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Барские дачи Кисловодска

4.9
7 отзывов
Ольга И.
Ольга И. – Гид из Кисловодска
Когда-то Кисловодск был курортной столицей ⭐️ империи.

Здесь проводили время Ахматова и Шаляпин, Маяковский и Рахманинов...

Мы отправимся по их следам, увидим где они жили, узнаем, как проводили дни здесь.

И, конечно, попробуем знаменитый нарзан.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Барские дачи Кисловодска
Барские дачи Кисловодска

Что вы увидите

  • Старинные дачи
  • Здание «Главных нарзанных ванн»
  • Нарзанная галерея
  • Курортный бульвар
Что вас ожидает:• Старинные дачи, где любили отдыхать Шаляпин и Ахматова, пережидали революционные беспорядки царская семья и Матильда Кшесинская. Сочинял стихи Маяковский, а музыку Рахманинов и Прокофьев.
  • Вы узнаете как связана с Кисловодском история 📖 любви Колчака и Тимиревой;
  • Мы увидим удивительное по красоте здание «Главных нарзанных ванн»;
  • Попьем нарзан в Нарзанной галерее, построенной в 1853 г. ;
  • Ну а в завершении, прогуляемся по красивейшему Курортному бульвару. Организационные детали:•Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви и одежде по сезону.
  • Летом необходим головной убор.
  • Возьмите с собой немного питьевой воды. И, конечно, не забудьте фотоаппарат.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Видовые места и пешеходная прогулка.
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Барские дачи Кисловодска
Барские дачи Кисловодска
Барские дачи Кисловодска
Барские дачи Кисловодска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга И.
Ольга И.
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7 отзывов оставили туристы

Ольга И. проводит ещё 1 экскурсию

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