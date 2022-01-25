Что вас ожидает

Джип-приключение на снежных просторах

Дорога из Петропавловска-Камчатского будет недолгой — впереди бездорожье Лавовой пади. Мы поедем по твердым снегам в долине сухой реки, любуясь горными пейзажами. С разных ракурсов перед вами предстанет Авачинский вулкан — наиболее «активный» из наших домашних исполинов, а вдали покажутся другие вулканы и город. Мы всегда можем остановиться в понравившихся вам местах, а в хорошую погоду также устроим пикник. И конечно, поговорим о первозданной природе Камчатки.

Организационные детали

Обратите внимание: такое путешествие зависит от погоды, достижение конечной точки маршрута (склон вулкана Авачинский) не всегда возможно на автомобиле.