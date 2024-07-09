Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Двухместное размещение на базах отдыха «Чемальское подворье», «Караван», «Барская усадьба»/«Белая чудь».
Питание. В стоимость включены завтраки, 3 обеда и 1 ужин. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Село Чемал, дегустация медовухи, урочище Че-Чкыш
После встречи в аэропорту отправимся в село Чемал, где посетим пасеку и отведаем домашнюю медовуху. Её готовят из горного мёда.
Заселившись на базу отдыха, переведём дух и продолжим исследовать увлекательные локации. Вас ждёт урочище Че-Чкыш или «Долина горных духов». Вы узнаете местные легенды, полюбуетесь природой со смотровой площадки и просто насладитесь свежим воздухом. Мы также увидим рукотворный водопад и петроглифы.
После прогулки устроим пикник.
Остров Патмос, Чемальская ГЭС, активный отдых и дегустация
Сегодня посетим удивительный остров Патмос посреди реки Катунь. До него мы доберёмся по подвесному мосту. Здесь находится храм апостола Иоанна Богослова.
Далее вы увидите Чемальскую ГЭС, а после мы направимся в этноаил, где вас ждёт приятный досуг. Мы продегустируем местные вкусности, а ещё для вас проведут мастер-класс по приготовлению сыра. Затем вы сможете выбрать активность по душе: сплав по реке или конную прогулку.
Вечером заселимся на базу отдыха и попаримся в баньке.
Чуйский тракт, перевал Чике-Таман и слияние Чуи и Катуни
В этот день первым делом побываем на Чуйском тракте — одной из самых красивых дорог мира. Его окружают живописные луга. Поднявшись на более 1000 метров над уровнем моря, окажемся на перевале Чике-Таман. Здесь устроим небольшой привал: выпьем ароматный чай и перекусим сладостями.
Затем вы увидите завораживающее явление — слияние рек Чуи и Катуни. Полюбуемся им со смотровой площадки, а после доберёмся до села Акташ, где заселимся на базу отдыха.
Гейзерное озеро, алтайский Марс и Луна и посёлок Онгудай
В этот день вы увидите умопомрачительные локации. Сначала побываем у Гейзерного озера с причудливыми голубыми разводами. Водоём не замерзает даже зимой.
Далее — высадка на Луну! В долине реки Чаган-Узун можно найти чарующий лунный ландшафт в серых тонах. Затем переместимся на алтайский Марс — урочище Кызыл-Чин. Глина красных и бурых оттенков создаёт невероятные пейзажи. Посетим Марс-1 и Марс-2.
Пообедав, поедем в посёлок Онгудай, окружённый горами. Повсюду разливается запах сосен и кедра. По пути в пункт назначения заглянем изучить петроглифы.
Мастер-класс по горловому пению и Каракольская долина
Утром вас ждёт прогулка на скоростной лодке по живописной Катуни. После этого посетим мастер-класс по горловому пению — древнему алтайскому искусству.
Затем побываем в Каракольской долине, прячущейся среди гор. Здесь сохранилось множество наскальных рисунков. По пути к ней вы увидите алтайские курганы.
Вечером соберёмся на прощальный ужин и поделимся впечатлениями от путешествия.
Окончание тура
Утром мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|89 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 3 обеда, 1 ужин
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Кулинарный мастер-класс
- Мастер-класс по горловому пению
- Активность на выбор: сплав или конная прогулка
Что не входит в цену
- Перелёт до Алтая и обратно
- Остальное питание