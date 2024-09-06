4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборК Белому морю на остров Ягры: путешествие через историю и природу
Откройте для себя красоту Белого моря и секреты Северодвинска в уникальной экскурсии на остров Ягры
Начало: В любом месте в центральной части Архангельска по ...
Завтра в 18:30
10 сен в 17:30
6 000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Кухня Севера: гастрономическое погружение
Погрузитесь в мир северной кухни с нашим бренд-шефом, попробуйте уникальные блюда и узнайте традиции Архангельска
Начало: На Новгородском проспекте
9 сен в 13:00
10 сен в 13:00
6 000₽ за человека
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Самоварное чаепитие на Белом море: погружение в душу Русского Севера
Почувствуйте себя частью Русского Севера, наслаждаясь чаем из самовара на берегу Белого моря среди живописных дюн
Начало: В центральной части города по вашему выбору
Завтра в 18:30
10 сен в 17:30
7 334₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив живописные села и древний монастырь, хранящий историю и традиции
Начало: В центре города по вашему выбору
25 сен в 08:00
27 сен в 08:00
10 670₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 сентября 2024Спасибо вам большое! Отличная экскурсия, прекрасный гид. Северодвинск покорил. Потрясающие виды
- ООльга31 августа 2024Все прошло отлично, очень довольны, спасибо!
- AAnton27 августа 2024Увлекательное приключение с замечательным человеком и интересным рассказчиком. Путешествовали с Сергеем по Архангельскому краю. Интересные экскурсии, приятные открытия и познавательные истории очень грамотно вписаны в программу поездок. Хотим вернуться, чтобы продолжить это путешествие.
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Архангельску в сентябре 2024
Сейчас в Архангельске в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 6 000 до 10 670. Туристы уже оставили гидам 409 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Архангельске на 2024 год на рождество, 409 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь