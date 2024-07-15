Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей

Отдохнуть на свежем воздухе, покататься на лошадях и поучаствовать в семейной фотосессии
Отдых в нашем лагере понравится всем, кто хочет весело и познавательно провести время с семьёй.

Для мам и пап это возможность отвлечься от работы и домашних хлопот и вместе с детьми
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погрузиться в интересный и развивающий досуг.

Вы проведёте отпуск в окружении живописной природы Алтая, увидите чемальские достопримечательности и услышите связанные с ними легенды. Вместе с ребятами покатаетесь на лошадях, понаблюдаете за маралами, посетите пасеку и «Сад пионов».

Удачным завершением поездки станут семейный фотопикник и прощальная вечеринка с розыгрышем памятных призов.

Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
Семейный лагерь на Алтае. Вместе веселей
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми до года и старше.

В Чемальском районе развитая инфраструктура и есть много магазинов, где можно купить всё необходимое, есть детская больница.

Проживание. Размещение на базе отдыха Royal Comfort. На территории есть бассейн, детская комната, спортивные развлечения. Возможно проживание в номере категории «стандарт» или однокомнатном домике (двуспальная кровать, односпальный диван), а также в двухкомнатном домике (двуспальная кровать, двуспальный диван). *Фотографии базы отдыха взяты с сайта Royalcomfort88.ru.

Питание. В стоимость тура включено трёхразовое питание. На территории оборудованы беседки с мангалами и работает кафе.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, знакомство и первые активности

Встретим вас у аэропорта Горно-Алтайска и доставим к базе отдыха у подножия горы Верблюд. Это живописное и тихое место в окружении соснового леса в селе Чемал. После размещения будет время освоиться и исследовать территорию. Также творческие руководители лагеря проведут первые совместные занятия: вы соберётесь всей группой, познакомитесь друг с другом и во что-нибудь поиграете.

Встреча, знакомство и первые активностиВстреча, знакомство и первые активностиВстреча, знакомство и первые активностиВстреча, знакомство и первые активностиВстреча, знакомство и первые активностиВстреча, знакомство и первые активности
2 день

Чемальский тракт, Ороктойский мост, Зубы дракона

Сегодня вы ближе познакомитесь с Горным Алтаем: услышите легенды о регионе, узнаете местные традиции и обычаи. Мы отправимся в увлекательное путешествие по Чемальскому тракту. Эта магистраль петляет вдоль правого берега реки Катунь и наполнена удивительными ландшафтами. Будем часто останавливаться в панорамных локациях, проедем по висячему Ороктойскому мосту. Доберёмся к гряде острых камней Зубы дракона, словно выныривающих из вод Катуни, и осмотрим древние наскальные рисунки.

Чемальский тракт, Ороктойский мост, Зубы драконаЧемальский тракт, Ороктойский мост, Зубы драконаЧемальский тракт, Ороктойский мост, Зубы драконаЧемальский тракт, Ороктойский мост, Зубы драконаЧемальский тракт, Ороктойский мост, Зубы драконаЧемальский тракт, Ороктойский мост, Зубы дракона
3 день

Конная прогулка, наблюдение за маралами, визит на пасеку

Этот день посвятим исследованию богатого животного мира республики. Вы покатаетесь верхом и больше узнаете об алтайских лошадях. Эти грациозные и спокойные животные входят в число древнейших пород Сибири. Понаблюдаете за маралами — крупными благородными оленями, занесёнными в Красную книгу. Посетите пасеку, где вам расскажут о разведении пчёл и производстве мёда.

Конная прогулка, наблюдение за маралами, визит на пасекуКонная прогулка, наблюдение за маралами, визит на пасекуКонная прогулка, наблюдение за маралами, визит на пасекуКонная прогулка, наблюдение за маралами, визит на пасекуКонная прогулка, наблюдение за маралами, визит на пасекуКонная прогулка, наблюдение за маралами, визит на пасеку
4 день

Прогулки по «Саду пионов»

Продолжим знакомство с природой Алтая и теперь сосредоточимся на растительном мире. Мы отправимся в «Сад пионов» — уникальный экопарк на берегу горной реки Куюм со множеством цветов, кустарников, хвойных и лиственных деревьев. Вдыхая невероятные ароматы, мы прогуляемся по тенистым тропинкам и мостам, полюбуемся фонтанами и отыщем в зелени волшебного гнома, принцессу Укока, царевну-лягушку, Будду и других персонажей.

Прогулки по «Саду пионов»Прогулки по «Саду пионов»Прогулки по «Саду пионов»Прогулки по «Саду пионов»Прогулки по «Саду пионов»Прогулки по «Саду пионов»
5 день

Фотосессия на память, прощальная вечеринка

В этот день организуем фотопикник, чтобы оставить в памяти самые приятные моменты нашего весёлого и душевного семейного отдыха. А вечером устроим прощальную вечеринку с розыгрышем призов. Поделимся впечатлениями, расскажем, что запомнилось больше всего и подведём итоги этого алтайского отпуска.

Фотосессия на память, прощальная вечеринкаФотосессия на память, прощальная вечеринкаФотосессия на память, прощальная вечеринкаФотосессия на память, прощальная вечеринкаФотосессия на память, прощальная вечеринкаФотосессия на память, прощальная вечеринка
6 день

Отъезд

После завтрака доставим вас к аэропорту Горно-Алтайска и попрощаемся. Приезжайте в гости снова. До новых встреч!

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет52 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта Горно-Алтайска
  • Проживание в номере категории «стандарт»
  • Трёхразовое питание
  • Все развлечения и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Проезд до Горно-Алтайска и обратно
  • Стоимость тура указана за одного человека при двухместном размещении (мама с ребёнком) в номере категории «стандарт». При аналогичном размещении в однокомнатном домике стоимость тура составляет 56 500₽ с человека, в двухкомнатном домике - 57 500₽ с человека
  • При трёхместном размещении (мама, папа, ребёнок) стоимость тура составляет: в номере категории «стандарт» - 42 000₽ с человека, в однокомнатном домике - 45 000₽ с человека, в двухкомнатном домике - 45 667₽ с человека
  • При трёхместном размещении (мама, двое детей) стоимость тура составляет: в номере категории «стандарт» - 40 667₽ с человека, в однокомнатном домике - 43 334₽ с человека, в двухкомнатном домике - 44 334₽ с человека
  • При четырёхместном размещении (мама, папа, двое детей) стоимость тура составляет: в номере категории «стандарт» - 35 750₽ с человека, в однокомнатном домике - 38 000₽ с человека, в двухкомнатном домике - 38 500₽ с человека
  • При пятиместном размещении (мама, папа, трое детей) стоимость тура составляет: в номере категории «стандарт» - 31 800₽ с человека, в однокомнатном домике - 33 400₽ с человека, в двухкомнатном домике - 34 000₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, вторая половина дня
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры6-дневные турыОроктойский мостПопулярные местаЧемалАлтайКонные прогулкиЖивотныеСемейные

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