Эмиль проводит ещё 1 экскурсию

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Все краски Дубая

Посетить «визитные карточки» города и услышать о них самое интересное на автомобильной экскурсии

Эмиль
Эмиль – Гид из Шарджи
На фоне главных достопримечательностей 🏛️ Дубая вы ощутите, как органично сочетаются в нем многовековая история 📖 и ультрасовременные технологии.

Я расскажу о местных культурных особенностях, традициях и менталитете.

За 6 часов вы по-настоящему полюбите «город будущего»!
Задать вопросОбычно отвечает за 53 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $200 за экскурсию

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Все краски Дубая
Все краски Дубая

Что вас ожидает

Дубай изнутри
Я раскрою историю 📖 ОАЭ от основания до наших дней и помогу понять, как стране удалось за короткий период достичь финансового благополучия и высокого уровня жизни. А еще вы узнаете, что отличает Дубай от других городов мира и как живут здесь люди: какие традиции соблюдают, как проводят свободное время, что едят и пьют, по каким районам гуляют и куда ездят на выходные.

Главное за один день!
Вы полюбуетесь роскошным яхтами в живописном жилом районе Дубай Марина, проедете по искусственным Пальмовым островам и рассмотрите знаменитый люкс-отель Атлантис. А в суперсовременном курортном районе Мадинат Джумейра прокатитесь на лодочке по каналу, наслаждаясь свежестью воды и красотой густых зеленых деревьев. Кроме того, увидите один их самых дорогих отелей в мире, Бурдж-аль-Араб, посетите древнюю крепость и впечатлитесь танцующими фонтанами у Дубай Молла.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на джипе Ford Explorer (семь мест)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные опции

  • Возможен трансфер из других эмиратов: Аджман — 60$, Рас-эль-Хайма — 80$, Фуджейра — 120$, Абу-Даби — 120$. Экскурсия ⛳ также может начинаться в самом Дубае, стоимость в таком случае составит 177$.
  • Еда и напитки не входят в стоимость
  • По желанию, мы можем включить в экскурсию: подъем на Бурдж-Халифу, сад Цветов, парк 🌳 Бабочек, аквариум Атлантис, Дубай Молл или зоопарк. Детали уточняйте в личном сообщении.
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Все краски Дубая
Все краски Дубая
Все краски Дубая
Все краски Дубая
Все краски Дубая
Все краски Дубая
Все краски Дубая
Все краски Дубая
Все краски Дубая
Все краски Дубая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Эмиль
Эмиль
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Эмиль, я лицензированный гид, живу в ОАЭ с 2003 года и прекрасно знаю историю и быт страны. До скорой встречи!
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Эмиль проводит ещё 1 экскурсию

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