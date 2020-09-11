1 отзыв оставили туристы

Интересные факты о Столбах Вы раскроете историю 📖 возникновения заповедника, разгадаете секрет его названия и узнаете, в состав какого горного хребта он входит и каким образом местные жители смогли спасти скалы от разрушения. Кроме того, мы расскажем, кто такие столбисты, как в России зародилось скалолазание и что подразумевает фраза «лазить по-столбовски». А также поделимся интересными фактами о поиске, открытии и добыче золота в Сибири.
Живописные скалы и фантастические панорамы Центральные Столбы — самое сердце заповедника. Вы увидите здесь причудливые скалы с милыми названиями «Перья», «Бабка и внучка» и «Львиные ворота». Заглянете в таинственную сквозную пещеру «Чертова кухня», покорите левое плечо скалы «Дед» и насладитесь видами Красноярска с высоты птичьего полета. А также покормите с руки очаровательных бурундуков и поползней и услышите массу занимательных историй о загадочных каменных исполинах.
Организационные детали
Трансфер до заповедника и обратно включен в стоимость экскурсии 🧭.
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск и Новосибирск, рассказывая про них так, чтобы у каждого туриста осталось впечатлений на всю жизнь. У нас только опытные экскурсоводы, которые найдут индивидуальный подход к каждому туристу.
Заказали экскурсию на Столбы центральные, но поговорив с экскурсоводом и оценив возраст (за 60) и физическое состояние ( после операции) поменяли маршрут на Барсучий лог и Большой Такмак. Сергей заехал за нами в гостиницу, по дороге рассказывал о Красноярске и хотя мы уже самостоятельно поизучали город, информация от Сергея была очень полезна, интересна, любопытна. По маршруту на все вопросы о природе, животном мире, геологии местности получили исчерпывающие ответы. Сергей - молодой человек образованный, с широким кругозором, доброжелательный к окружающим - на обратном пути узнав о наше интересе к садовым посадкам, завез в магазин от ботсада, а по дороге домой продолжил экскурсию по городу. Мы абсолютно довольны проведенным временем. Наши рекомендации с оценкой 5+