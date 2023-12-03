Зимний трип к Авачинскому вулкану и горе Верблюд

Групповая экскурсия на Камчатке

Отправиться в путешествие навстречу снежному морю, захватывающим пейзажам и хрустальному воздуху

Пора встряхнуться и устроить перезагрузку? Утепляемся и едем к месту силы, где горы словно искрятся от чистоты и мороза.

Перед вами раскинутся просторы свежего снега, панорамы вулканов-исполинов и вдохновляющие виды на океан.

Мы поедем, мы помчимся на вездеходах повышенной проходимости (на пневмоколёсах) или в нарте за снегоходом. На гору Верблюд поднимемся пешком.
Зимний трип к Авачинскому вулкану и горе Верблюд
Зимний трип к Авачинскому вулкану и горе Верблюд
Зимний трип к Авачинскому вулкану и горе Верблюд
Зимний трип к Авачинскому вулкану и горе Верблюд
Зимний трип к Авачинскому вулкану и горе Верблюд
Зимний трип к Авачинскому вулкану и горе Верблюд
Зимний трип к Авачинскому вулкану и горе Верблюд
Зимний трип к Авачинскому вулкану и горе Верблюд
Зимний трип к Авачинскому вулкану и горе Верблюд
Зимний трип к Авачинскому вулкану и горе Верблюд
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет18 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Начнем путь к подножию действующего Авачинскиого вулкана через лесополосу по Сухой речке с плавным подъёмом на плато (900 метров н. у. м.). Уже с этой высоты вы полюбуетесь окрестностями — океаном, городом, вулканами. А какой здесь воздух… Жаль, еще никто не придумал сделать такие духи.

С плато под вулканом ним вам откроется шикарный вид на гору Верблюд (1200 метров н. у. м). И венчает всю композицию вулканы Корякский и Опала — по красоте с ними сложно конкурировать другим представителям вулканической семьи. Они — одни из самых идеально сложенных, правильных и симметричных. Абсолютная природная красота.

Примерный тайминг путешествия

08:00 — сбор группы (необходимо уточнять, так как зависит от вашего места проживания), переезд на транспорте высокой проходимости к подножию вулкана Авачинский
09:30 — прибытие к началу пешего маршрута; перекус — бутерброды, чай; инструктаж
11:30 — выход на маршрут, пешая прогулка на гору Верблюд, около 1 часа
13:00 — спуск с вершины, обед в кафе или барбекю (зависит от погодных условий)
15.00 — свободное время
17.00 — выезд в Петропавловск-Камчатский

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • В стоимость включён трансфер от места вашего проживания в Елизово, Петропавловске-Камчатском (до центра), в пос. Паратунка, пос. Термальный
  • В путешествии вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от места вашего проживания (гостиница, хостел, база отдыха) при условии нахождения ее в г. Елизово, г. Петропавловске-Камчатском (до центра), в пос. Паратунка, пос. Термальный
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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