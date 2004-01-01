Еще несколько необычных экскурсий в Красноярске

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Красноярск для новичков

Погулять по центру города и услышать о нем самое интересное на дружеской обзорной экскурсии

Алексей
Алексей – Гид из Красноярска
Вы пройдете от площади Революции до острова Татышев и узнаете историю 📖 Красноярска от основания и до наших дней.

Я расскажу, как изменился город 🏙️ после Великой Отечественной войны и как на его облик повлияла Всемирная зимняя универсиада 2019.

А также раскрою, как и чем живет Красноярск сегодня.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 1200960 ₽ за экскурсиюскидка20%

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Красноярск для новичков
Красноярск для новичков

Что вас ожидает

С Красноярском на «ты»
Вы увидите важнейшие места исторического центра и услышите о них любопытные факты. В программе экскурсии:

  • Городская набережная — вы насладитесь панорамой великого Енисея и услышите, как изменился город 🏙️ после универсиады.
  • Площадь Революции — одно из старейших мест Красноярска. Вы узнаете, когда и при каких обстоятельствах началась ее история 📖, и увидите традиционный для парадной площади памятник Ленину.
  • Театральная площадь — вы послушаете играющих здесь местных музыкантов, рассмотрите здание театра оперы и балета и полюбуетесь прекрасным фонтаном.
  • Виноградовский мост — единственный пешеходный мост города через Енисей. Я расскажу, каковы его инженерные особенности и какие районы он соединяет.
  • Остров Татышев — самый большой остров 🏝️ в черте Красноярска и любимое место отдыха горожан. Вы раскроете секрет его названия и узнаете, как происходило его обустройство.
  • Коммунальный мост — вы сравните его с изображением на десятирублевой купюре и узнаете, как он повлиял на снабжение Красной армии.

Организационные детали

  • Я готов скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • По желанию мы можем взять напрокат самокаты и провести экскурсию ⛳ на них. Стоимость аренды — 380 рублей в час.
Красноярск для новичков
Красноярск для новичков
Красноярск для новичков
Красноярск для новичков
Красноярск для новичков
Красноярск для новичков
Красноярск для новичков
Красноярск для новичков
Красноярск для новичков

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Алексей, я живу в Красноярске всю жизнь и знаю каждый его уголок. Очень люблю гулять, путешествовать, общаться с людьми и играть на гитаре и балалайке. С радостью покажу вам главные и тайные места родного города и расскажу о них самое интересное!
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