Один из лучших способов познать менталитет римлян - попробовать их еду. Независимо от того, гурман вы или нет, удовольствие от дегустации вам гарантировано! Вы узнаете, что собой представляет итальянский завтрак и сможете полюбоваться фресками Рафаэля за чашечкой ароматного капучино.

Мы прогуляемся по историческим кварталам, где находится колоритный рынок, лучшие мясные лавки и любимые пиццерии римлян, заглянем в еврейский "гетто", где готовят лучшие артишоки и напоследок, насладимся вкуснейшим мороженым..