37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Кисловодск в именах и судьбах

Прочесть историю города в его архитектуре и рассказах об известных личностях

Роман
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Роман – ваш гид
Сегодня, как и пару столетий назад, в Кисловодск приезжают за кавказскими пейзажами, горным воздухом и целебной минеральной водой.

А вот к самому городу часто отношение скептическое — я помогу вам его изменить! Докажу, что Кисловодск — курортная жемчужина, куда стоит устремляться не только когда надоела Европа.

Вы узнаете, как проводили время в городе великие князья, Антон Чехов, любовница императора и другие гости.

Влюбитесь в тихие аллеи Курортного парка и погрузитесь в череду событий начала XX века.
700 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Каскадной лестницы
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У этой экскурсии37 отзывов
4.97
Кисловодск в именах и судьбах
Кисловодск в именах и судьбах

Что вас ожидает

Памятники старины и чудеса кавказской природы
Вы познакомитесь с визитными карточками Кисловодска и поймёте, что влекло в этот город людей высших сословий. Прогуляетесь по участку Курортного парка с многочисленными «тропами здоровья», увидите Каскадную лестницу и знаменитую Нарзанную галерею. На территории усадьбы Ярошенко оцените ландшафтное решение приусадебных владений, а если захотите — посетите и сам дом-музей художника. На улицах курорта вы увидите особняки знати и дойдёте до крепости, с которой начинался город. Словом, я покажу вам всё, что делало Кисловодск топовым курортом XIX века, и то, что гости нашего города ценят в нём до сих пор.

О жизнях и отдыхе великих в Кисловодске
В Кисловодск досоветского времени, особенно во времена революционных событий, приезжали многие известные личности. Вы увидите дачу Шаляпина, узнаете, какой нарзан предпочитал Чехов, где жила любимая женщина императора Николая II, а где — его тётя. Побываете у дома, в котором родился Александр Солженицын, и поймёте, как Кисловодск связан с британской королевой Елизаветой II и даже брендом Chanel. Я расскажу вам не только о том, что происходило с великими людьми вроде Рахманинова или Мандельштама в нашем городе, но и как сложились их судьбы в дальнейшем. А вы сможете решить, какую роль в жизнях великих сыграл курортный Кисловодск и наоборот.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается вход в усадьбу Ярошенко (по желанию): 30 рублей с человека.

Кисловодск в именах и судьбах
Кисловодск в именах и судьбах
Кисловодск в именах и судьбах
Кисловодск в именах и судьбах

Экскурсия проводится в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе Каскадной лестницы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Роман
Роман
Всем привет! Меня зовут Роман. Мне 30, и все эти годы я живу в солнечном Кисловодске. Моя любовь к истории родного города привела к тому, что я начал работать в музее, где узнал еще массу нового и интересного. Так что если хотите, чтобы я всем этим поделился — вы знаете, что делать! P.S. так как по образованию я биолог, в ходе экскурсии вас могут ждать неожиданные вопли: «Смотрите! Смотрите! Вяхирь полетел!». Но это так — бонусом.
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37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Спасибо огромное Роману за потрясающе интересную экскурсию!!
Все прошло на отлично!!
Спасибо!!
22 февраля 2020
Экскурсия
превзошла все ожидания. Увидели не только знаковые здания города, но и узнали много интересного: и распространённые городские мифы, и реальные истории, связанные с известными и не очень историческими личностями, жившими в городе.
1 января 2020
Очень понравилась экскурсия. Роман приятный и весёлый рассказчик, узнали много интересного. Были с детьми 9 лет, им тоже понравилось.
9 декабря 2019
Обожаю такие экскурсии, когда можно неспешно рассмотреть каждый элемент дома слушая интересную историю, заглянуть во двор чтобы увидеть «кисловодскую арабеску».
Спасибо, Роман.
Анна
2 декабря 2019
Коротко : Роман - Вы - ЛУЧШИЙ! ПРЕОГРОМНОЕ спасибо за суперэкскурсию!
16 ноября 2019
Замечательно, интересно, спасибо Роману! Рекомендую всем!
9 ноября 2019
Привет большущий Роману от уфимцев! Спасибо за проведенное с Вами время, приятное общение с молодым поколением влюбленного в свой город), эрудированного, позитивного экскурсовода и светлого человека! С искренними пожеланиями удачи во всем! Молодец! Семья Фаттаховых.

Ээр
Людмила
5 ноября 2019
Роман нас очаровал) Очень живой и позитивный) Экскурсия интересная, ребенок (6 лет) выдержал и активно участвовал) Желаем процветания!
5 ноября 2019
Роман - отличный гид и эрудированный человек, экскурсия очень понравилась
9 октября 2019
Спасибо Роману за отличную программу! Роман отлично владеет материалом и главное может его донести до слушателей. Увлекает своим эмоциональным рассказом.Раскрыли для себя Кисловодск с другой стороны!
Ещё 27 отзывов

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