Максим проводит ещё 3 экскурсии

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Живописное путешествие к тем самым Столбам

Посетить главный природный заповедник региона и насладиться самобытной красотой сибирских ландшафтов

Максим
Максим – Гид из Красноярска
Красноярские Столбы — фантастически красивая часть горной системы Восточный Саян, известная далеко за пределами Красноярска.

Вы пройдете по ее самым знаменитым тропам, рассмотрите могучие скалы причудливых форм и покормите с рук белок и бурундуков.

А я помогу ощутить дух тайги и расскажу о местных традициях и обычаях.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 50003 500 ₽ за экскурсиюскидка30%

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Живописное путешествие к тем самым Столбам
Живописное путешествие к тем самым Столбам

Что вас ожидает

Невероятные Красноярские Столбы
Вы посетите самое сердце заповедника, Центральные столбы, раскроете тайну их происхождения и услышите, кто такие «столбисты» и какие у них традиции. А также увидите культовые скальные массивы — «Дед», «Бабка и внучка», «Перья» и «Львиные ворота» — и покорите вершины некоторых из них! Кроме того, покормите с рук белок, бурундуков и птиц и узнаете массу интересных фактов о сибирской природе и обитающих в местных лесах животных.

Погружение в мир природы
Обойдя центральную часть скального массива, мы остановимся попить чаю в местечке под названием «Перевал». Вы отдохнете, наслаждаясь красотой могучей сибирской природы, чистым воздухом и пением птиц. А я помогу прочувствовать местный колорит и расскажу, что такое «скалы-останцы», почему Столбы играют такую важную роль в жизни красноярцев и какие загадочные истории 📖 с ними связаны.

Организационные детали

  • Трансфер на автомобиле 🚘 до заповедника и обратно включен в стоимость
  • Пешая часть пути составит 17 километров
Начало и место завершения
🚩 от места вашего проживания в Красноярске
Живописное путешествие к тем самым Столбам
Живописное путешествие к тем самым Столбам
Живописное путешествие к тем самым Столбам
Живописное путешествие к тем самым Столбам
Живописное путешествие к тем самым Столбам
Живописное путешествие к тем самым Столбам
Живописное путешествие к тем самым Столбам
Живописное путешествие к тем самым Столбам
Живописное путешествие к тем самым Столбам
Живописное путешествие к тем самым Столбам
Живописное путешествие к тем самым Столбам
Живописное путешествие к тем самым Столбам
Живописное путешествие к тем самым Столбам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Максим
Максим
Привет, меня зовут Максим, и я не представляю жизни без путешествий и приключений! Профессию выбрал исключительно по любви, в ней с 2014 года. За это время успел поработать зарубежом, стать сертифицированным гидом-экскурсоводом в родном Красноярске, а также был аккредитованным гидом Всемирной зимней универсиады 2019. Люблю находить интересные места, собирать удивительные факты и делиться этим с вами!
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