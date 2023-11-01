Иркутск: экскурсия на остров Ольхон с посещением центральной части
Смешенная: автобусная и пешеходная. Важно! Программа экскурсии включает в себя посещение центральной и южной части острова. Старт из п. Листвянка с заездом в Иркутск. До паромной переправы в залив Куркут едем на микроавтобусе. Между основными локациями мы передвигаемся на УАЗе с остановками и прогулками.
Что вас ожидает:
- Посёлок Баяндай
- Пролив Малое Море
- Остров Ольхон
- Залив Куркут
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Остров Ольхон – единственный обитаемый остров озера Байкал и считается священным у бурят. Это сакральное место – хранилище древних легенд и приданий. Здесь вы увидите удивительно разнообразные ландшафты: отвесные скалы, песчаные пляжи с сосновыми деревьями, реликтовые ельники, степные пейзажи, горы и бесконечная, ледяная гладь озера – это все находка для туристов. Все, кто побывал на Ольхоне хотя бы один раз обязательно хочет вернуться.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание Обед (традиционная кухня) Ужин (бурятская кухня) Два вида трансфера (УАЗ и микроавтобус)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 06:00Экскурсия длится около 16 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Иркутске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Можно с детьми
История и архитектура
Природа и пейзажи
Активный отдых
На весь день
На острова
История и культура
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