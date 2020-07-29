6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы

Покорить красивейшие скалы заповедника, ощутить гармонию с природой и услышать истории города

Максим
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Максим – ваш гид
Эта экскурсия — настоящая перезагрузка в горах Красноярска.

За один день вам предстоит прогуляться 👣 по магматическому разлому и доисторическому коралловому рифу, ощутить энергетику мест, где совершались шаманские обряды, выпить травяного чаю на вершине горы ⛰️ и вдохновиться впечатляющими сибирскими панорамами с высоты птичьего полета.

6500 ₽4550 за экскурсиюскидка30%

У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы

Что вас ожидает

Большой Такмак — по следам шаманов
Сначала мы отправимся в горнолыжный комплекс «Бобровый лог», откуда на канатно-кресельном подъемнике или пешком доберемся до смотровой площадки на 500-метровой высоте! Вдохновившись горно-лесными пейзажами, мы прогуляемся к скале Большой Такмак — здесь вы почувствуете, словно находитесь в центре мира, рассматривая Красноярск с высоты птичьего полета. Я расскажу об особенностях этих скальных массивов, магматическом разломе и аномальных магнитных полях, а также объясню, чем это место привлекало (и привлекает) сибирских шаманов.

Панорамы Красного гребня
Затем на автомобиле доберемся до скального массива Красный гребень, а по пути поговорим об истории города, его знаковых личностях и любопытном движении столбизма — одном из символов Красноярска. С горной вершины вам откроется еще один потрясающий вид на город, выразительный изгиб реки и фактурные скалы — остатки древнего рифа, среди которых всё еще можно обнаружить окаменелости.

Вслушаться в тишину у Енисея
Третья вершина, которую мы покорим, расположилась за поселком Удачный. Здесь вас встретит уютная тишина пригорода и потрясающий вид на Енисей с нависающей над ним скалы Караульный Бык. Самое время побыть в гармонии с собой и окружающей сибирской природой, согреваясь чашкой травяного чая и созерцая с высоты живописные окрестности.

Организационные детали

  • Я заберу вас от места вашего проживания или любой удобной для вас точки, транспорт входит в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: билеты на канатно-кресельный подъемник (в обе стороны) — 280 рублей с человека
  • Пока в «Бобровом логу» не снят карантин, мы не сможем воспользоваться подъемником, поэтому поднимемся пешком в обход (так будет немного дольше, зато можно больше проникнуться местной природой)
  • Позаботьтесь о хорошей обуви и репелленте, возьмите с собой воду и перекус
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Привет, меня зовут Максим, и я не представляю жизни без путешествий и приключений! Профессию выбрал исключительно по любви, в ней с 2014 года. За это время успел поработать зарубежом, стать сертифицированным гидом-экскурсоводом в родном Красноярске, а также был аккредитованным гидом Всемирной зимней универсиады 2019. Люблю находить интересные места, собирать удивительные факты и делиться этим с вами!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 июля 2020
Была на экскурсии вчера. Я, как и мужчина несколькими комментариями ранее, не люблю экскурсии и всегда надеваю наушники и слушаю музыку. Но эта экскурсия оказалась исключением! Рассказ построен очень грамотно и интересно, каждое слово слушала с большим интересом. Сам Максим приятный человек, образованный, терпеливый и понимающий (кто поднимался на Такмак, тот поймёт 😁). Если кто-то из моих друзей соберётся в Красноярск, обязательно порекомендую эту экскурсию именно с этим гидом! И сама в следующую поездку в Красноярск с удовольствием отправлюсь на ещё какую-нибудь экскурсию с Максимом!
28 июля 2020
Замечательная, сбалансированная экскурсия с гидом Максимом. Прекрасные виды на Саяны, Енисей и Красноярск. Максим увлеченный своим делом, искренне любящий и знающий свой край. В качестве ознакомления эта экскурсия - отличный выбор.
22 июля 2020
Были с отцом на данной экскурсии. Сказать, что нам понравилось, ничего не сказать, мы влюбились в красоты Красноярска. Благодаря энергии Максима и его любви к собственному краю, мы прониклись всем великолепием всех красот и очарованием силы природы и монументальности города. Вообще всем рекомендуем Максима как отличного гида и данную экскурсию!
20 июля 2020
Здравствуйте. Вчера была на экскурсии, эмоции переполняют. Мне все очень понравилось. К скале поднимались пешком, скажу честно тяжело, но это стоит этого. Частенько останавливались, потому что мне не хватало дыхания. Всю дорогу Максим рассказывал интересные истории про скалы, про город, про Енисей. Рассказы поучительные, завораживающие, я в восторге. Столько, позитива, эмоции, знание истории города в наше время это редкость. Спасибо вам Максим. И в завершении дня чудом попала на экскурсию по Енисею на теплоходе. Там тоже Лена не с меньшим энтузиазмом рассказывала историю города. Ребята вы супер. Вы молодцы. Пока не уехала я возьму ещё какую нибудь экскурсию именно с вами, или с Леной, или с Максимом. Удачи вам!!!
Владимир
18 июля 2020
Был на этой экскурсии 16 июля 2020, заказывал ее дней за 5 до начала - гид подтвердил быстро, в тот же день. Подъехал к отелю, встретил на ресепшене, все четко в назначенное время. Что понравилось: 1. Никаких занудных перечислений дат, имен и прочего. Очень интересно рассказывает, спокойно отвечает на вопросы. Вообще стиль повествования интересный,. 2. Настройка на клиента. Я не самый спортивный человек на этой планете, поэтому, когда шли к Такмаку, приходилось часто останавливаться для передышки, проклинать все на свете и иногда даже материться про себя. Все-таки подъемники в этот день еще не работали. Гид никуда не торопил, периодически подбадривал и вообще относился с пониманием. 3. Виды. Забравшись на тот же Такмак или Быка, моментально забываешь обо всех тягостях толстых людей — картины завораживают. Не смотря на то, что ноги у меня до сих пор болят, я бы с удовольствием повторил этот маршрут! Что не понравилось: 1. Комары. Общий комментарий: Вот уж на скольких экскурсиях я бывал, сколько раз на этих экскурсиях я в итоге просто надевал наушники и слушал музыку из-за скуки... Но я никак не ожидал встретить интересного гида в России! И никак не ожидал, что после стольких поездок по заграницам, меня сможет так сильно впечатлить природа Красноярска. Я впечатлен и влюблен в тайгу.
18 июля 2020
Замечательная экскурсия! Спасибо Максиму за интересные маршруты. Вы увидите бескрайние просторы Сибири, получите массу приятных впечатлений и заряд положительной энергии. Рекомендую!

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