Помните передачи Форт Боярд? Все испытания проходили в крепости посреди моря.



В России есть нечто подобное.



В 2, 7 километрах от берега в водах Каспийского моря находится цех №8 ДагДизель.



Когда-то это был секретный объект, на котором производили подводное оружие и дизельные двигатели.



Сейчас это заброшенное здание.



У вас есть возможность побывать на этом объекте и узнать о нем больше.