Гоша Г. проводит ещё 5 экскурсий

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№ 1 музей жемчуга в Китае

Гоша Г.
Гоша Г. – Гид из Саньи
№ 1 музей жемчуга в Китае
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№ 1 музей жемчуга в Китае
№ 1 музей жемчуга в Китае
Музей жемчуга — находится 25 км. от центра города Санья, считается № 1 музей 🖼 жемчуга в Китае, стена сделана больше 700, 000 штук жемчуг. Здесь Вы найдете ответ, как выращивают жемчуг, как добывают, как узнают настоящий или поделочный, как определяются лучшие качества?
Начало и место завершения
🚩 Sanya
№ 1 музей жемчуга в Китае
№ 1 музей жемчуга в Китае
№ 1 музей жемчуга в Китае
№ 1 музей жемчуга в Китае
№ 1 музей жемчуга в Китае
№ 1 музей жемчуга в Китае
№ 1 музей жемчуга в Китае
№ 1 музей жемчуга в Китае

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гоша Г.
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