Еще несколько необычных экскурсий в Красноярске

Что вас ожидает
С Красноярском на «ты» Вы увидите важнейшие места исторического центра и услышите о них любопытные факты. В программе экскурсии: Городская набережная — вы насладитесь панорамой великого Енисея и услышите, как изменился город 🏙️ после универсиады. Площадь Революции — одно из старейших мест Красноярска. Вы узнаете, когда и при каких обстоятельствах началась ее история 📖, и увидите традиционный для парадной площади памятник Ленину. Театральная площадь — вы послушаете играющих здесь местных музыкантов, рассмотрите здание театра оперы и балета и полюбуетесь прекрасным фонтаном. Виноградовский мост — единственный пешеходный мост города через Енисей. Я расскажу, каковы его инженерные особенности и какие районы он соединяет. Остров Татышев — самый большой остров 🏝️ в черте Красноярска и любимое место отдыха горожан. Вы раскроете секрет его названия и узнаете, как происходило его обустройство. Коммунальный мост — вы сравните его с изображением на десятирублевой купюре и узнаете, как он повлиял на снабжение Красной армии. Организационные детали Я готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями По желанию мы можем взять напрокат самокаты и провести экскурсию ⛳ на них. Стоимость аренды — 380 рублей в час. Выберите дату для вашей экскурсии Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Алексей, я живу в Красноярске всю жизнь и знаю каждый его уголок. Очень люблю гулять, путешествовать, общаться с людьми и играть на гитаре и балалайке. С радостью покажу вам главные и тайные места родного города и расскажу о них самое интересное!
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