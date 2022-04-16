ежедневно в 10:00 и 13:00

Камчатка с небес: полет над вулканами на самолете

Увидеть с высоты космические ландшафты полуострова - от Вилючинского вулкана до Авачинской бухты

Мини-группа
Камчатка — край таких природных масштабов, что его просто необходимо увидеть с воздуха! Из города мы доставим вас в аэропорт Елизово, поможем с оформлением документов в бизнес-зале, после чего вы подниметесь в небо в мини-группе до 9 человек и с самого вдохновляющего ракурса рассмотрите бухты и вулканы Камчатки.

Такое приключение запомнится на всю жизнь!
Камчатка с небес: полет над вулканами на самолете
Камчатка с небес: полет над вулканами на самолете
Камчатка с небес: полет над вулканами на самолете
Камчатка с небес: полет над вулканами на самолете
Камчатка с небес: полет над вулканами на самолете
Камчатка с небес: полет над вулканами на самолете
Камчатка с небес: полет над вулканами на самолете
Камчатка с небес: полет над вулканами на самолете
Камчатка с небес: полет над вулканами на самолете
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Дорога в аэропорт. Мы заберем вас из отеля в Петропавловске-Камчатском и на комфортабельном транспорте отвезем в аэропорт Елизово — в бизнес-зал для оформления всех необходимых документов для нашего приключения.

Захватывающий полет. В небо вы подниметесь на современном самолете Cessna Grand Caravan 2088: эта надежная модель создана специально для полетов над горной местностью. Летать будем примерно 40-50 минут.

Панорамы Камчатки — с лучшего ракурса. С высоты из иллюминатора самолета вы увидите самые впечатляющие ландшафты полуострова: кромку Тихого океана, горы и дымящиеся сопки. Под нами раскинутся вулканы Домашней группы — Авачинский, Корякский. И конечно, живописная синяя Авачинская бухта.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из Петропавловска-Камчатского и обратно, страховка, полет продолжительностью 1 час
  • При себе необходимо иметь паспорт
  • Полеты проводятся круглый год, но при неблагоприятных погодных условиях вылет может быть перенесен на другую дату. Либо, в случае запрета вылета, мы сможем предложить вам равноценную экскурсионную программу.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля в Петропавловске-Камчатском
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 10:00 и 13:00

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