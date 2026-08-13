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Групповая
до 15 чел.
Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом
За два часа прогулки по Екатеринбургу вы увидите его историческое и современное лицо, узнаете о традициях и культуре Урала
Начало: На Площади 1905 года, у памятника Ленину
Завтра в 15:00
15 авг в 15:00
900 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга вместе с местным жителем. История, архитектура и уникальные места ждут вас
Начало: На Площади 1905 г у памятника Ленину
17 авг в 14:00
18 авг в 19:00
от 5760 ₽
7200 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 25 чел.
Узнать Екатеринбург за 3 часа
Прогулка по Екатеринбургу за 3 часа: Исторический сквер, Вознесенская горка, Храм-на-Крови и литературный квартал. Узнайте о развитии города и его легендах
Начало: В районе метро пл. 1905 года
Расписание: ежедневно в 10:00
16 авг в 10:00
18 авг в 10:00
750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от 4200 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Екатеринбург «Было - стало»
Погрузитесь в историю Екатеринбурга, пройдя по местам, которые изменились, но сохранили свою уникальность. Увидьте, как город стал столицей Урала
Начало: Площадь 1905 года
24 авг в 15:00
25 авг в 15:00
2150 ₽ за человека
Аудиогид
Свидание с городом: иммерсивная прогулка по Екатеринбургу
Не просто узнать город, но и стать частью его новой истории
Начало: У Капсулы времени
16 авг в 17:00
19 авг в 19:00
1800 ₽ за человека
Квест
до 10 чел.
«Плотинка. Где родился Екатеринбург»: квест в вашем смартфоне
Искать ответы на улицах, а не в интернете
Начало: У памятника Татищеву и де Геннину
Сегодня в 16:30
Завтра в 00:30
от 990 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Интерактивная обзорная экскурсия «Собери коллекцию»
О Екатеринбурге и его достопримечательностях - через детали, метафоры и подборку неожиданных историй
Начало: На Пролетарской улице
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
16 авг в 13:00
18 авг в 13:00
1000 ₽ за человека
Аудиогид
Интерактивная аудиопрогулка в Екатеринбурге «Шум Плотинки»
Погрузитесь в атмосферу Екатеринбурга, пройдя по историческому центру с аудиогидом и профессиональными актёрами
Начало: На Плотинке у Водонапорной башни
Расписание: в субботу в 20:00
15 авг в 20:00
29 авг в 20:00
2290 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Аудиогиды Трипстера»
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