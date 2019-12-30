2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Вилла принцев, епископов и кардиналов

Вы узнаете об истории комплекса Ланте, которая берет начало в 16 веке, когда кардинал Гамбара, епископ города Витербо, решил превратить охотничьи угодья в парки, сады, фонтаны и виллы. Заканчивал же работы по строительству спустя 30 лет кардинал Монтальто. Вы увидите два дворца на территории Итальянского Сада, которые носят имена кардиналов, а внутри украшены фресками итальянских художников: Антонио Темпеста, Агостино Тасси, Кавальера Д’Арпино, учителя Караваджо. Поговорим и о современной жизни виллы: в 1991 году здесь встречались французский и итальянский президенты, а несколькими годами позже английский принц Чарльз организовывал здесь летнюю сессию Школы Архитектуры, созданной им в Оксфорде.

Красоты ландшафтного парка

Мы пересечём Итальянский Сад — череду живописных террас и фонтанов-символов, водные проходы и дорожки, живые изгороди из кустов и деревьев, вековые платаны, гигантские каштаны и дубы. От фонтана Квадрата будем подниматься все выше и выше до фонтана Всемирного Потопа. Там мы сможем полюбоваться великолепным и неповторимым архитектурным рисунком Виллы Ланте на фоне городка Баньяйя.

Кому подойдет прогулка

Это совершенно не утомительная прогулка, без крутых подъёмов и спусков. Чистейший воздух и приятная глазу панорама. В летнюю жару это идеальное место для прогулок с детьми и людьми мудрого возраста. Вы получите незабываемые впечатления и долгие воспоминания от посещения этого райского рукотворного уголка Италии.