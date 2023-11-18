В гости к венецианским аристократам - ужинать

Попробовать настоящую итальянскую кухню не в ресторане, а дома у графа

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Венеция — город-загадка.

Проникнуть за закрытые двери настоящего жилого венецианского дома — звучит, как фантастика? Не для нас, ведь мы приглашены на ужин к… потомственному аристократу! Да, вы побываете в гостях у графа, из семьи которого вышли семь дожей.

Увидите, как живут люди голубых кровей, пообщаетесь с ними и отведаете блюда домашей итальянской кухни.
В гости к венецианским аристократам - ужинать
В гости к венецианским аристократам - ужинать
В гости к венецианским аристократам - ужинать
В гости к венецианским аристократам - ужинать
В гости к венецианским аристократам - ужинать
В гости к венецианским аристократам - ужинать
В гости к венецианским аристократам - ужинать
В гости к венецианским аристократам - ужинать
В гости к венецианским аристократам - ужинать
В гости к венецианским аристократам - ужинать
В гости к венецианским аристократам - ужинать
В гости к венецианским аристократам - ужинать
В гости к венецианским аристократам - ужинать
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Описание

Что вас ожидает

Готовы побывать в гостях в настоящем венецианском доме? Не в отеле и не в ресторане, а в обычном жилом доме! Ладно, не совсем в обычном.

Уникальное мероприятие

Такого не делал ещё никто. Вас ждёт не просто ужин, а ужин в компании потомственного аристократа, ныне носящего титул графа, из семьи которого вышли семь дожей — правителей Венецианской республики. Его фамилию носят дворцы на Большом канале и виллы на материковой части города. Он с удовольствием расскажет вам историю своей семьи — про правителей и войны, взлёты и падения.

Вино и кухня

Разумеется, общение будет проходить за бокалом просекко собственного производства — вино выращено и изготовлено в самой престижной зоне, на склоне Картицце. В это время жена графа приготовит изысканный ужин, который будет подан на фамильных керамике и фарфоре.

Вы не только познакомитесь с последним на сегодня представителем одной из древнейших венецианских династий, но и увидите, как устроен обычный венецианский палаццо в центральном районе Венеции — Сан-Марко.

А если захотите, утром в день ужина я покажу вам рыбный рынок Риальто и прилегающий к нему район Сан-Поло, расскажу о быте и кулинарной (и не только) истории этих мест и обязательно поделюсь, как и где правильно пить аперитив. А уже за ужином буду вашим персональным переводчиком.

Организационные детали

Стоимость обеда и вина входит в стоимость экскурсии. Мы обсудим заранее ваши гастрономические предпочтения:

  • Венецианская кухня — преимущественно рыба
  • Мясное региональное меню
  • Итальянское меню
  • Вегетарианское меню на основе сезонных овощей

Хозяйка дома прекрасно готовит всё, а вы, если захотите, поучаствуете в процессе и научитесь некоторым тонкостям итальянской кухни.

Утреннее посещение рыбного и овощного рынков и сестьера Сан-Поло — по желанию за дополнительную плату в размере 40€ вне зависимости от количества участников. Продолжительность прогулки — 1 час. Рынок открыт с 07:00 до 13:00 каждый день, кроме воскресенья и понедельника.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости (у моста Риальто или вашего отеля)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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