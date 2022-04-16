ежедневно в 10:00 и 13:00

Что вас ожидает

Дорога в аэропорт. Мы заберем вас из отеля в Петропавловске-Камчатском и на комфортабельном транспорте отвезем в аэропорт Елизово — в бизнес-зал для оформления всех необходимых документов для нашего приключения.

Захватывающий полет. В небо вы подниметесь на современном самолете Cessna Grand Caravan 2088: эта надежная модель создана специально для полетов над горной местностью. Летать будем примерно 40-50 минут.

Панорамы Камчатки — с лучшего ракурса. С высоты из иллюминатора самолета вы увидите самые впечатляющие ландшафты полуострова: кромку Тихого океана, горы и дымящиеся сопки. Под нами раскинутся вулканы Домашней группы — Авачинский, Корякский. И конечно, живописная синяя Авачинская бухта.

Организационные детали