Эмиль проводит ещё 1 экскурсию

Дубай изнутри Я раскрою историю 📖 ОАЭ от основания до наших дней и помогу понять, как стране удалось за короткий период достичь финансового благополучия и высокого уровня жизни. А еще вы узнаете, что отличает Дубай от других городов мира и как живут здесь люди: какие традиции соблюдают, как проводят свободное время, что едят и пьют, по каким районам гуляют и куда ездят на выходные.
Главное за один день! Вы полюбуетесь роскошным яхтами в живописном жилом районе Дубай Марина, проедете по искусственным Пальмовым островам и рассмотрите знаменитый люкс-отель Атлантис. А в суперсовременном курортном районе Мадинат Джумейра прокатитесь на лодочке по каналу, наслаждаясь свежестью воды и красотой густых зеленых деревьев. Кроме того, увидите один их самых дорогих отелей в мире, Бурдж-аль-Араб, посетите древнюю крепость и впечатлитесь танцующими фонтанами у Дубай Молла.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия проходит на джипе Ford Explorer (семь мест)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные опции
Возможен трансфер из других эмиратов: Аджман — 60$, Рас-эль-Хайма — 80$, Фуджейра — 120$, Абу-Даби — 120$. Экскурсия ⛳ также может начинаться в самом Дубае, стоимость в таком случае составит 177$.
Еда и напитки не входят в стоимость
По желанию, мы можем включить в экскурсию: подъем на Бурдж-Халифу, сад Цветов, парк 🌳 Бабочек, аквариум Атлантис, Дубай Молл или зоопарк. Детали уточняйте в личном сообщении.
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.