Экскурсии из Шарджи

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Старинные кварталы, пряные ароматы и увлекательные рассказы о местной жизни

Кристина
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Кристина – ваш гид
Приглашаю на познавательную прогулку по историческому центру Дубая.

Я расскажу о самых интересных привычках жителей ОАЭ, их быте и повседневном укладе.

Вы поблуждаете по старой части города, посетите уютный городской музей и сравните традиции местного населения в донефтяную эпоху и современных условиях.

Я помогу вам взглянуть на ОАЭ по-новому и зажечь в сердце огонек нежной любви к Ближнему Востоку, который будет теплиться долгие годы!
$250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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Дубай сквозь века
Дубай сквозь века

Что вас ожидает

Погружение в прошлое
Дубай — это не только моллы, искусственные острова и небоскребы. Вы пройдете по узким улочкам старейшего района города Бастакия и насладитесь легким прохладным сквозняком, гуляющим между стенами соседних домов. Я покажу дома, в которых жители Дубая вели размеренный быт полвека назад. Вы посетите городской музей в форте аль Фахиди и рассмотрите археологические находки, которые хранятся в его стенах. А еще узнаете, как добывали жемчуг ловцы, ведь это ремесло было основой экономики ОАЭ в донефтяную эру, на него приходилось 95% прибыли страны.

Знакомство с традиционными ремеслами
Вы увидите местных женщин, занятых рукоделием, попробуете арабский кофе «гахва» и переправитесь по заливу Крик на арабской лодке «абра» с одного берега на другой. Далее отправитесь на Старый рынок Дубая и насладитесь ароматами специй и пряностей вперемешку с благовониями бухура и натуральными маслами. А еще профессиональный каллиграф напишет ваше имя арабской вязью, чтобы, глядя на нее, вас еще долго грели приятные воспоминания об отдыхе в ОАЭ. В завершение вас ждет чашечка сладкого чая в доме местных жителей.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная: я заберу вас из отеля в Шардже, Дубае или Аджмане, мы доедем до места под названием Аль Фахиди и оттуда начнем экскурсию.
  • Входной билет в музей Дубая и переправа на лодочке «абра» включены в стоимость экскурсии.
  • Дегустация напитков (арабский кофе, сладкий чай) включена в стоимость экскурсии.
  • По желанию, можно организовать обед в одном из ресторанов с традиционной эмиратской кухней (за дополнительную плату).
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века
Дубай сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Кристина
Кристина
Приветствую вас, мои дорогие путешественники! Меня зовут Кристина. Впервые я посетила ОАЭ в 2007 году. Эта уникальная страна впечатлила меня с самых первых дней, и уже тогда я поняла, что обязательно вернусь сюда снова. В 2010-м я переехала навсегда. Путь в туристической индустрии я начала в качестве отельного менеджера. Я много читала об истории, культуре и традициях ОАЭ, параллельно жадно поглощала информацию, которую мне щедро предоставляли местные жители. Особенно мне нравилось слушать рассказы старшего поколения, ведь они застали время без кондиционеров, машин и телевизоров и явно скучали по нему:) Я все чаще стала ловить себя на желании делиться всем, что я знаю, с путешественниками. Решение было принято — я получила лицензию гида и сейчас с удовольствием рассказываю на экскурсиях историю страны и ее правителей, а еще приключения местных жителей и приезжих в поиске «арабской сказки». До встречи в ОАЭ!
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Экскурсии из Шарджи

Знакомство с ДубаемЗнакомство с ДубаемЗнакомство с Дубаем
скидка20%
$200
$160 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
Вы проведете великолепный день в одном из самых современных городов мира: погуляете по восточным базарам, роскошной набережной и цветочному парку, с ветерком прокатитесь по искусственному пальмовому острову, увидите знаменитый отель в виде паруса и культовый небоскреб «Бурдж-Халифа». Я расскажу о традициях населения в донефтяную эпоху и сейчас и помогу полюбить город, в который когда-то влюбился сам.
По Дубаю на кабриолетеПо Дубаю на кабриолетеПо Дубаю на кабриолете
$300 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
С ветерком проехать по самым интересным местам эмирата
Так приятно почувствовать себя звездой, катаясь на кабриолете по роскошному городу... Эта автопрогулка поможет исполнить такую мечту! Сидя в эксклюзивном кабриолете, вы увидите высочайшее здание мира Бурдж Халифа, посмотрите на легендарные отели Burj Al Arab в виде паруса и Atlantis на искусственном острове. Прокатитесь по шикарным шоссе и рассмотрите многочисленные небоскрёбы, узнавая всё самое интересное о необыкновенном Дубае. И конечно, я поделюсь с вами рассказами о городе из первых уст и раскрою все его секреты.
Один день в сказочном Абу-ДабиОдин день в сказочном Абу-ДабиОдин день в сказочном Абу-Даби
скидка20%
$250
$200 за экскурсию
7 часов
Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ
Абу-Даби — самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Вы увидите великолепное сочетание небоскребов, шикарных дворцов, музеев и зданий с уникальной архитектурой. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, самый дорогой отель в мире, деревню бедуинов и другие удивительные места. Узнаете, что означает название города и почему ему дали именно это имя. Я расскажу о том, как живет местное население и помогу почувствовать истинный дух страны.
Все грани Абу-Даби: экскурсия из ШарджиВсе грани Абу-Даби: экскурсия из ШарджиВсе грани Абу-Даби: экскурсия из Шарджи
$350 за экскурсию
9 часов
Узнать о жизни бедуинов, побывать в Феррари-парке и прочувствовать многоликость столицы Эмиратов
Город контрастов и рекордов, мусульманская земля и родина миллионеров — это всё об Абу-Даби! Я покажу вам его во всей красе, с величественными мечетями и роскошными автомобилями, и расскажу о судьбе и современной жизни местных. Вы прокатитесь на самой быстрой американской горке в мире, рассмотрите интерьеры мечети Шейха Заеда и попробуете кофе с пищевым золотом. Рассказ о городе и его декорации откроют все стороны головокружительного Абу-Даби.
Дубай — первая встречаДубай — первая встречаДубай — первая встреча
скидка5%
$280
$266 за экскурсию
7 часов
Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии
Вы познакомитесь с современным, завораживающим, технологичным и очень динамичным Дубаем. Погуляете по старинному кварталу Бастакия, проедете по Пальмовому острову, полюбуетесь виллами местных жителей в Джумейре и сделаете яркие снимки на фоне знаменитого отеля «Парус». А еще увидите аквариум, фонтаны, самый высокий в мире небоскреб и дворец шейха Дубая. Я легко и увлекательно расскажу об истории, культуре и традициях города и помогу вам ощутить настоящее восточное гостеприимство!
В Абу-Даби с комфортом!В Абу-Даби с комфортом!В Абу-Даби с комфортом!
$300 за экскурсию
6 часов
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
Абу-Даби — самый обеспеченный и ухоженный эмират страны. Вы увидите чистые живописные улицы с фонтанами и великолепную набережную, восхититесь современной городской архитектурой и посетите знаковые места столицы. Я покажу вам Дворец Президента, где вершатся судьбы страны, и крупнейшую в мире мечеть Шейха Зайда, демонстрирующую настоящую роскошь Востока. А еще обязательно расскажу, как складывалась история ОАЭ и за счет чего им удалось достичь процветания.

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