Экскурсия по цеху №8 ДагДизель

Помните передачи Форт Боярд

Помните передачи Форт Боярд? Все испытания проходили в крепости посреди моря.

В России есть нечто подобное.

В 2, 7 километрах от берега в водах Каспийского моря находится цех №8 ДагДизель.

Когда-то это был секретный объект, на котором производили подводное оружие и дизельные двигатели.

Сейчас это заброшенное здание.

У вас есть возможность побывать на этом объекте и узнать о нем больше.
Экскурсия по цеху №8 ДагДизель
Экскурсия по цеху №8 ДагДизель
Экскурсия по цеху №8 ДагДизель
Экскурсия по цеху №8 ДагДизель
Экскурсия по цеху №8 ДагДизель
Экскурсия по цеху №8 ДагДизель

Что вас ждет:

  • С самого берега Каспийского моря в сопровождении гида-проводника мы отправимся к берегам заброшенного цеха. Изучим его территорию, углубимся в историю и раскроем тайны этого загадочного места.
  • Рекомендуем немного почитать об истории «Даг-Дизеля» перед поездкой, чтобы задать вопросы гиду и узнать немного больше.

Организационные детали:

  • Организация экскурсии зависит от погодных условий.
  • Выезд сборной группы осуществляется от 2 человек.
  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
1 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • гид
  • катер
Что не входит
  • личные расходы
Место начала и завершения
Каспийск, ул. Халилова, 32
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

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