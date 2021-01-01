Мы открыли, что чай и путешествия это прекрасное сочетание.



Тем более, когда это очень качественный китайский чай и когда это Мезмай — удивительный, таинственный и даже волшебный уголок Кавказа в Краснодарском крае.



Мы ходим по горам без суеты, созерцаем и пьем чай, который успокаивает, проясняет и открывает…