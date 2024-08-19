Лёгкая экскурсия по Иркутску в мини-группе

Исследовать самые интересные и фотогеничные места центра города в нескучном дружеском формате
Приглашаю на уютную обзорную прогулку по Иркутску! На ней не будет сухих исторических справок — только яркие и увлекательные факты. Вместе мы прогуляемся по самой длинной улице города, рассматривая здания 19 века. Пройдём по набережной Ангары и выпьем иркутский кофе с кедровыми орешками. Бонусом вы получите список из 20 мест, которые я лично рекомендую посетить в городе.
5
1 отзыв
Лёгкая экскурсия по Иркутску в мини-группе
Лёгкая экскурсия по Иркутску в мини-группе
Лёгкая экскурсия по Иркутску в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 14:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Драматический театр
  • Харлампиевскую и Спасскую церкви
  • Сквер Кирова и вид на Казанский собор
  • Макет исторической части Иркутска начала 20 века
  • Католический костёл и собор Богоявления
  • Набережную Ангары и памятник основателям Иркутска

Вы узнаете:

  • Почему Иркутск так называется, хотя стоит на Ангаре
  • При каких обстоятельствах здесь появился первый фотограф
  • Почему Иркутск — город богатых людей
  • Какова тайна исчезновения местного острога
  • Где в Иркутске бывал Колчак

Организационные детали

Кофе с кедровыми орешками включён в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Драматического театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
19 авг 2024
Это было прекрасное начало моего знакомства с Иркутском. Екатерина встретила с чашкой ароматного кедрового капучино, одарила улыбкой и с легким, душевным настроением окунула в атмосферу города 🌸 2 часа пролетели на одном дыхании: посмотрели основные достопримечательности, поговорили о популярных жителях, узнали о текущих проектах развития города, сделали чудесные фото 🌷 очень люблю такой формат экскурсий «со вкусом» 🧡
Это было прекрасное начало моего знакомства с Иркутском. Екатерина встретила с чашкой ароматного кедрового капучино, одарилаЭто было прекрасное начало моего знакомства с Иркутском. Екатерина встретила с чашкой ароматного кедрового капучино, одарилаЭто было прекрасное начало моего знакомства с Иркутском. Екатерина встретила с чашкой ароматного кедрового капучино, одарилаЭто было прекрасное начало моего знакомства с Иркутском. Екатерина встретила с чашкой ароматного кедрового капучино, одарилаЭто было прекрасное начало моего знакомства с Иркутском. Екатерина встретила с чашкой ароматного кедрового капучино, одарилаЭто было прекрасное начало моего знакомства с Иркутском. Екатерина встретила с чашкой ароматного кедрового капучино, одарилаЭто было прекрасное начало моего знакомства с Иркутском. Екатерина встретила с чашкой ароматного кедрового капучино, одарила

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