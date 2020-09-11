1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Интересные факты о Столбах

Вы раскроете историю 📖 возникновения заповедника, разгадаете секрет его названия и узнаете, в состав какого горного хребта он входит и каким образом местные жители смогли спасти скалы от разрушения. Кроме того, мы расскажем, кто такие столбисты, как в России зародилось скалолазание и что подразумевает фраза «лазить по-столбовски». А также поделимся интересными фактами о поиске, открытии и добыче золота в Сибири.

Живописные скалы и фантастические панорамы

Центральные Столбы — самое сердце заповедника. Вы увидите здесь причудливые скалы с милыми названиями «Перья», «Бабка и внучка» и «Львиные ворота». Заглянете в таинственную сквозную пещеру «Чертова кухня», покорите левое плечо скалы «Дед» и насладитесь видами Красноярска с высоты птичьего полета. А также покормите с руки очаровательных бурундуков и поползней и услышите массу занимательных историй о загадочных каменных исполинах.

Организационные детали

Трансфер до заповедника и обратно включен в стоимость экскурсии 🧭.