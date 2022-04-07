Португальцы считают, что если вы не видели Лиссабон и Порту, то вы не сможете в полной мере понять Португалию. Если вы хотите проверить это утверждение и ближе познакомиться с уникальным и колоритным Порту, отправляйтесь на нашу индивидуальную экскурсию.

В сопровождении опытного русскоязычного гида вы увидите все главные достопримечательности этого удивительного города, услышите про его тайны и загадки и сможете задать все интересующие вас вопросы, сосредоточившись на тех аспектах экскурсии, которые вам нравятся больше всего.

Основную информацию о Порту вы узнаете еще по дороге, которая займет у вас всего три часа. Уже на подъезде к городу вы увидите его знаменитые крепостные стены, в рамках которого и строилась Северная столица Португалии. Сейчас Порту разросся, однако стены сохранились в отличном состоянии.

Затем вы увидите монастырь августинцев со знаменитой Круглой церковью, здание финансовой биржи. Мы прогуляемся по живописной площади великого принца-путешественника Генриха Мореплавателя, с которого и началась Эпоха Великих Географических Событий, Кафедральный собор и Церковь Францисканцев, на украшение которой пошло шестьдесят килограмм золота.

Затем, поднявшись по винтовой лестнице из 240 ступеней, вы сможете полюбоваться историческим центром Порту со смотровой площадки на башне Духовенства.

После мы отправимся на один из самых красивых железнодорожных вокзалов, носящий имя Святого Бенедикта.

Затем нас ждет увлекательная прогулка по торговой улице Санта Катарина, где вы сможете полюбоваться на кафе «Мажестик» и книжный магазин «Лелло», вдохновившие писательницу Джоан Роулинг при написании культовой саги «Гарри Поттера».

У вас будет время пофотографироваться на набережной Доуру — оттуда открываются великолепные виды. При желании вы можете покататься на прогулочном кораблике под сводами мостов.

Затем вас ждет традиционный португальский обед в сопровождении любимого портвейна Уинстона Черчилля и история одного из старейших винных погребов Португалии, насчитывающая более четырехсот лет.