Автобусная обзорная экскурсия по Костроме

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

5
1 отзыв
Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Автобусная обзорная экскурсия по Костроме
Автобусная обзорная экскурсия по Костроме
Автобусная обзорная экскурсия по Костроме
Автобусная обзорная экскурсия по Костроме
Автобусная обзорная экскурсия по Костроме
Автобусная обзорная экскурсия по Костроме

Что вас ожидает 🤩

  • Город Кострома
  • Ипатьевский монастырь
  • Музей-усадьба льна и бересты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 96 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Костромская земля по праву носит звание жемчужины золотого Кольца России. Экскурсия по уютному небольшому городку с веерным расположением улиц, обладающему особым очарованием из-за старинной архитектуры, подарит незабываемые эмоции.

Костромская земля богата музеями, историческими зданиями XVIII-XIX века и, конечно, мастерами. Вы услышите историю города, посетите главные достопримечательности и насладитесь зрелищем старинных особняков и узорчатых деревянных домиков. Кроме того, вы посетите святые места — Богоявленский и Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, узнаете об истории восхождения на престол династии Романовых.

Экскурсия по историческому центру города предоставляет возможность окунуться в историю купеческого и ремесленного города, узнать о нем интересные и забавные факты, полюбоваться на памятники архитектуры. Во время прогулки вы услышите об известных людях, чья жизнь была связана с Костромой и увидите сохранившийся ансамбль торговых рядов, действующий и в наши дни.

Вы увидите знаменитую Пожарную каланчу, расположенную на главной площади, полюбуетесь на здание гауптвахты и дом сенатора Борщова, памятники Ивана Сусанина, а так же Ленина. Экскурсия продолжится на территории второго Костромского Кремля, где вам предоставится возможность пройтись по кремлёвским валам.

Кострома — колыбель дома Романовых, город, откуда начинается почти трехсотлетняя история правящей династии, богатый святыми местами с глубокой историей.

Ипатьевский монастырь распахнёт свои двери для желающих погрузиться в таинства начала царствия Романовых. Именно в стенах этого святого здания молодого Михаила Федоровича Романова призвали на царский трон. Во время экскурсии по Троицкому собору вам откроются виды на уникальные фресковые росписи, вы узнаете о роли костромичей и Ипатьевского монастыря в восхождении правящей династии.

Так же предоставится возможность посетить ещё один монастырь — Богоявленский. Одно из первых каменных зданий Костромы хранит одну святыню дома Романовых — чудодейственную икону Феодоровской Божией Матери, которая была написана в XIII веке. Ранее монастырь являлся оборонительным пунктом на подступах к Костроме, сейчас же святое сооружение находится в самом сердце города.

Вас ожидает посещение ремесленного музея, где вы узнаете о развитии льняного промысла на территории Костромы. Вы узнаете об особенностях ткацкого искусства местных мастеров, познакомитесь с изделиями прошлых веков и современных ремесленников, и даже сможете приобрести лучшие изделия из натурального льна по самым низким ценам. Так же вы сможете полюбоваться на уникальные изделия из бересты.

Программа

  • Обзорная экскурсия по Костроме. Вы прогуляетесь по историческому центру, услышите историю города. Увидите Сусанинскую площадь, Пожарную каланчу, здание гауптвахты, дом сенатора Борщова, ансамбль торговых рядов, памятник Ивану Сусанину и побываете на территории второго Костромского кремля.
  • Посещение Богоявленско-Анастасииного монастыря. Одно из первых каменных сооружений Костромы, бывший "оборонительный пункт" на подступах к городу, который сейчас находится в самом его центре. Главная святыня монастыря — икона Феодоровской Божией Матери.
  • Посещение Музея-усадьбы льна и бересты. Вы узнаете о развитии льняного промысле на территории Костромского края. Вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, уникальные берестяные и льняные изделия, выполненные нашими предшественниками и современными мастерами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты по программе
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. в 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
Е
29 сен 2020
Экскурсия очень понравилась! Наш экскурсовод Татьяна очень приятный в общении человек и замечательный рассказчик, показала нам город, основные достопримечательности Костромы, подробно и интересно обо всем рассказывала, отвечала на все наши вопросы. Огромное ей спасибо, очень хорошие воспоминания остались о городе и поездке!
Экскурсия очень понравилась! Наш экскурсовод Татьяна очень приятный в общении человек и замечательный рассказчик, показала нам

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