Что вас ожидает:• Старинные дачи, где любили отдыхать Шаляпин и Ахматова, пережидали революционные беспорядки царская семья и Матильда Кшесинская. Сочинял стихи Маяковский, а музыку Рахманинов и Прокофьев.
Вы узнаете как связана с Кисловодском история 📖 любви Колчака и Тимиревой;
Мы увидим удивительное по красоте здание «Главных нарзанных ванн»;
Попьем нарзан в Нарзанной галерее, построенной в 1853 г. ;
Ну а в завершении, прогуляемся по красивейшему Курортному бульвару. Организационные детали:•Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви и одежде по сезону.
Летом необходим головной убор.
Возьмите с собой немного питьевой воды. И, конечно, не забудьте фотоаппарат.
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Видовые места и пешеходная прогулка.
Что не входит
Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.