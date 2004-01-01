Еще несколько необычных экскурсий в Красноярске

Алексей – Гид из Красноярска

Вы пройдете от площади Революции до острова Татышев и узнаете историю 📖 Красноярска от основания и до наших дней.



Я расскажу, как изменился город 🏙️ после Великой Отечественной войны и как на его облик повлияла Всемирная зимняя универсиада 2019.



А также раскрою, как и чем живет Красноярск сегодня.