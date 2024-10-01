Гергебельское водохранилище – экскурсии в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Гергебельское водохранилище» в Дербенте, цены от 3 100 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
На автобусе
111 отзывов
12 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Гамсутль и Салтинскую теснину - дагестанский Мачу-Пикчу
Откройте для себя аул-призрак Гамсутль и Салтинскую теснину. Узнайте историю дагестанского Мачу-Пикчу и насладитесь великолепными видами гор
Начало: Г. Дербент Х. Тагиева 4а (2ГИС ул. Приморская16/5)
Расписание: пн, ср, пт, сб, вс в 6:00
6 ноя в 06:00
8 ноя в 06:00
3 500 за человека
Неизведанный Дагестан: Гамсутль - аул-призрак
Пешая
На автобусе
14 часов
Групповая
до 20 чел.
Неизведанный Дагестан: Гамсутль - аул-призрак
Начало: Ул. Буйнакского 4, офис компании Mount Way
Расписание: По согласованию.
Завтра в 09:00
6 ноя в 09:00
3 100 за человека
Гамсутль, Салтинская теснина и Чохские террасы из Дербента
На автобусе
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Гамсутль, Салтинская теснина и Чохские террасы из Дербента
Начало: Ул. Гагарина, 27 - у ТЦ «Россия»
Расписание: Каждое воскресенье в 07:00.
10 ноя в 07:00
17 ноя в 07:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Гергебельское водохранилище»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в Гамсутль и Салтинскую теснину
  2. Неизведанный Дагестан: Гамсутль - аул-призрак
  3. Гамсутль, Салтинская теснина и Чохские террасы из Дербента
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Сулакский каньон
  4. Джума-Мечеть
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Девичьи бани
  7. Самое главное
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в ноябре 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Гергебельское водохранилище" можно забронировать 3 экскурсии от 3 100 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 111 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Забронируйте экскурсию в Дербенте на 2024 год по теме «Гергебельское водохранилище», 111 ⭐ отзывов, цены от 3100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам