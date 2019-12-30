2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Вилла Ланте — звуки воды как звуки музыки

Прогулка по уникальному садово-парковому комплексу Европы и «Самому красивому Парку в Италии»

Светлана
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Светлана – ваш гид
В четырёх километрах от Витербо у подножия гор Чимини расположилась сказочная ренессансная вилла Ланте.

Во время нашего путешествия вы рассмотрите этот уникальный образец ландшафтного дизайна и инженерного таланта, увидите красивейшие фонтаны 16 века и прогуляетесь по одному из красивейших садово-парковых комплексов Европы.
От 65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Вилла Ланте — звуки воды как звуки музыки
Вилла Ланте — звуки воды как звуки музыки

Что вас ожидает

Вилла принцев, епископов и кардиналов
Вы узнаете об истории комплекса Ланте, которая берет начало в 16 веке, когда кардинал Гамбара, епископ города Витербо, решил превратить охотничьи угодья в парки, сады, фонтаны и виллы. Заканчивал же работы по строительству спустя 30 лет кардинал Монтальто. Вы увидите два дворца на территории Итальянского Сада, которые носят имена кардиналов, а внутри украшены фресками итальянских художников: Антонио Темпеста, Агостино Тасси, Кавальера Д’Арпино, учителя Караваджо. Поговорим и о современной жизни виллы: в 1991 году здесь встречались французский и итальянский президенты, а несколькими годами позже английский принц Чарльз организовывал здесь летнюю сессию Школы Архитектуры, созданной им в Оксфорде.

Красоты ландшафтного парка
Мы пересечём Итальянский Сад — череду живописных террас и фонтанов-символов, водные проходы и дорожки, живые изгороди из кустов и деревьев, вековые платаны, гигантские каштаны и дубы. От фонтана Квадрата будем подниматься все выше и выше до фонтана Всемирного Потопа. Там мы сможем полюбоваться великолепным и неповторимым архитектурным рисунком Виллы Ланте на фоне городка Баньяйя.

Кому подойдет прогулка

Это совершенно не утомительная прогулка, без крутых подъёмов и спусков. Чистейший воздух и приятная глазу панорама. В летнюю жару это идеальное место для прогулок с детьми и людьми мудрого возраста. Вы получите незабываемые впечатления и долгие воспоминания от посещения этого райского рукотворного уголка Италии.

Организационные детали

  • 1-й вариант поездки: Мы встретимся на железнодорожной станции Орте. Далее на машине направимся к основному месту экскурсионной прогулки. Поезда отправляются с железнодорожных вокзалов Roma Termini и Roma Tiburtina. Билет Рим — Орте стоит от 5,10 евро/чел. в один конец. Время в пути — 30-40 мин.
  • 2-й вариант поездки: Мы встретимся на железнодорожной станции Витербо Римские Ворота (Viterbo Porta Romana) или Витербо Флорентийские Ворота (Viterbo Porta Fiorentina). Далее на машине или пешком направимся к основному месту экскурсионной прогулки. Билет Рим — Витербо стоит от 5,10 до 5,60 евро/чел. в один конец. Время в пути — от 1 часа 20 до 1 часа 40 мин. Поезда отправляются из Рима со станций Ostiense, San Pietro, Trastevere, Valle Aurelia каждый час.
Вилла Ланте — звуки воды как звуки музыки
Вилла Ланте — звуки воды как звуки музыки
Вилла Ланте — звуки воды как звуки музыки
Вилла Ланте — звуки воды как звуки музыки
Вилла Ланте — звуки воды как звуки музыки
Вилла Ланте — звуки воды как звуки музыки
Вилла Ланте — звуки воды как звуки музыки
Вилла Ланте — звуки воды как звуки музыки
Вилла Ланте — звуки воды как звуки музыки
Вилла Ланте — звуки воды как звуки музыки
Вилла Ланте — звуки воды как звуки музыки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я родилась, училась и работала до 1999 года в Москве. Сейчас живу в Италии, в городе Витербо. Я показываю города, которые мне самой очень нравятся, и как я их воспринимаю своими глазами. Моё увлечение историей Тушии (так называются земли, некогда населенные этрусками) появилось от желания показать незнакомые и незаслуженно неразрекламированные города, рассказать их некоторые исторические факты, истории горожан средневекового периода и вообще передать атмосферу, сохранившуюся с давних веков.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

30 декабря 2019
Мы совершенно очарованы маршрутом, который предложила нам Светлана - Вилла Лацио. Наверное, маршрут ещё не очень известен россиянам, но поехать туда стоит. Это -уютное, уединенное и очень красивое место. Под деликатным руководством гида, Светланы, Вы увидите самые красивые места и узнаете историю создания виллы и парка. Поездка была очень приятной.
Ekaterina
22 января 2018
Спасибо гиду Светлане (которая перед этим провела для моего отца и меня экскурсию по Витербо), отлично спланированное путешествие, сама вилла небольшая, но прекрасная, даже зимой, когда меланхоличные замшелые (буквально, то есть заросшие зеленым мхом) морские божества выглядят совсем древними и дикими, народу нет и бродить по ней очень приятно. У нас со Светланой была запланирована экскурсия "Витербо - первое знакомство" + вилла Ланте, и это очень удачное сочетание. Для путешественников вроде меня (без автомобиля) подобные странствия без гиды были бы трудны. Светлана превосходный гид.

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