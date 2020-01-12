2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»

Раскрыть коварное преступление и прикоснуться к жизни самого опасного города Средневековья

Вероника
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Вероника – представитель гидов
Настоящее приключение ждёт юных детективов в Венеции! Я приглашаю детей и подростков помочь полиции предотвратить ограбление века и узнать, чем жили бандиты в Средневековье.

Громкие преступления, имена известнейших разбойников и таинственные уголки столицы морей — квест откроет самые неожиданные стороны венецианского прошлого.
175 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Сан-Марко
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»
Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»

Что вас ожидает

Распутать клубок тайн и помочь полиции
В ящик для анонимных доносов поступила информация о готовящемся ограблении. Задачей сыщиков будет найти бандита (или группу разбойников) и предотвратить преступление. С помощью моих подсказок участники доберутся до истины и спасут Венецию от беззакония. В конце квеста ребята откроют, какое главное сокровище города пытались украсть преступники.

Узнать о тёмном прошлом Венеции и её жителей
На квесте дети не только услышат о самом знаменитом ограблении, но и рассмотрят главные достопримечательности. Площадь Сан-Марко, мосты Вздохов и Дьявола, дом Марко Поло, Риальто, старейший монастырь Сан-Заккария и Славянская набережная войдут в маршрут. Я поделюсь историями известнейших преступлений: убийства дожа Витале Микеля и казни Марино Фальера. Объясню, как в городе зародилось карнавальное движение, и раскрою тайны венецианских масок. Кроме того, детей ждут увлекательные детали из «биографии» столицы морей, местные легенды и рассказ о жизни Марко Поло.

Кому подойдёт экскурсия

Школьникам от 7 до 17 лет, которые хотят узнать об истории города в развлекательной форме.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в собор — 1,5 евро с ребёнка, приз за участие — 5 евро с ребёнка.
  • При желании взрослые могут сопровождать детей.
  • Экскурсию-квест проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды.
Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»
Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»
Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»
Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»
Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»
Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Сан-Марко.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вероника
Вероника
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Вероника. Я родилась в Москве, но большую часть жизни провела в Италии. Я — лицензированный гид по Венеции с высшим гуманитарным образованием. Всей душой люблю Венецию и готова вместе с командой гидов составить для вас самую яркую и разнообразную программу по городу и его лучшим музеям. Венеция удивляет и околдовывает снова и снова, сколько бы вы ни приезжали сюда. Приглашаем открыть ее вместе с нами!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 января 2020
Нам экскурсия понравилась. Взрослым то же было интересно!
24 декабря 2019
Ребенку (8 лет) очень понравилось.
Познакомились с неожиданной стороной Венеции. Большое спасибо.

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