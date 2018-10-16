2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Исторически-гастрономическая прогулка с дегустацией сыров, колбасы и вина

Елена
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Елена – ваш гид
Приглашаю вас отправиться на прогулку по гастрономическим закоулкам Рима! Вы посетите старинный рынок Кампо-ди-Фьори с вкуснейшими домашними соусами, вялеными томатами и оливковым маслом.

Продегустируете местные сыры, колбасы и вина в традиционной итальянской лавочке.

А в конце нашей экскурсии отдохнете на площади Навона, наслаждаясь чашечкой лучшего римского кофе.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Все вкусы Рима!
Все вкусы Рима!

Что вас ожидает

Местные деликатесы на рынке Кампо-ди-Фьори
Отправной точкой нашей прогулки станет римский рынок, история которого насчитывает вот уже более 500 лет! Кампо-ди-Фьори – это не просто торговая площадь, а живой организм, где слились воедино история, религия, интриги и кулинария. Вы узнаете о прошлом и настоящем этого места, а также попробуете домашние продукты с «нулевого километра» (итальянский вариант выражения «прямо с грядки»). На прилавках рынка вас ждут приправы и соусы к пасте, трюфельные кремы, оливковое масло, вяленые помидоры, десятки видов колбасы и прохладные свежевыжатые соки!

Дегустация сыра и вина
Затем, неспешно прогуливаясь по улице Пеллегрини и разглядывая витрины ремесленных лавок, вы отправитесь на сыро-винную дегустацию. Владелец небольшого магазинчика, куда мы заглянем, лично закупает продукты для своей лавки. Здесь вы не только попробуете вкуснейшие деликатесы, но и узнаете о местных гастрономических традициях, которыми итальянцы очень дорожат и гордятся.

Римская кофейня в сердце города
Затем мы прогуляемся до красивейшей площади Навона и остановимся на чашечку самого ароматного римского кофе в кофейне рядом с Сенатским дворцом – бывшей римской резиденцией династии Медичи. Здесь вы сможете немного отдохнуть и познакомиться с творчеством самого скандального, но при этом гениального художника эпохи барокко, – Микеланджело Меризи, более известного под псевдонимом Караваджо.

А если в конце прогулки вы захотите охладиться и попробовать традиционный римский десерт – отправимся в кафе неподалеку от Пантеона, где можно попробовать более 150 видов мороженого!

Организационные детали

  • Эту экскурсию лучше начинать в первой половине дня и на полуголодный желудок.
  • Дегустации, мороженое и кофе оплачиваются отдельно и не входят в стоимость экскурсии. Дегустация сыра и колбасы (без вина) будет стоить около 15-20 евро на 3 человек. На рынке соусы, масло и колбасы можно попробовать бесплатно.
Все вкусы Рима!
Все вкусы Рима!
Все вкусы Рима!
Все вкусы Рима!
Все вкусы Рима!
Все вкусы Рима!
Все вкусы Рима!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Мое знакомство с Вечным Городом началось в 2000 году, хотя желание стать гидом пришло со временем. Рим позволяет любоваться своей красотой, узнавать свою историю, но свою душу открывает не так легко. Но если это произошло, Вы у него в плену. Я закончила Гос. Университет "Sapienza" , прошла также курс обучения во Флоренции и на сегодняшний день являюсь лицензированным гидом Италии. Моя задача- постараться влюбить Вас в этот чудный город чтобы желание возвращаться в него возникало снова и снова.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

16 октября 2018
Брали индивидуальную экскурсию, заказывали заранее, но в итоге выяснилось, что день экскурсии понедельник и, например, дегустации вина не было. Об этом экскурсовод не предупредила. Мы готовы были без проблем перенести экскурсию на другой день, но у гида все дни были распланированы. Гид просто показала как выбирать вино по надписям на этикетке. Сыр, трюфели и колбасу продегустировали и купили, что, впрочем, могли и сделать сами на рынке, о котором знали.
Гид показала старый Рим, места, где нет туристов, порекомендовала пиццерию, расказала интересные исторические и современные факты.
8 ноября 2017
Экскурсией мы остались очень довольны!

При том, что мы опоздали , Елена нам провела экскурсию в полном бъеме. Очень интересно и информативно.

Спасибо большое!!!

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