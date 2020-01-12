2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Распутать клубок тайн и помочь полиции

В ящик для анонимных доносов поступила информация о готовящемся ограблении. Задачей сыщиков будет найти бандита (или группу разбойников) и предотвратить преступление. С помощью моих подсказок участники доберутся до истины и спасут Венецию от беззакония. В конце квеста ребята откроют, какое главное сокровище города пытались украсть преступники.

Узнать о тёмном прошлом Венеции и её жителей

На квесте дети не только услышат о самом знаменитом ограблении, но и рассмотрят главные достопримечательности. Площадь Сан-Марко, мосты Вздохов и Дьявола, дом Марко Поло, Риальто, старейший монастырь Сан-Заккария и Славянская набережная войдут в маршрут. Я поделюсь историями известнейших преступлений: убийства дожа Витале Микеля и казни Марино Фальера. Объясню, как в городе зародилось карнавальное движение, и раскрою тайны венецианских масок. Кроме того, детей ждут увлекательные детали из «биографии» столицы морей, местные легенды и рассказ о жизни Марко Поло.

Кому подойдёт экскурсия

Школьникам от 7 до 17 лет, которые хотят узнать об истории города в развлекательной форме.