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Завтрак у Браманте и гастрономические прелести римской кухни

Юлия
Юлия – Гид из Рима
Завтрак у Браманте и гастрономические прелести римской кухни
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €100 за экскурсию

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Завтрак у Браманте и гастрономические прелести римской кухни
Завтрак у Браманте и гастрономические прелести римской кухни

Что вы увидите

  • Дворик Браманте
  • Церковь Санта-Мария-делла-Паче
  • Площадь Навона
  • Кампо-деи-Фиори
  • Портик Оттавии
  • Театр Марцелла
  • Площадь Маттеи (фонтан Черепах)
  • Ларго-Арджентина (руины храмов Древнего Рима)
  • Площадь Санта-Мария-сопра-Ла-Минерва (статуя слоника Бернини)
  • Пантеон и площадь Ротонда
  • Площадь Сан-Эустакио
Один из лучших способов познать менталитет римлян - попробовать их еду. Независимо от того, гурман вы или нет, удовольствие от дегустации вам гарантировано! Вы узнаете, что собой представляет итальянский завтрак и сможете полюбоваться фресками Рафаэля за чашечкой ароматного капучино.
Мы прогуляемся по историческим кварталам, где находится колоритный рынок, лучшие мясные лавки и любимые пиццерии римлян, заглянем в еврейский "гетто", где готовят лучшие артишоки и напоследок, насладимся вкуснейшим мороженым..
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • 5 дегустаций (20 евро/чел. )
Начало
🚩 Piazza Navona
Место завершения
🏁 Piazza Sant'Eustachio
Завтрак у Браманте и гастрономические прелести римской кухни
Завтрак у Браманте и гастрономические прелести римской кухни
Завтрак у Браманте и гастрономические прелести римской кухни
Завтрак у Браманте и гастрономические прелести римской кухни
Завтрак у Браманте и гастрономические прелести римской кухни

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юлия
Юлия
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