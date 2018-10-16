2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Местные деликатесы на рынке Кампо-ди-Фьори

Отправной точкой нашей прогулки станет римский рынок, история которого насчитывает вот уже более 500 лет! Кампо-ди-Фьори – это не просто торговая площадь, а живой организм, где слились воедино история, религия, интриги и кулинария. Вы узнаете о прошлом и настоящем этого места, а также попробуете домашние продукты с «нулевого километра» (итальянский вариант выражения «прямо с грядки»). На прилавках рынка вас ждут приправы и соусы к пасте, трюфельные кремы, оливковое масло, вяленые помидоры, десятки видов колбасы и прохладные свежевыжатые соки!

Дегустация сыра и вина

Затем, неспешно прогуливаясь по улице Пеллегрини и разглядывая витрины ремесленных лавок, вы отправитесь на сыро-винную дегустацию. Владелец небольшого магазинчика, куда мы заглянем, лично закупает продукты для своей лавки. Здесь вы не только попробуете вкуснейшие деликатесы, но и узнаете о местных гастрономических традициях, которыми итальянцы очень дорожат и гордятся.

Римская кофейня в сердце города

Затем мы прогуляемся до красивейшей площади Навона и остановимся на чашечку самого ароматного римского кофе в кофейне рядом с Сенатским дворцом – бывшей римской резиденцией династии Медичи. Здесь вы сможете немного отдохнуть и познакомиться с творчеством самого скандального, но при этом гениального художника эпохи барокко, – Микеланджело Меризи, более известного под псевдонимом Караваджо.

А если в конце прогулки вы захотите охладиться и попробовать традиционный римский десерт – отправимся в кафе неподалеку от Пантеона, где можно попробовать более 150 видов мороженого!