Гоша Г. проводит ещё 5 экскурсий

Музей жемчуга — находится 25 км. от центра города Санья, считается № 1 музей 🖼 жемчуга в Китае, стена сделана больше 700, 000 штук жемчуг. Здесь Вы найдете ответ, как выращивают жемчуг, как добывают, как узнают настоящий или поделочный, как определяются лучшие качества?