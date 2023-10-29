Торгашинский хребет — место из категории must see. Но важно выбрать правильную сторону. Западная часть популярнее из-за её легкодоступности. Однако если вы цените первозданную природу и не ищете толп на треккинг-маршрутах, вам по пути со мной — в восточную часть хребта. Её тропы малоизвестны, зато пейзажи намного зрелищнее, а ландшафт практически не тронут человеком.

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Описание

Что вас ожидает

Мы посетим восточную часть Торгашинского хребта, куда можно добраться только на машине. Доедем до секретной точки и отправимся гулять пешком по живописным горным тропам. Посмотрим на долину реки Базаихи, увидим скальные массивы Слойки и Веера, доберёмся до смотровых площадок, откуда открываются красивейшие панорамы.

Устроим лёгкий пикник на берегу реки, вдоволь нагуляемся по лесу и надышимся сибирским воздухом. На пути у нас не будет туристических лестниц и лавок — только изумительная природа Торгашинского хребта. Она раскроется перед вами во всей полноте.

Организационные детали