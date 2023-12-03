Пора встряхнуться и устроить перезагрузку? Утепляемся и едем к месту силы, где горы словно искрятся от чистоты и мороза. Перед вами раскинутся просторы свежего снега, панорамы вулканов-исполинов и вдохновляющие виды на океан. Мы поедем, мы помчимся на вездеходах повышенной проходимости (на пневмоколёсах) или в нарте за снегоходом. На гору Верблюд поднимемся пешком.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Начнем путь к подножию действующего Авачинскиого вулкана через лесополосу по Сухой речке с плавным подъёмом на плато (900 метров н. у. м.). Уже с этой высоты вы полюбуетесь окрестностями — океаном, городом, вулканами. А какой здесь воздух… Жаль, еще никто не придумал сделать такие духи.

С плато под вулканом ним вам откроется шикарный вид на гору Верблюд (1200 метров н. у. м). И венчает всю композицию вулканы Корякский и Опала — по красоте с ними сложно конкурировать другим представителям вулканической семьи. Они — одни из самых идеально сложенных, правильных и симметричных. Абсолютная природная красота.

Примерный тайминг путешествия

08:00 — сбор группы (необходимо уточнять, так как зависит от вашего места проживания), переезд на транспорте высокой проходимости к подножию вулкана Авачинский

09:30 — прибытие к началу пешего маршрута; перекус — бутерброды, чай; инструктаж

11:30 — выход на маршрут, пешая прогулка на гору Верблюд, около 1 часа

13:00 — спуск с вершины, обед в кафе или барбекю (зависит от погодных условий)

15.00 — свободное время

17.00 — выезд в Петропавловск-Камчатский

Организационные детали