Забытые церкви и усадьбы: поездка по Калужской области с историком

Почувствовать ход времени внутри заброшенных зданий и увидеть место съемок «Подольских курсантов»

Я — военный историк и коренная калужанка в пятом поколении.

И я познакомлю вас с нашими местами, опираясь как на свои профессиональные знания, так и собранные истории и байки местных жителей.

Во время экскурсии по области мы посетим колоритную усадьбу: фамильное гнездо, затем санаторий, а затем место съемок популярного фильма. Увидим старинную фреску в заброшенном соборе. А еще познакомимся с редким пятикупольным храмом. Поехали?
Забытые церкви и усадьбы: поездка по Калужской области с историком
Забытые церкви и усадьбы: поездка по Калужской области с историком
Забытые церкви и усадьбы: поездка по Калужской области с историком
Забытые церкви и усадьбы: поездка по Калужской области с историком
Забытые церкви и усадьбы: поездка по Калужской области с историком
Забытые церкви и усадьбы: поездка по Калужской области с историком
Забытые церкви и усадьбы: поездка по Калужской области с историком
Забытые церкви и усадьбы: поездка по Калужской области с историком
Забытые церкви и усадьбы: поездка по Калужской области с историком
Забытые церкви и усадьбы: поездка по Калужской области с историком
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с усадьбой

Первая точка нашего маршрута — усадьба «Павлищев Бор». Это место привлекает внимание любителей архитектуры России 19 века: согласитесь, нечасто можно увидеть уголок Италии в центральной полосе. Вы узнаете, как борьба с Литовским княжеством породила начало усадьбы Степановское-Павлищево и как одна из ее собственниц еще в 1875 году продвигала женское равноправие. Я поделюсь воспоминаниями местных жителей, которые отдыхали в усадьбе уже в послевоенное время, когда она стала санаторием. А еще расскажу, как здесь проходили съемки фильма «Подольские курсанты» (которые я смогла увидеть своими глазами).

Знакомство с соборами

Затем в поисках забытых соборов мы посетим еще 4 деревни.

  • В Зубово зайдем во Владимирский собор 18 века, строительство которого профинансировал знаменитый дворянский род Лопухиных. Здесь частично сохранилась старинная фреска «Явление Христа народу».
  • Проедем по живописной дороге до Никольской церкви, а в соседнем селе Щелканово познакомимся с церковью Рождества Христова — редким образцом пятикупольных соборных храмов середины 18 века.
  • В селе Ольхи нас ждет храм Николая Чудотворца. Я обязательно поделюсь историей о роде Оболенских, князья которые покоятся у заброшенной церкви.
  • А самой примечательной точкой поездки будет село Боровенск и Свято-Успенский Боровенский мужской монастырь. Он был основан в конце 14 века учеником преподобного Сергия Радонежского, успел много всего пережить и возродился лишь в 2007 году.

Организационные детали

  • Путешествие пройдет на моем автомобиле Mazda CX-5
  • В поездке можно подкрепиться горячим чаем и кофе, а еще, по желанию, взять с собой пирожки из монастыря по пути
  • Дорога из города до усадьбы (первая точка маршрута) займет около часа

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
парковка возле музея космонавтики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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