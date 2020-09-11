1 отзыв оставили туристы

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Центральные Столбы — путешествие в мир диковинных скал

Посетить удивительный красноярский заповедник и впечатлиться красотой сибирской природы

5
1 отзыв
Сергей
Сергей – представитель из Красноярска
Столбы — волшебное место, без которого невозможно представить Красноярск.

Вы услышите связанные с ним легенды, погуляете по настоящей горной тайге и прикоснетесь к самым красивым и знаменитым скалам заповедника.

А мы поможем вам не пропустить главное и сделаем все, чтобы путешествие прошло весело 🥳 и комфортно!
Задать вопросОбычно отвечает за 52 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Центральные Столбы — путешествие в мир диковинных скал
Центральные Столбы — путешествие в мир диковинных скал

Что вас ожидает

Интересные факты о Столбах
Вы раскроете историю 📖 возникновения заповедника, разгадаете секрет его названия и узнаете, в состав какого горного хребта он входит и каким образом местные жители смогли спасти скалы от разрушения. Кроме того, мы расскажем, кто такие столбисты, как в России зародилось скалолазание и что подразумевает фраза «лазить по-столбовски». А также поделимся интересными фактами о поиске, открытии и добыче золота в Сибири.

Живописные скалы и фантастические панорамы
Центральные Столбы — самое сердце заповедника. Вы увидите здесь причудливые скалы с милыми названиями «Перья», «Бабка и внучка» и «Львиные ворота». Заглянете в таинственную сквозную пещеру «Чертова кухня», покорите левое плечо скалы «Дед» и насладитесь видами Красноярска с высоты птичьего полета. А также покормите с руки очаровательных бурундуков и поползней и услышите массу занимательных историй о загадочных каменных исполинах.

Организационные детали

Трансфер до заповедника и обратно включен в стоимость экскурсии 🧭.

Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Центральные Столбы — путешествие в мир диковинных скал
Центральные Столбы — путешествие в мир диковинных скал
Центральные Столбы — путешествие в мир диковинных скал
Центральные Столбы — путешествие в мир диковинных скал
Центральные Столбы — путешествие в мир диковинных скал
Центральные Столбы — путешествие в мир диковинных скал
Центральные Столбы — путешествие в мир диковинных скал
Центральные Столбы — путешествие в мир диковинных скал
Центральные Столбы — путешествие в мир диковинных скал

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск и Новосибирск, рассказывая про них так, чтобы у каждого туриста осталось впечатлений на всю жизнь. У нас только опытные экскурсоводы, которые найдут индивидуальный подход к каждому туристу.
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1 отзыв оставили туристы

11 сентября 2020
Заказали экскурсию на Столбы центральные, но поговорив с экскурсоводом и оценив возраст (за 60) и физическое состояние ( после операции) поменяли маршрут на Барсучий лог и Большой Такмак. Сергей заехал за нами в гостиницу, по дороге рассказывал о Красноярске и хотя мы уже самостоятельно поизучали город, информация от Сергея была очень полезна, интересна, любопытна. По маршруту на все вопросы о природе, животном мире, геологии местности получили исчерпывающие ответы. Сергей - молодой человек образованный, с широким кругозором, доброжелательный к окружающим - на обратном пути узнав о наше интересе к садовым посадкам, завез в магазин от ботсада, а по дороге домой продолжил экскурсию по городу. Мы абсолютно довольны проведенным временем. Наши рекомендации с оценкой 5+

Сергей проводит ещё 3 экскурсии

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