Ольга И. – Гид из Кисловодска

Когда-то Кисловодск был курортной столицей ⭐️ империи.



Здесь проводили время Ахматова и Шаляпин, Маяковский и Рахманинов...



Мы отправимся по их следам, увидим где они жили, узнаем, как проводили дни здесь.



И, конечно, попробуем знаменитый нарзан.