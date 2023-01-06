Я — военный историк и коренная калужанка в пятом поколении. И я познакомлю вас с нашими местами, опираясь как на свои профессиональные знания, так и собранные истории и байки местных жителей. Во время экскурсии по области мы посетим колоритную усадьбу: фамильное гнездо, затем санаторий, а затем место съемок популярного фильма. Увидим старинную фреску в заброшенном соборе. А еще познакомимся с редким пятикупольным храмом. Поехали?

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с усадьбой

Первая точка нашего маршрута — усадьба «Павлищев Бор». Это место привлекает внимание любителей архитектуры России 19 века: согласитесь, нечасто можно увидеть уголок Италии в центральной полосе. Вы узнаете, как борьба с Литовским княжеством породила начало усадьбы Степановское-Павлищево и как одна из ее собственниц еще в 1875 году продвигала женское равноправие. Я поделюсь воспоминаниями местных жителей, которые отдыхали в усадьбе уже в послевоенное время, когда она стала санаторием. А еще расскажу, как здесь проходили съемки фильма «Подольские курсанты» (которые я смогла увидеть своими глазами).

Знакомство с соборами

Затем в поисках забытых соборов мы посетим еще 4 деревни.

В Зубово зайдем во Владимирский собор 18 века, строительство которого профинансировал знаменитый дворянский род Лопухиных. Здесь частично сохранилась старинная фреска «Явление Христа народу».

Проедем по живописной дороге до Никольской церкви, а в соседнем селе Щелканово познакомимся с церковью Рождества Христова — редким образцом пятикупольных соборных храмов середины 18 века.

В селе Ольхи нас ждет храм Николая Чудотворца. Я обязательно поделюсь историей о роде Оболенских, князья которые покоятся у заброшенной церкви.

А самой примечательной точкой поездки будет село Боровенск и Свято-Успенский Боровенский мужской монастырь. Он был основан в конце 14 века учеником преподобного Сергия Радонежского, успел много всего пережить и возродился лишь в 2007 году.

Организационные детали