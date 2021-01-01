Об экскурсии
На ваш выбор самые красивые места Мезмая, такие как:
- Орлиная полка
- Гуамское ущелье
- Курджипское ущелье
- Университетский и Чинарёв водопады
- Лунный водопад
- Смотровая Мезмай-камень
- Пятигорские поляны
- На Орлиной полке вы окажетесь на высоте полета орлов и увидите дальние горы плато Лаго-Наки, в Гуамском ущелье пройдете по узкому каньону с бурной речкой внизу, а в Курджипском ущелье посетите пещеру, из которой вытекает река и поздороваетесь с мшистыми деревьями и камнями, обвитыми лианами… А так же водопады — большие и маленькие.
- По пути мы расскажем вам про местную флору и фауну, а по желанию и про историю поселка Мезмай, про то, как живется в горах в дали от цивилизации.
Чайная церемония
Посреди маршрута, в самой красивой его части вас ждет чайная церемония. Мы попьем методом проливов китайский чай, расскажем вам про него, про технологию производства и особенности эффекта. И просто помолчим, созерцая окружающую красоту… Мы вас ждем!