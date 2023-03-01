Самые гостеприимные горы России

Вас ждет девятидневная экскурсионная программа по маршруту

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Вас ждет девятидневная экскурсионная программа по маршруту: Северная Осетия – Ингушетия – Чечня - Дагестан с профессиональными гидами и квалифицированными водителями.
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Самые гостеприимные горы России
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Сулакский каньон
Сулакский каньон
Увидим чудо, которое сравнивают со знаменитым Гранд-каньоном штата Колорадо, глубочайший каньон Европы
Дагестанский Мачу-Пикчу
Дагестанский Мачу-Пикчу
Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура заброшенного аула Гамсутль погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев
Белоснежная Джума-мечеть
Белоснежная Джума-мечеть
Посетим одну из крупнейших мечетей в Европе в самом центре Махачкалы

Программа тура по дням

1 день

Встреча и сбор группы

Прибытие во Владикавказ до 14:00.

Размещение в гостиницах.

В 16:00 — Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу — знаковые места и многовековая история города.

В 19:30-21:30 — АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата, бронировать заранее).

2 день

Программа на выбор

На выбор предлагается два варианта (выбрать экскурсию необходимо при бронировании):

Вариант 1: Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа.

Важно: для въезда в пограничную зону Джейрахского ущелья наличие паспорта РФ обязательно, иностранным гражданам требуется оформление пропуска.

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье — Эрзи-Цейлоамский перевал — древний Эгикал — башенный комплекс Таргим — Вовнушки — храм Тхаба-Ерды.

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

Вариант 2: Алагирское ущелье – Цей – аул Нар.

Начало 08:30

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
3 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
4 день

Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком

Начало 08:00.

Незабываемая поездка в Дигорское ущелье позволит рассмотреть старинные святилища и склепы, отыскать камни с петроглифами, средневековые оборонительные комплексы и услышать об осетинских традициях, эпосе и культуре.

Программа дня: Дигорское ущелье — Каньон Ахсинта — святилище Лагты Дзуар – Задалеск — музей Матери — селение Ханаз — замок «Фрегат» — крепость братьев Седановых — Махческ, башня Абисаловых — пикник-ланч (вкл. в стоимость) — Уаллагком: села Дунта, Камунта, Галиат — Фаснал — село Мацута.

Возвращение во Владикавказ к 19:00.

Километраж за день: 225 км., продолжительность 10 часов.

Горная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - УаллагкомГорная Дигория: Задалеск - Ханаз - Уаллагком
5 день

Чечня: Грозный и Аргунское ущелье

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Грозный — Аргунское ущелье — «Нихалойские водопады» -— Ушкалойские башни — Итум-Кали — замковый комплекс Пхакоч.

17:00 вечерняя обзорная экскурсия в Грозном:Грозный-Сити — Цветочный парк — мечеть «Сердце Чечни» — Храм Архангела Михаила — проспект М. Эсамбаева — Аллея Славы.

Пкник-ланч (вкл. в стоимость).

Размещение в Грозном/Шали.

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

Чечня: Грозный и Аргунское ущельеЧечня: Грозный и Аргунское ущельеЧечня: Грозный и Аргунское ущелье
6 день

Грозный - Махачкала - Избербаш

Переезд в Махачкалу.

Начало 08:30.

Программа дня: Обзорная экскурсия по Махачкале — бархан Сарыкум — переезд в Избербаш, отдых.

Обед (вкл. в стоимость).

14:00 Обзорная экскурсия по Махачкале — город-порт, молодая столица.

Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж: 230 км., продолжительность 8 часа.

Грозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - ИзбербашГрозный - Махачкала - Избербаш
7 день

Избербаш - Гуниб - Гамсутль - Чох - Избербаш

Завтрак 07:00.

Начало программы дня 07:30: переезд в Гунибский район — аул-призрак Гамсутль — высокогорный аул Чох — Верхний Гуниб — «Беседка Шамиля» — «Царская поляна» — Гунибская крепость — «Ворота Шамиля».

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

Избербаш - Гуниб - Гамсутль - Чох - ИзбербашИзбербаш - Гуниб - Гамсутль - Чох - ИзбербашИзбербаш - Гуниб - Гамсутль - Чох - ИзбербашИзбербаш - Гуниб - Гамсутль - Чох - Избербаш
8 день

Избербаш - Хучни - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Южный Дагестан — Хучни — крепость «Семи братьев и одной сестры» — Ханагский водопад — экраноплан Лунь.

Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала.

Обед (вкл. в стоимость).

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.

Километраж за день: 240 км., продолжительность 9 часов.

Избербаш - Хучни - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - Хучни - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - Хучни - экраноплан Лунь - Дербент - ИзбербашИзбербаш - Хучни - экраноплан Лунь - Дербент - Избербаш
9 день

Избербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - аэропорт Махачкалы

Начало в 07:30.

Программа дня: Сулакский каньон — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».

Обед (вкл. в стоимость).

15:00 групповой трансфер в аэропорт Махачкалы к вечерним рейсам, позже 18:00.

Километраж за день: 280 км., продолжительность 8 часов.

Избербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - аэропорт МахачкалыИзбербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - аэропорт МахачкалыИзбербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - аэропорт МахачкалыИзбербаш - Сулакский каньон, Дубки - Янтарное - аэропорт Махачкалы

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах во Владикавказе / Грозном / Избербаш.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одн-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Кадгарон Отель 3* - Тийналла 3* - Океан 3*стандарт31.03.2023-30.11.202310833010833071730160500154700Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* - Тийналла 3* - Океан 3*стандарт31.03.2023-30.11.202311890011890081100171990164400Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* - Тийналла 3* - Океан 3*стандарт31.03.2023-30.11.202311363011363073500165800156550Шв. стол

Triple — DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — большая двухспальная кровать+ доп. кровать или диван для ребенка.

DBL — большая двухспальная кровать

TWN — две односпальные кровати.

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

8 ночей

Гостиница "Океан" расположена на берегу моря в Избербаше, в 100 метрах от городского пляжа. На территории работает бар и обустроена терраса. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Производится доставка еды и напитков в номер. Гости могут забронировать семейные номера.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником и феном. В числе удобств душ. Во всех номерах отеля есть гостиная зона.

В гостинице «Океан» можно сыграть в настольный теннис.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Гостиница «Владикавказ»

8 ночей

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»

Отель «Тийнала»

8 ночей

Отель "Тийнала" расположен в Грозном, в 12 км от стадиона «Ахмат-Арена». К услугам гостей отеля Tiynalla ресторан, бесплатная частная парковка и сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

Каждое утро в отеле сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».

Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»Отель «Тийнала»

Отель «Планета Люкс»

8 ночей

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Железнодорожный вокзал Владикавказа находится в 10 минутах ходьбы от отеля «Планета Люкс». Аэропорт Владикавказа расположен в 30 минутах езды.

Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»Отель «Планета Люкс»

Отель «Кадгарон»

8 ночей

Находится в центре Владикавказа. К вашим услугам ресторан, бесплатный завтрак и бесплатный Wi-Fi. В отеле «Кадгарон» в вашем распоряжении круглосуточная стойка регистрации, терраса, бар, ночной клуб, помещения для совещаний и билетная касса. Городской парк и набережная реки Терек находятся в 15 минутах ходьбы.

В номере: кабельное телевидение и холодильник, в некоторых номерах к вашим услугам гостиная зона с диваном, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Из номеров открывается вид на горы.

Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»Отель «Кадгарон»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день тура ко всем рейсам/поездам по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Махачкалы по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/Грозном (Шали)/ Избербаше (Каспийске)
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 8 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно из г. Махачкалы
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание.
  • Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией:взрослый – 1 950 руб. /чел. ребенок до 16 лет – 1 600 руб. /чел. детское меню, до 8 лет – 700 руб. /чел.
  • Взрослый – 1 950 руб. /чел.
  • Ребенок до 16 лет – 1 600 руб. /чел.
  • Детское меню, до 8 лет – 700 руб. /чел
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица – российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также в Дагестане проводятся на туристических автобусах, как большей, так и меньшей ёмкости:
    • большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52;
    • малотоннажные по вместимости автобусы типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места;
  • В горных районах Кавказа: Осетия, Чечня, Ингушетия и в Дагестане экскурсии проводятся на малотоннажных по вместимости автобусах типа Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter или Газель Некст Люкс: от 18 до 21 места.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
1 мар 2023
Здравствуйте, только закончился мой тур по Дагестане, а я уже скучаю… мне очень хочется вернуться туда и ещё раз ощутить все прелести этого края, его гостеприимство, красоту природы, богатство истории и вкусную кухню. Каждый день новые впечатления, красивые локации и вкусная еда…
Огромное спасибо нашему гиду Арсену Г. и водителю Кадырбеку.
А
22 фев 2023
Замечательный тур, очень интересно рассказывают гиды, красиво, душевно, хорошая программа тура
Каждый день был насыщенным
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А
10 фев 2023
Было очень много впечатлений! Это была моя первая поездка на Кавказ, и прошло все очень хорошо, увидела много мест, рассказали о интересных фактах и была очень дружеская атмосфера в группе!

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Природа и пейзажи
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