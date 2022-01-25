Зимний экстрим-тур к подножию Авачинского вулкана

Покорить бездорожье Лавовой пади!

Индивидуально
для 4 чел.
Это экстремальное, но комфортное путешествие по горной долине, заснеженной и завораживающей.

Надеюсь, нам повезет с погодой, и мы подъедем как можно ближе к склону вулкана Авачинский.

При любом раскладе вы полюбуетесь лаконичными пейзажами вдали от цивилизации и сделаете фактурные фото.

Попутно я расскажу о вулканических процессах и о жизни на Камчатке.
Зимний экстрим-тур к подножию Авачинского вулкана
Зимний экстрим-тур к подножию Авачинского вулкана
Зимний экстрим-тур к подножию Авачинского вулкана
Зимний экстрим-тур к подножию Авачинского вулкана
Зимний экстрим-тур к подножию Авачинского вулкана
Зимний экстрим-тур к подножию Авачинского вулкана
Зимний экстрим-тур к подножию Авачинского вулкана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Джип-приключение на снежных просторах

Дорога из Петропавловска-Камчатского будет недолгой — впереди бездорожье Лавовой пади. Мы поедем по твердым снегам в долине сухой реки, любуясь горными пейзажами. С разных ракурсов перед вами предстанет Авачинский вулкан — наиболее «активный» из наших домашних исполинов, а вдали покажутся другие вулканы и город. Мы всегда можем остановиться в понравившихся вам местах, а в хорошую погоду также устроим пикник. И конечно, поговорим о первозданной природе Камчатки.

Организационные детали

Обратите внимание: такое путешествие зависит от погоды, достижение конечной точки маршрута (склон вулкана Авачинский) не всегда возможно на автомобиле.

  • Транспорт — джип повышенной проходимости Toyota Land Cruiser 78
  • Я заберу вас в удобном вам месте Петропавловска-Камчатского. Трансфер из соседних городов (Елизово, Паратунка) возможен за дополнительную плату.
  • В машине всегда есть горячий чай, кофе, кипяток. Перекус на ваше усмотрение: например, в хорошую погоду можем заехать за продуктами и устроить пикник.
  • Надевайте зимнюю непродуваемую одежду, теплую обувь, солнцезащитные очки
  • Почти на всем протяжении маршрута есть сотовая связь

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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