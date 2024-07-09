Сегодня посетим удивительный остров Патмос посреди реки Катунь. До него мы доберёмся по подвесному мосту. Здесь находится храм апостола Иоанна Богослова.

Далее вы увидите Чемальскую ГЭС, а после мы направимся в этноаил, где вас ждёт приятный досуг. Мы продегустируем местные вкусности, а ещё для вас проведут мастер-класс по приготовлению сыра. Затем вы сможете выбрать активность по душе: сплав по реке или конную прогулку.

Вечером заселимся на базу отдыха и попаримся в баньке.