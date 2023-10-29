Треккинг по восточной части Торгашинского хребта

Полюбоваться красивейшей природой Красноярска и устроить пикник в горах

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Торгашинский хребет — место из категории must see. Но важно выбрать правильную сторону. Западная часть популярнее из-за её легкодоступности.

Однако если вы цените первозданную природу и не ищете толп на треккинг-маршрутах, вам по пути со мной — в восточную часть хребта. Её тропы малоизвестны, зато пейзажи намного зрелищнее, а ландшафт практически не тронут человеком.
Треккинг по восточной части Торгашинского хребта
Треккинг по восточной части Торгашинского хребта
Треккинг по восточной части Торгашинского хребта
Треккинг по восточной части Торгашинского хребта
Треккинг по восточной части Торгашинского хребта
Треккинг по восточной части Торгашинского хребта
Треккинг по восточной части Торгашинского хребта
Треккинг по восточной части Торгашинского хребта
Треккинг по восточной части Торгашинского хребта
Треккинг по восточной части Торгашинского хребта
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы посетим восточную часть Торгашинского хребта, куда можно добраться только на машине. Доедем до секретной точки и отправимся гулять пешком по живописным горным тропам. Посмотрим на долину реки Базаихи, увидим скальные массивы Слойки и Веера, доберёмся до смотровых площадок, откуда открываются красивейшие панорамы.

Устроим лёгкий пикник на берегу реки, вдоволь нагуляемся по лесу и надышимся сибирским воздухом. На пути у нас не будет туристических лестниц и лавок — только изумительная природа Торгашинского хребта. Она раскроется перед вами во всей полноте.

Организационные детали

  • Маршрут несложный, поэтому подойдёт людям без какой-либо специальной физической подготовки
  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном автомобиле от точки сбора и обратно
  • Одевайтесь по-походному, треккинговая обувь — обязательна. Захватите с собой термос и перекус для пикника.
  • Могу провести экскурсию на английском языке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от Предмостной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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