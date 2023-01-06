Первая точка нашего маршрута — усадьба «Павлищев Бор». Это место привлекает внимание любителей архитектуры России 19 века: согласитесь, нечасто можно увидеть уголок Италии в центральной полосе. Вы узнаете, как борьба с Литовским княжеством породила начало усадьбы Степановское-Павлищево и как одна из ее собственниц еще в 1875 году продвигала женское равноправие. Я поделюсь воспоминаниями местных жителей, которые отдыхали в усадьбе уже в послевоенное время, когда она стала санаторием. А еще расскажу, как здесь проходили съемки фильма «Подольские курсанты» (которые я смогла увидеть своими глазами).
Затем в поисках забытых соборов мы посетим еще 4 деревни.