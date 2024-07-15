Возможно участие с детьми до года и старше.

В Чемальском районе развитая инфраструктура и есть много магазинов, где можно купить всё необходимое, есть детская больница.

Проживание. Размещение на базе отдыха Royal Comfort. На территории есть бассейн, детская комната, спортивные развлечения. Возможно проживание в номере категории «стандарт» или однокомнатном домике (двуспальная кровать, односпальный диван), а также в двухкомнатном домике (двуспальная кровать, двуспальный диван). *Фотографии базы отдыха взяты с сайта Royalcomfort88.ru.

Питание. В стоимость тура включено трёхразовое питание. На территории оборудованы беседки с мангалами и работает кафе.