1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Загадки Костромы: путешествие по историческим местам с интерактивными заданиями
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Костроме, раскрывая тайны и истории города через занимательные задания и интерактив
Начало: На Советской улице
25 июня в 10:00
26 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кострома в мире кинематографа
Интерактивная экскурсия для детей и взрослых с посещением кинотеатра
Начало: На Советской площади
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
3 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Славная Кострома: увлекательная экскурсия для детей и их родителей
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННикита16 мая 2024Невероятно интересная экскурсия, рекомендую!
- ИИрина14 мая 2024Отличная экскурсия прошла вместе с Алисой. Рекомендую, ребенку 12 лет было очень интересно. 1,5 часа быстро прошли, все цифры квеста собрали, подарок нашли:)
- ММария13 мая 2024Экскурсию проводила Ирина. Мы были втроём с детьми 9 и 4 лет. Несмотря на экстремальную морозно-ветреную погоду в мае, всё
- ЕЕлена2 мая 2024Отличная экскурсия. Увидели все что хотели. Два часа пролетели не заметно. Экскурсовод Ирина влюбила нас в этот прекрасный исторический город.
- ДДарья1 мая 2024Очень интересная экскурсия для взрослых и детей
- ККолчина30 апреля 2024Спасибо за хорошо организованную экскурсию с Керимом. За интересное знакомство с городом Костромой.
- ТТатьяна29 апреля 2024Спасибо, очень классная экскурсия! Алиса замечательно и интересно рассказывает о Костроме, дети были в восторге 😍 время пролетело незаметно 👍
- ИИнна9 апреля 2024Оксана провела экскурс по кинематографу в г. Косторома просто отлично! Познавательно, интересно и замечательно! Столько фактов, интересных и с фото,
- ААнна12 апреля 2023Были на экскурсии «Кострома в мире кинематографа» с детьми (два ребенка восемь лет и один шести лет- очень активные дети))). Нам очень понравилась экскурсия, экскурсовод шикарный, который смог укротить наших детей, и они ходили с удовольствием слушали экскурсию. Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Для детей»
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Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "Для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 225 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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