Площадь Санта-Мария-сопра-Ла-Минерва (статуя слоника Бернини)
Пантеон и площадь Ротонда
Площадь Сан-Эустакио
Один из лучших способов познать менталитет римлян - попробовать их еду. Независимо от того, гурман вы или нет, удовольствие от дегустации вам гарантировано! Вы узнаете, что собой представляет итальянский завтрак и сможете полюбоваться фресками Рафаэля за чашечкой ароматного капучино.
Мы прогуляемся по историческим кварталам, где находится колоритный рынок, лучшие мясные лавки и любимые пиццерии римлян, заглянем в еврейский "гетто", где готовят лучшие артишоки и напоследок, насладимся вкуснейшим мороженым..
Что входит
услуги гида
Что не входит
5 дегустаций (20 евро/чел. )
Начало
🚩 Piazza Navona
Место завершения
🏁 Piazza Sant'Eustachio
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.