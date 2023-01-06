Вылет из аэропорта.
К вашим услугам – современный аэропортовый комплекс, включающий в себя удобный зал ожидания, кафетерий и сувенирный магазин.
Перелет занимает 1 час 10 минут.
Это прекрасная возможность полюбоваться красотами Камчатки с высоты птичьего полета.
Экскурсия в кальдере вулкана Хангар.
В живописной, поросшей лесом кальдере, расположено озеро, признанное одним из самых красивых на Камчатке.
Продолжительность экскурсии – 40–60 минут.
Вертолет садится на кромке хребта, откуда открывается замечательный вида на заполненную водой кальдеру Хангара.
Купание в Тимоновских горячих источниках.
Доказано: природные ванны лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, кожные и многие другие.
Воды Тимоновских минеральных источников имеют сложный состав, содержат большое количество брома и йода.
Всего в этом районе насчитывается 15 грифонов с разными температурами – от 16 до 46 °С.
Здесь вам предложат обед – горячее, чай и сок.
Тимоновские источники – тихое и уединенное место, отлично подходят для отдыха после насыщенного дня.
Продолжительность – 5 часов.
Тур не предусматривает проживания.
Маршрут экскурсии доступен для людей любой физической подготовки.
Советуем одеться в комфортную одежду и обувь, подходящую для длительных пеших прогулок:
В программе есть купание в горячих источниках, поэтому возьмите с собой:
Предоставляем бесплатный трансфер к месту начала экскурсии (аэропорту или стоянке «вахтовки»).
Гостиницы в Петропавловске-Камчатском:
Базы отдыха в Паратунке:
В случае отмены экскурсии (сборная группа) и невылета по причине неблагоприятных метеоусловий и невозможности переноса Экскурсии на другой день, все внесенные денежные средства возвращаются в полном объеме.
Выполнение вертолетной экскурсии зависит от погодных условий. Точная информация о погоде обычно появляется в 9:00 в день вылета. После 9:00 наши менеджеры обзванивают туристов и сообщают точное время отъезда на вертолетную площадку, либо время прибытия на площадку.
Если погода неустойчивая, но есть вероятность улучшения, вылет может откладываться на 1-2 часа. При неблагоприятных погодных условиях вылет может быть отменен или перенесен на следующий день. В случае отмены вылета по погодным условиям, деньги за экскурсию возвращаются в полном объеме.
Питание «Стандарт» – меню с тихоокеанским лососем:
Питание «Бизнес» – меню с палтусом или олениной:
В стоимость экскурсии включено питание категории «Стандарт». Заказать питание «Бизнес» можно при бронировании тура.
Целебные источники в сердце Камчатки.
Тимоновские минеральные горячие источники расположены по обоим берегам живописной долины левого истока реки Падь Тимоновская, на высоте 700 м над уровнем моря.
О целебных свойствах Тимоновских горячих источниках известно давно. Согласно легенде, воды источников вернули к жизни тяжелобольного старца Тимона, который в числе первых священнослужителей в XVIII веке проповедовал на Камчатке христианскую веру. В знак освящения целебных источников Тимон прикрепил к березе икону и копилку. Шли годы, накапливались монеты, отражая времена и эпохи. Создался сущий клад для нумизматов, однако старожилы-охотники ревностно оберегают реликвии.
Застыло в чаше кратера синее озеро, окруженное отвесными скалами.
Последнее извержение Хангара произошло около 400 лет назад, сейчас он считается потенциально активным. Хангар расположен в труднодоступной, удаленной от населенных пунктов местности, добраться до которой можно только на вертолете или пешком, если вы достаточно подготовлены.
Высота вулкана — 2000 м. Через некоторое время после образования кратера с его дна было выжато два небольших купола вязкой лавы — два островка, которые сейчас видны над водной гладью. После извержений воронка кратера заполнилась атмосферными осадками, и образовалось озеро глубиной 150 м. Эвены-оленеводы называют это озеро Ана Геттыген — Бабушкино озеро, возможно, из-за сходство одной из береговых скал с фигурой человека. Есть у него и официальное название — Кужгумк.