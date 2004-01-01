Максим проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Невероятные Красноярские Столбы

Вы посетите самое сердце заповедника, Центральные столбы, раскроете тайну их происхождения и услышите, кто такие «столбисты» и какие у них традиции. А также увидите культовые скальные массивы — «Дед», «Бабка и внучка», «Перья» и «Львиные ворота» — и покорите вершины некоторых из них! Кроме того, покормите с рук белок, бурундуков и птиц и узнаете массу интересных фактов о сибирской природе и обитающих в местных лесах животных.

Погружение в мир природы

Обойдя центральную часть скального массива, мы остановимся попить чаю в местечке под названием «Перевал». Вы отдохнете, наслаждаясь красотой могучей сибирской природы, чистым воздухом и пением птиц. А я помогу прочувствовать местный колорит и расскажу, что такое «скалы-останцы», почему Столбы играют такую важную роль в жизни красноярцев и какие загадочные истории 📖 с ними связаны.

Организационные детали