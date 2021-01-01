Чайный поход в поселке Мезмай

Мы открыли, что чай и путешествия это прекрасное сочетание

Мы открыли, что чай и путешествия это прекрасное сочетание.

Тем более, когда это очень качественный китайский чай и когда это Мезмай — удивительный, таинственный и даже волшебный уголок Кавказа в Краснодарском крае.

Мы ходим по горам без суеты, созерцаем и пьем чай, который успокаивает, проясняет и открывает…
Чайный поход в поселке Мезмай
Чайный поход в поселке Мезмай
Чайный поход в поселке Мезмай
Чайный поход в поселке Мезмай
Чайный поход в поселке Мезмай
Чайный поход в поселке Мезмай
Чайный поход в поселке Мезмай
Чайный поход в поселке Мезмай

Что вы увидите 🤩

  • Орлиная полка
  • Гуамское ущелье
  • Курджипское ущелье
  • Университетский и Чинарёв водопады
  • Лунный водопад
  • Смотровая Мезмай-камень
  • Пятигорские поляны
Об экскурсии

На ваш выбор самые красивые места Мезмая, такие как:

  • Орлиная полка
  • Гуамское ущелье
  • Курджипское ущелье
  • Университетский и Чинарёв водопады
  • Лунный водопад
  • Смотровая Мезмай-камень
  • Пятигорские поляны
  • На Орлиной полке вы окажетесь на высоте полета орлов и увидите дальние горы плато Лаго-Наки, в Гуамском ущелье пройдете по узкому каньону с бурной речкой внизу, а в Курджипском ущелье посетите пещеру, из которой вытекает река и поздороваетесь с мшистыми деревьями и камнями, обвитыми лианами… А так же водопады — большие и маленькие.
  • По пути мы расскажем вам про местную флору и фауну, а по желанию и про историю поселка Мезмай, про то, как живется в горах в дали от цивилизации.
Чайная церемония
Посреди маршрута, в самой красивой его части вас ждет чайная церемония. Мы попьем методом проливов китайский чай, расскажем вам про него, про технологию производства и особенности эффекта. И просто помолчим, созерцая окружающую красоту… Мы вас ждем!

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Чайный поход в Мезмае
1 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Чайная церемония с китайским чаем
  • Вегетарианский перекус
Что не входит
  • Трансфер из Краснодара и проживание в Мезмае
Место начала и завершения
поселок Мезмай, ул. Заводская, д. 23
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Фролов
Фролов
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