Гоша Г. проводит ещё 5 экскурсий

Музей жемчуга — находится 25 км. от центра города Санья, считается № 1 музей 🖼 жемчуга в Китае, стена сделана больше 700, 000 штук жемчуг. Здесь Вы найдете ответ, как выращивают жемчуг, как добывают, как узнают настоящий или поделочный, как определяются лучшие качества?
Начало и место завершения
🚩 Sanya
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 4 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.