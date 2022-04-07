Орден тамплиеров — один из самых загадочных и при это влиятельных в истории, имел большое значение в Португалии. Это была одна из немногих стран, где тамплиеры не подвергались гонениям — наоборот, их скрывали от властей других государств, пряча под видом военно-монашеского ордена Рыцарей Христа.

Вы посетите город Томар — настоящую вотчину тамплиеров в Португалию. Тут находится церковь Иоанна Крестителя, где служители ордена возносили свои молитвы, орденская усыпальница и замок Тамплиеров — место их обитания в Португалии.

А затем мы отправимся в один из самых красивых замков ордена — небольшую крепость в городке Алмурол, полностью построенная на воде.

Эта экскурсия станет отличным выбором для тех, кто хочет разгадать загадки и тайны тамплиеров.