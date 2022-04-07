По следам тамплиеров

Автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Автомобильная и пешеходная.

Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов.
По следам тамплиеров
По следам тамплиеров
По следам тамплиеров
По следам тамплиеров
По следам тамплиеров

Что вас ожидает 🤩

  • Город Томар
  • Замок Тамплиеров
  • Замок Алмоурол
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Орден тамплиеров — один из самых загадочных и при это влиятельных в истории, имел большое значение в Португалии. Это была одна из немногих стран, где тамплиеры не подвергались гонениям — наоборот, их скрывали от властей других государств, пряча под видом военно-монашеского ордена Рыцарей Христа.

Вы посетите город Томар — настоящую вотчину тамплиеров в Португалию. Тут находится церковь Иоанна Крестителя, где служители ордена возносили свои молитвы, орденская усыпальница и замок Тамплиеров — место их обитания в Португалии.

А затем мы отправимся в один из самых красивых замков ордена — небольшую крепость в городке Алмурол, полностью построенная на воде.

Эта экскурсия станет отличным выбором для тех, кто хочет разгадать загадки и тайны тамплиеров.

Программа

Город Томар, замок Тамплиеров, замок Алмоурол.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входной билет в замок Тамплиеров (6€). Входной билет в замок Алмоурол (2
  • 5€)
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 09:00

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