Полюбоваться красивейшей природой Красноярска и устроить пикник в горах
Торгашинский хребет — место из категории must see. Но важно выбрать правильную сторону. Западная часть популярнее из-за её легкодоступности.
Однако если вы цените первозданную природу и не ищете толп на треккинг-маршрутах, вам по пути со мной — в восточную часть хребта. Её тропы малоизвестны, зато пейзажи намного зрелищнее, а ландшафт практически не тронут человеком.
Однако если вы цените первозданную природу и не ищете толп на треккинг-маршрутах, вам по пути со мной — в восточную часть хребта. Её тропы малоизвестны, зато пейзажи намного зрелищнее, а ландшафт практически не тронут человеком.
Ближайшие даты:
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы посетим восточную часть Торгашинского хребта, куда можно добраться только на машине. Доедем до секретной точки и отправимся гулять пешком по живописным горным тропам. Посмотрим на долину реки Базаихи, увидим скальные массивы Слойки и Веера, доберёмся до смотровых площадок, откуда открываются красивейшие панорамы.
Устроим лёгкий пикник на берегу реки, вдоволь нагуляемся по лесу и надышимся сибирским воздухом. На пути у нас не будет туристических лестниц и лавок — только изумительная природа Торгашинского хребта. Она раскроется перед вами во всей полноте.
Организационные детали
- Маршрут несложный, поэтому подойдёт людям без какой-либо специальной физической подготовки
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле от точки сбора и обратно
- Одевайтесь по-походному, треккинговая обувь — обязательна. Захватите с собой термос и перекус для пикника.
- Могу провести экскурсию на английском языке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от Предмостной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элиас — ваш гид в Красноярске
Путешественник из Красноярска, посетил около 70 стран, и практически в каждой проходил треккинговые маршруты в поисках природных достопримечательностей. Создаю и провожу авторские туры в разных странах. Имею в активе более 30 многодневных горных походов. Пишу книгу, обучающую путешествовать супербюджетно. Активный каучсерфер. Живу в Красноярске, отлично знаю окрестности. Решил начать показывать красоту родного края гостями.
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