С самого берега Каспийского моря в сопровождении гида-проводника мы отправимся к берегам заброшенного цеха. Изучим его территорию, углубимся в историю и раскроем тайны этого загадочного места.
Рекомендуем немного почитать об истории «Даг-Дизеля» перед поездкой, чтобы задать вопросы гиду и узнать немного больше.
Организационные детали:
Организация экскурсии зависит от погодных условий.
Выезд сборной группы осуществляется от 2 человек.
Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
1 500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
гид
катер
Что не входит
личные расходы
Место начала и завершения
Каспийск, ул. Халилова, 32
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.