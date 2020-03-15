37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Памятники старины и чудеса кавказской природы

Вы познакомитесь с визитными карточками Кисловодска и поймёте, что влекло в этот город людей высших сословий. Прогуляетесь по участку Курортного парка с многочисленными «тропами здоровья», увидите Каскадную лестницу и знаменитую Нарзанную галерею. На территории усадьбы Ярошенко оцените ландшафтное решение приусадебных владений, а если захотите — посетите и сам дом-музей художника. На улицах курорта вы увидите особняки знати и дойдёте до крепости, с которой начинался город. Словом, я покажу вам всё, что делало Кисловодск топовым курортом XIX века, и то, что гости нашего города ценят в нём до сих пор.

О жизнях и отдыхе великих в Кисловодске

В Кисловодск досоветского времени, особенно во времена революционных событий, приезжали многие известные личности. Вы увидите дачу Шаляпина, узнаете, какой нарзан предпочитал Чехов, где жила любимая женщина императора Николая II, а где — его тётя. Побываете у дома, в котором родился Александр Солженицын, и поймёте, как Кисловодск связан с британской королевой Елизаветой II и даже брендом Chanel. Я расскажу вам не только о том, что происходило с великими людьми вроде Рахманинова или Мандельштама в нашем городе, но и как сложились их судьбы в дальнейшем. А вы сможете решить, какую роль в жизнях великих сыграл курортный Кисловодск и наоборот.