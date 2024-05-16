Детские экскурсии в Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Для детей» в Костроме, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадки Костромы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
214 отзывов
Загадки Костромы: путешествие по историческим местам с интерактивными заданиями
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Костроме, раскрывая тайны и истории города через занимательные задания и интерактив
Начало: На Советской улице
25 июня в 10:00
26 июня в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.
Кострома в мире кинематографа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Кострома в мире кинематографа
Интерактивная экскурсия для детей и взрослых с посещением кинотеатра
Начало: На Советской площади
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
3 000 за всё до 10 чел.
Славная Кострома: увлекательная экскурсия для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Славная Кострома: увлекательная экскурсия для детей и их родителей
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никита
    16 мая 2024
    Кострома в мире кинематографа
    Невероятно интересная экскурсия, рекомендую!
  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    Загадки Костромы
    Отличная экскурсия прошла вместе с Алисой. Рекомендую, ребенку 12 лет было очень интересно. 1,5 часа быстро прошли, все цифры квеста собрали, подарок нашли:)
  • М
    Мария
    13 мая 2024
    Славная Кострома: увлекательная экскурсия для детей и их родителей
    Экскурсию проводила Ирина. Мы были втроём с детьми 9 и 4 лет. Несмотря на экстремальную морозно-ветреную погоду в мае, всё
    читать дальше

    прошло замечательно. Познакомились с основными достопримечательностями, разгадали ребусы, собрали пазл, нашли по дороге несколько зайчиков и даже получили в подарок небольшой квест-бук по Костроме.

  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Славная Кострома: увлекательная экскурсия для детей и их родителей
    Отличная экскурсия. Увидели все что хотели. Два часа пролетели не заметно. Экскурсовод Ирина влюбила нас в этот прекрасный исторический город.
    читать дальше

    Для дочери 10 лет экскурсия была очень интересной,увлекательной, познавательной а главное не тяжелой. Огромное спасибо) организаторам. И отдельное нашему прекрасному экскурсоводу Ирине

  • Д
    Дарья
    1 мая 2024
    Загадки Костромы
    Очень интересная экскурсия для взрослых и детей
  • К
    Колчина
    30 апреля 2024
    Славная Кострома: увлекательная экскурсия для детей и их родителей
    Спасибо за хорошо организованную экскурсию с Керимом. За интересное знакомство с городом Костромой.
  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    Загадки Костромы
    Спасибо, очень классная экскурсия! Алиса замечательно и интересно рассказывает о Костроме, дети были в восторге 😍 время пролетело незаметно 👍
    Спасибо, очень классная экскурсия! Алиса замечательно и интересно рассказывает о Костроме, дети были в восторге 😍 время пролетело незаметно 👍
  • И
    Инна
    9 апреля 2024
    Кострома в мире кинематографа
    Оксана провела экскурс по кинематографу в г. Косторома просто отлично! Познавательно, интересно и замечательно! Столько фактов, интересных и с фото,
    читать дальше

    очень занимательно. Далее экскурсия прошла в кинотеатре Центральный. Где гид Александр рассказал как от истоков создания кино и до фильмов Люмьер произошла эволюция в кино. Тоже очень познавательно. Посотрели исторические фильмы. Заглянули в операторскую, узнали как показывают фильмы в 3-D. Очень интересно, увлекательно и познавательно. А напоследок нам преподнесли неожиданный подарок - плëнку 18мм и плëнку, где видно кадры из к/ф Женщина, которая поёт. Ребята, спасибо Вам огромное! Хорошее и нужное дело делаете! А главное, полезное! Спасибо Оксане и Александру.

  • А
    Анна
    12 апреля 2023
    Кострома в мире кинематографа
    Были на экскурсии «Кострома в мире кинематографа» с детьми (два ребенка восемь лет и один шести лет- очень активные дети))). Нам очень понравилась экскурсия, экскурсовод шикарный, который смог укротить наших детей, и они ходили с удовольствием слушали экскурсию. Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Загадки Костромы
  2. Кострома в мире кинематографа
  3. Славная Кострома: увлекательная экскурсия для детей и их родителей
Какие места ещё посмотреть в Костроме
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Лосиная ферма
  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "Для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 225 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Костроме! Вместе с детьми и гидами города Костромы можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам