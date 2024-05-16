читать дальше

очень занимательно. Далее экскурсия прошла в кинотеатре Центральный. Где гид Александр рассказал как от истоков создания кино и до фильмов Люмьер произошла эволюция в кино. Тоже очень познавательно. Посотрели исторические фильмы. Заглянули в операторскую, узнали как показывают фильмы в 3-D. Очень интересно, увлекательно и познавательно. А напоследок нам преподнесли неожиданный подарок - плëнку 18мм и плëнку, где видно кадры из к/ф Женщина, которая поёт. Ребята, спасибо Вам огромное! Хорошее и нужное дело делаете! А главное, полезное! Спасибо Оксане и Александру.