Костромская земля по праву носит звание жемчужины золотого Кольца России. Экскурсия по уютному небольшому городку с веерным расположением улиц, обладающему особым очарованием из-за старинной архитектуры, подарит незабываемые эмоции.

Костромская земля богата музеями, историческими зданиями XVIII-XIX века и, конечно, мастерами. Вы услышите историю города, посетите главные достопримечательности и насладитесь зрелищем старинных особняков и узорчатых деревянных домиков. Кроме того, вы посетите святые места — Богоявленский и Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь, узнаете об истории восхождения на престол династии Романовых.

Экскурсия по историческому центру города предоставляет возможность окунуться в историю купеческого и ремесленного города, узнать о нем интересные и забавные факты, полюбоваться на памятники архитектуры. Во время прогулки вы услышите об известных людях, чья жизнь была связана с Костромой и увидите сохранившийся ансамбль торговых рядов, действующий и в наши дни.

Вы увидите знаменитую Пожарную каланчу, расположенную на главной площади, полюбуетесь на здание гауптвахты и дом сенатора Борщова, памятники Ивана Сусанина, а так же Ленина. Экскурсия продолжится на территории второго Костромского Кремля, где вам предоставится возможность пройтись по кремлёвским валам.

Кострома — колыбель дома Романовых, город, откуда начинается почти трехсотлетняя история правящей династии, богатый святыми местами с глубокой историей.

Ипатьевский монастырь распахнёт свои двери для желающих погрузиться в таинства начала царствия Романовых. Именно в стенах этого святого здания молодого Михаила Федоровича Романова призвали на царский трон. Во время экскурсии по Троицкому собору вам откроются виды на уникальные фресковые росписи, вы узнаете о роли костромичей и Ипатьевского монастыря в восхождении правящей династии.

Так же предоставится возможность посетить ещё один монастырь — Богоявленский. Одно из первых каменных зданий Костромы хранит одну святыню дома Романовых — чудодейственную икону Феодоровской Божией Матери, которая была написана в XIII веке. Ранее монастырь являлся оборонительным пунктом на подступах к Костроме, сейчас же святое сооружение находится в самом сердце города.

Вас ожидает посещение ремесленного музея, где вы узнаете о развитии льняного промысла на территории Костромы. Вы узнаете об особенностях ткацкого искусства местных мастеров, познакомитесь с изделиями прошлых веков и современных ремесленников, и даже сможете приобрести лучшие изделия из натурального льна по самым низким ценам. Так же вы сможете полюбоваться на уникальные изделия из бересты.