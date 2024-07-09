Дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника

Попробовать алтайскую медовуху и сыр, научиться горловому пению и прокатиться по Катуни
Весна — особое время года на Алтае, ведь здесь расцветает чудесный маральник, окутывая природу розовым покрывалом. На протяжении всего путешествия вы сможете любоваться необыкновенными пейзажами нежных цветов. Во время тура
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вас ждут не только живописные достопримечательности, но и увлекательные активности.

Мы побываем на пасеке и продегустируем медовуху, попробуем местный сыр, послушаем чарующее горловое пение, сплавимся по Катуни или отправимся на конную прогулку.

Посетим остров Патмос, Каракольскую долину, алтайский Маркс и насладимся лунными ландшафтами долины реки Чаган-Узун.

Дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
Дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
Дыхание Алтая: знаковые локации, инопланетные пейзажи и цветение маральника
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Мы поможем вам выбрать подходящие рейсы.

Проживание. Двухместное размещение на базах отдыха «Чемальское подворье», «Караван», «Барская усадьба»/«Белая чудь».

Питание. В стоимость включены завтраки, 3 обеда и 1 ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Село Чемал, дегустация медовухи, урочище Че-Чкыш

После встречи в аэропорту отправимся в село Чемал, где посетим пасеку и отведаем домашнюю медовуху. Её готовят из горного мёда.

Заселившись на базу отдыха, переведём дух и продолжим исследовать увлекательные локации. Вас ждёт урочище Че-Чкыш или «Долина горных духов». Вы узнаете местные легенды, полюбуетесь природой со смотровой площадки и просто насладитесь свежим воздухом. Мы также увидим рукотворный водопад и петроглифы.

После прогулки устроим пикник.

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2 день

Остров Патмос, Чемальская ГЭС, активный отдых и дегустация

Сегодня посетим удивительный остров Патмос посреди реки Катунь. До него мы доберёмся по подвесному мосту. Здесь находится храм апостола Иоанна Богослова.

Далее вы увидите Чемальскую ГЭС, а после мы направимся в этноаил, где вас ждёт приятный досуг. Мы продегустируем местные вкусности, а ещё для вас проведут мастер-класс по приготовлению сыра. Затем вы сможете выбрать активность по душе: сплав по реке или конную прогулку.

Вечером заселимся на базу отдыха и попаримся в баньке.

Остров Патмос, Чемальская ГЭС, активный отдых и дегустацияОстров Патмос, Чемальская ГЭС, активный отдых и дегустацияОстров Патмос, Чемальская ГЭС, активный отдых и дегустацияОстров Патмос, Чемальская ГЭС, активный отдых и дегустацияОстров Патмос, Чемальская ГЭС, активный отдых и дегустацияОстров Патмос, Чемальская ГЭС, активный отдых и дегустацияОстров Патмос, Чемальская ГЭС, активный отдых и дегустацияОстров Патмос, Чемальская ГЭС, активный отдых и дегустация
3 день

Чуйский тракт, перевал Чике-Таман и слияние Чуи и Катуни

В этот день первым делом побываем на Чуйском тракте — одной из самых красивых дорог мира. Его окружают живописные луга. Поднявшись на более 1000 метров над уровнем моря, окажемся на перевале Чике-Таман. Здесь устроим небольшой привал: выпьем ароматный чай и перекусим сладостями.

Затем вы увидите завораживающее явление — слияние рек Чуи и Катуни. Полюбуемся им со смотровой площадки, а после доберёмся до села Акташ, где заселимся на базу отдыха.

Чуйский тракт, перевал Чике-Таман и слияние Чуи и КатуниЧуйский тракт, перевал Чике-Таман и слияние Чуи и КатуниЧуйский тракт, перевал Чике-Таман и слияние Чуи и КатуниЧуйский тракт, перевал Чике-Таман и слияние Чуи и КатуниЧуйский тракт, перевал Чике-Таман и слияние Чуи и КатуниЧуйский тракт, перевал Чике-Таман и слияние Чуи и КатуниЧуйский тракт, перевал Чике-Таман и слияние Чуи и Катуни
4 день

Гейзерное озеро, алтайский Марс и Луна и посёлок Онгудай

В этот день вы увидите умопомрачительные локации. Сначала побываем у Гейзерного озера с причудливыми голубыми разводами. Водоём не замерзает даже зимой.

Далее — высадка на Луну! В долине реки Чаган-Узун можно найти чарующий лунный ландшафт в серых тонах. Затем переместимся на алтайский Марс — урочище Кызыл-Чин. Глина красных и бурых оттенков создаёт невероятные пейзажи. Посетим Марс-1 и Марс-2.

Пообедав, поедем в посёлок Онгудай, окружённый горами. Повсюду разливается запах сосен и кедра. По пути в пункт назначения заглянем изучить петроглифы.

Гейзерное озеро, алтайский Марс и Луна и посёлок ОнгудайГейзерное озеро, алтайский Марс и Луна и посёлок ОнгудайГейзерное озеро, алтайский Марс и Луна и посёлок ОнгудайГейзерное озеро, алтайский Марс и Луна и посёлок ОнгудайГейзерное озеро, алтайский Марс и Луна и посёлок ОнгудайГейзерное озеро, алтайский Марс и Луна и посёлок ОнгудайГейзерное озеро, алтайский Марс и Луна и посёлок Онгудай
5 день

Мастер-класс по горловому пению и Каракольская долина

Утром вас ждёт прогулка на скоростной лодке по живописной Катуни. После этого посетим мастер-класс по горловому пению — древнему алтайскому искусству.

Затем побываем в Каракольской долине, прячущейся среди гор. Здесь сохранилось множество наскальных рисунков. По пути к ней вы увидите алтайские курганы.

Вечером соберёмся на прощальный ужин и поделимся впечатлениями от путешествия.

Мастер-класс по горловому пению и Каракольская долинаМастер-класс по горловому пению и Каракольская долинаМастер-класс по горловому пению и Каракольская долинаМастер-класс по горловому пению и Каракольская долинаМастер-класс по горловому пению и Каракольская долинаМастер-класс по горловому пению и Каракольская долина
6 день

Окончание тура

Утром мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет89 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 3 обеда, 1 ужин
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Кулинарный мастер-класс
  • Мастер-класс по горловому пению
  • Активность на выбор: сплав или конная прогулка
Что не входит в цену
  • Перелёт до Алтая и обратно
  • Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыЧуйский трактПопулярные места6-дневные турыГейзерное озероПрирода и пейзажиПетроглифыЧемалОстров ПатмосАлтай

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