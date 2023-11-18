Попробовать настоящую итальянскую кухню не в ресторане, а дома у графа
Проникнуть за закрытые двери настоящего жилого венецианского дома — звучит, как фантастика? Не для нас, ведь мы приглашены на ужин к… потомственному аристократу! Да, вы побываете в гостях у графа, из семьи которого вышли семь дожей.
Увидите, как живут люди голубых кровей, пообщаетесь с ними и отведаете блюда домашей итальянской кухни.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Готовы побывать в гостях в настоящем венецианском доме? Не в отеле и не в ресторане, а в обычном жилом доме! Ладно, не совсем в обычном.
Уникальное мероприятие
Такого не делал ещё никто. Вас ждёт не просто ужин, а ужин в компании потомственного аристократа, ныне носящего титул графа, из семьи которого вышли семь дожей — правителей Венецианской республики. Его фамилию носят дворцы на Большом канале и виллы на материковой части города. Он с удовольствием расскажет вам историю своей семьи — про правителей и войны, взлёты и падения.
Вино и кухня
Разумеется, общение будет проходить за бокалом просекко собственного производства — вино выращено и изготовлено в самой престижной зоне, на склоне Картицце. В это время жена графа приготовит изысканный ужин, который будет подан на фамильных керамике и фарфоре.
Вы не только познакомитесь с последним на сегодня представителем одной из древнейших венецианских династий, но и увидите, как устроен обычный венецианский палаццо в центральном районе Венеции — Сан-Марко.
А если захотите, утром в день ужина я покажу вам рыбный рынок Риальто и прилегающий к нему район Сан-Поло, расскажу о быте и кулинарной (и не только) истории этих мест и обязательно поделюсь, как и где правильно пить аперитив. А уже за ужином буду вашим персональным переводчиком.
Организационные детали
Стоимость обеда и вина входит в стоимость экскурсии. Мы обсудим заранее ваши гастрономические предпочтения:
- Венецианская кухня — преимущественно рыба
- Мясное региональное меню
- Итальянское меню
- Вегетарианское меню на основе сезонных овощей
Хозяйка дома прекрасно готовит всё, а вы, если захотите, поучаствуете в процессе и научитесь некоторым тонкостям итальянской кухни.
Утреннее посещение рыбного и овощного рынков и сестьера Сан-Поло — по желанию за дополнительную плату в размере 40€ вне зависимости от количества участников. Продолжительность прогулки — 1 час. Рынок открыт с 07:00 до 13:00 каждый день, кроме воскресенья и понедельника.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости (у моста Риальто или вашего отеля)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.