с архитектурой и росписью собора, увидите Пьету Микеланджело, гробницы римских пап и невероятно красивый Алтарь работы Бернини.

Самая высокая точка Рима

Затем мы поднимемся на самую высокую точку Рима – купол Собора святого Петра! Преодолев всего 320 ступенек, вы полюбуетесь превосходным видом на Вечный город. С высоты птичьего полеты вы увидите самую короткую железную дорогу в мире, папскую резиденцию и лучшие римские достопримечательности.

Эпохи Замка святого Ангела

По улице Примирения (кстати, кто и с кем примирился, вы тоже узнаете) мы направимся к знаменитому Замку святого Ангела. По пути поговорим об античных временах и суровом Средневековье, а завершим прогулку на старинном мосту святого Ангела с изящными скульптурами и прекрасным видом на город.