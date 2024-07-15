Для мам и пап это возможность отвлечься от работы и домашних хлопот и вместе с детьми
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми до года и старше.
В Чемальском районе развитая инфраструктура и есть много магазинов, где можно купить всё необходимое, есть детская больница.
Проживание. Размещение на базе отдыха Royal Comfort. На территории есть бассейн, детская комната, спортивные развлечения. Возможно проживание в номере категории «стандарт» или однокомнатном домике (двуспальная кровать, односпальный диван), а также в двухкомнатном домике (двуспальная кровать, двуспальный диван). *Фотографии базы отдыха взяты с сайта Royalcomfort88.ru.
Питание. В стоимость тура включено трёхразовое питание. На территории оборудованы беседки с мангалами и работает кафе.
Программа тура по дням
Встреча, знакомство и первые активности
Встретим вас у аэропорта Горно-Алтайска и доставим к базе отдыха у подножия горы Верблюд. Это живописное и тихое место в окружении соснового леса в селе Чемал. После размещения будет время освоиться и исследовать территорию. Также творческие руководители лагеря проведут первые совместные занятия: вы соберётесь всей группой, познакомитесь друг с другом и во что-нибудь поиграете.
Чемальский тракт, Ороктойский мост, Зубы дракона
Сегодня вы ближе познакомитесь с Горным Алтаем: услышите легенды о регионе, узнаете местные традиции и обычаи. Мы отправимся в увлекательное путешествие по Чемальскому тракту. Эта магистраль петляет вдоль правого берега реки Катунь и наполнена удивительными ландшафтами. Будем часто останавливаться в панорамных локациях, проедем по висячему Ороктойскому мосту. Доберёмся к гряде острых камней Зубы дракона, словно выныривающих из вод Катуни, и осмотрим древние наскальные рисунки.
Конная прогулка, наблюдение за маралами, визит на пасеку
Этот день посвятим исследованию богатого животного мира республики. Вы покатаетесь верхом и больше узнаете об алтайских лошадях. Эти грациозные и спокойные животные входят в число древнейших пород Сибири. Понаблюдаете за маралами — крупными благородными оленями, занесёнными в Красную книгу. Посетите пасеку, где вам расскажут о разведении пчёл и производстве мёда.
Прогулки по «Саду пионов»
Продолжим знакомство с природой Алтая и теперь сосредоточимся на растительном мире. Мы отправимся в «Сад пионов» — уникальный экопарк на берегу горной реки Куюм со множеством цветов, кустарников, хвойных и лиственных деревьев. Вдыхая невероятные ароматы, мы прогуляемся по тенистым тропинкам и мостам, полюбуемся фонтанами и отыщем в зелени волшебного гнома, принцессу Укока, царевну-лягушку, Будду и других персонажей.
Фотосессия на память, прощальная вечеринка
В этот день организуем фотопикник, чтобы оставить в памяти самые приятные моменты нашего весёлого и душевного семейного отдыха. А вечером устроим прощальную вечеринку с розыгрышем призов. Поделимся впечатлениями, расскажем, что запомнилось больше всего и подведём итоги этого алтайского отпуска.
Отъезд
После завтрака доставим вас к аэропорту Горно-Алтайска и попрощаемся. Приезжайте в гости снова. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|52 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта Горно-Алтайска
- Проживание в номере категории «стандарт»
- Трёхразовое питание
- Все развлечения и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Проезд до Горно-Алтайска и обратно
- Стоимость тура указана за одного человека при двухместном размещении (мама с ребёнком) в номере категории «стандарт». При аналогичном размещении в однокомнатном домике стоимость тура составляет 56 500₽ с человека, в двухкомнатном домике - 57 500₽ с человека
- При трёхместном размещении (мама, папа, ребёнок) стоимость тура составляет: в номере категории «стандарт» - 42 000₽ с человека, в однокомнатном домике - 45 000₽ с человека, в двухкомнатном домике - 45 667₽ с человека
- При трёхместном размещении (мама, двое детей) стоимость тура составляет: в номере категории «стандарт» - 40 667₽ с человека, в однокомнатном домике - 43 334₽ с человека, в двухкомнатном домике - 44 334₽ с человека
- При четырёхместном размещении (мама, папа, двое детей) стоимость тура составляет: в номере категории «стандарт» - 35 750₽ с человека, в однокомнатном домике - 38 000₽ с человека, в двухкомнатном домике - 38 500₽ с человека
- При пятиместном размещении (мама, папа, трое детей) стоимость тура составляет: в номере категории «стандарт» - 31 800₽ с человека, в однокомнатном домике - 33 400₽ с человека, в двухкомнатном домике - 34 000₽ с человека