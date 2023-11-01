Смешенная: автобусная и пешеходная. Важно! Программа экскурсии включает в себя посещение центральной и южной части острова. Старт из п. Листвянка с заездом в Иркутск. До паромной переправы в залив Куркут едем на микроавтобусе. Между основными локациями мы передвигаемся на УАЗе с остановками и прогулками.

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Описание

Остров Ольхон – единственный обитаемый остров озера Байкал и считается священным у бурят. Это сакральное место – хранилище древних легенд и приданий. Здесь вы увидите удивительно разнообразные ландшафты: отвесные скалы, песчаные пляжи с сосновыми деревьями, реликтовые ельники, степные пейзажи, горы и бесконечная, ледяная гладь озера – это все находка для туристов. Все, кто побывал на Ольхоне хотя бы один раз обязательно хочет вернуться.