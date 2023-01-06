Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники

Вулкан Хангар - место удивительной красоты

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Вулкан Хангар – место удивительной красоты.

Вертолет садится на кромке кратера, заполненного водой, так что перед туристами открывается прекрасный вид на кратерное озеро и два его островка.

После экскурсии вы посетите Тимоновские горячие источники, давно известные своими лечебными свойствами. Купание в них – прекрасная возможность отдохнуть и расслабиться после насыщенного дня.
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Вертолетная экскурсия к вулкану Хангар и Тимоновские горячие источники
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Полный релакс
Полный релакс
Искупаетесь в горячих источниках и отдохнете от городской суеты
Вулкан Хангар
Вулкан Хангар
Отправитесь к застывшему в чаше кратера синему озеру, окруженному отвесными скалами
Камчатская гастрономия
Камчатская гастрономия
Попробуете вкусные и самые свежие рыбные блюда

Программа тура по дням

1 день

Вертолетная экскурсия на вулкан Хангар. Тимоновские горячие источники

Вылет из аэропорта.

К вашим услугам – современный аэропортовый комплекс, включающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.

Перелет занимает 1 час 10 минут.

Это прекрасная возможность полюбоваться красотами Камчатки с высоты птичьего полета.

Экскурсия в кальдере вулкана Хангар.

В живописной, поросшей лесом кальдере, расположено озеро, признанное одним из самых красивых на Камчатке.

Продолжительность экскурсии – 40–60 минут.

Вертолет садится на кромке хребта, откуда открывается замечательный вида на заполненную водой кальдеру Хангара.

Купание в Тимоновских горячих источниках.

Доказано: природные ванны лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, кожные и многие другие.

Воды Тимоновских минеральных источников имеют сложный состав, содержат большое количество брома и йода.

Всего в этом районе насчитывается 15 грифонов с разными температурами – от 16 до 46 °С.

Здесь вам предложат обед – горячее, чай и сок.

Тимоновские источники – тихое и уединенное место, отлично подходят для отдыха после насыщенного дня.

Продолжительность – 5 часов.

Вертолетная экскурсия на вулкан Хангар. Тимоновские горячие источникиВертолетная экскурсия на вулкан Хангар. Тимоновские горячие источникиВертолетная экскурсия на вулкан Хангар. Тимоновские горячие источникиВертолетная экскурсия на вулкан Хангар. Тимоновские горячие источники

Проживание

Тур не предусматривает проживания.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Питание «Стандарт»
  • Страховка от авиаперевозчика
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Проживание до начала тура и после его окончания
  • Питание «Бизнес» – 3 000 руб
Место начала и завершения?
г. Петропавловск-Камчатский
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Маршрут экскурсии доступен для людей любой физической подготовки.

Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:

  • удобная спортивная обувь (кроссовки);
  • ветронепроницаемая куртка;
  • головной убор от солнца (кепка, панамка) или шапка (для экскурсий в осеннее время);
  • солнцезащитные очки;
  • крем от солнца;
  • средство защиты от насекомых.

В программе есть купание в горячих источниках, поэтому возьмите с собой:

  • купальник или купальные плавки;
  • резиновые тапочки;
  • полотенце.
Откуда осуществляется трансфер?

Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту или стоянке «вахтовки»).

Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:

  • «Авача»;
  • «Арсеньев»;
  • «Петропавловск».

Базы отдыха в Паратунке:

  • «Антариус»;
  • «Белкамтур» / «Спутник»;
  • «Березка»;
  • «Вирджиния»;
  • «Военный санаторий»;
  • «Гелиос»;
  • «Голубая лагуна»;
  • «Жемчужина Камчатки»;
  • «Костер»;
  • «Кречет»;
  • «Лесная»;
  • «Огонек»;
  • «Рассвет»;
  • «Светлячок»;
  • «Северные приключения»;
  • «Солнечная»;
  • «Фламинго».
Какие будут погодные условия?

В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса Экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.

Какие могут быть особенности тура?

Выполнение вертолетной экскурсии зависит от погодных условий. Точная информация о погоде обычно появляется в 9:00 в день вылета. После 9:00 наши менеджеры обзванивают туристов и сообщают точное время отъезда на вертолетную площадку, либо время прибытия на площадку.

Если погода неустойчивая, но есть вероятность улучшения, вылет может откладываться на 1-2 часа. При неблагоприятных погодных условиях вылет может быть отменен или перенесен на следующий день. В случае отмены вылета по погодным условиям, деньги за экскурсию возвращаются в полном объеме.

Какое питание входит в тарифы?

Питание «Стандарт» – меню с тихоокеанским лососем:

  • рыбное ассорти,
  • мясное ассорти: колбаса, ветчина, сыр,
  • овощное ассорти: огурцы, помидоры, перец болгарский,
  • рыба, запеченная с сыром, рис отварной,
  • хлеб,
  • чай, сок, вода,
  • сладкий десерт.

Питание «Бизнес» – меню с палтусом или олениной:

  • рыбное ассорти: лосось копченый, палтус синекорый копченый, рыба масляная копченая, икра красная;
  • мясное ассорти: колбаса сырокопченая, колбаса сырокопченая из оленины, мясо копченое, оленина сыровяленая;
  • ассорти из морепродуктов: гребешок, креветка, кальмар, краб камчатский;
  • фруктовое ассорти: яблоки, апельсины, виноград, киви;
  • ягоды камчатские (сезонно);
  • профитроли с лососем;
  • блины с вареньем из камчатских ягод;
  • салат с камчатским папоротником / салат из морской капусты;
  • салат с морепродуктами;
  • картофель с зеленью;
  • палтус синекорый в фирменном соусе / оленина в брусничном соусе;
  • хлеб;
  • морс из камчатских ягод;
  • чай камчатский;
  • вода с газом / без газа.

В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.

Что мы увидим?

Целебные источники в сердце Камчатки.

Тимоновские минеральные горячие источники расположены по обоим берегам живописной долины левого истока реки Падь Тимоновская, на высоте 700 м над уровнем моря.

О целебных свойствах Тимоновских горячих источниках известно давно. Согласно легенде, воды источников вернули к жизни тяжелобольного старца Тимона, который в числе первых священнослужителей в XVIII веке проповедовал на Камчатке христианскую веру. В знак освящения целебных источников Тимон прикрепил к березе икону и копилку. Шли годы, накапливались монеты, отражая времена и эпохи. Создался сущий клад для нумизматов, однако старожилы-охотники ревностно оберегают реликвии.

Застыло в чаше кратера синее озеро, окруженное отвесными скалами.

Последнее извержение Хангара произошло около 400 лет назад, сейчас он считается потенциально активным. Хангар расположен в труднодоступной, удаленной от населенных пунктов местности, добраться до которой можно только на вертолете или пешком, если вы достаточно подготовлены.

Высота вулкана — 2000 м. Через некоторое время после образования кратера с его дна было выжато два небольших купола вязкой лавы — два островка, которые сейчас видны над водной гладью. После извержений воронка кратера заполнилась атмосферными осадками, и образовалось озеро глубиной 150 м. Эвены-оленеводы называют это озеро Ана Геттыген — Бабушкино озеро, возможно, из-за сходство одной из береговых скал с фигурой человека. Есть у него и официальное название — Кужгумк.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
6 янв 2023
Огромное спасибо за прекрасную полётную программу! Прекрасные виды массивов, вулканов завораживают! Очень. Вкусный перекус. И конечно горячая река - это потрясающее купание.
В
25 окт 2022
В конце октября 2022 года,с семьей воспользовались экскурсионными услугами на Камчатке. Это была вертолетная поездка в Долину гейзеров,кальдеру вулкана Узон и горячие источники Налычево. Все прошло на высшем уровне! Замечательный экипаж вертолёта Ми-8 виртуозно пролетел над действующими и потухшими вулканами, совершил посадку в Долине гейзеров,экскурсовод Игорь провел замечательную экскурсию по долине, после чего мы перелетели через кряж и опустились в кальдеру древнего потухшего вулкана Узон, кальдера имеет огромные размеры 9-12 км в диаметре. По ней так же была проведена интересная экскурсия. Невдалеке кормились два медведя, коих все экскурсанты рассмотрели. И в завершение был осуществлён перелёт к Налычевским горячим источникам, где нас ждал обед и купание в источнике. Так же не обошлось без медведей,в 300 метрах у всех на виду прошла медведица с тремя уже подросшими медвежатами, нисколько не испугавшись вертолёта и людей. Было полное ощущение первозданности природы. Экскурсия с перелётами заняла 7 часов, но они пролетели как один миг. Рекомендую.
Н
20 сен 2022
Все четко и быстро было оформлено

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