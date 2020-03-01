Экскурсии по пригородам Красноярска

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  3. Восточные Столбы: мощь и красота красноярской природы

Живописное путешествие в мир удивительных скал, карьеров, лесов и чистого воздуха

Елена
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Елена – представитель гидов
Национальный парк Красноярские Столбы — «визитная карточка» края.

Зачастую путешественники уделяют внимание только Центральным Столбам и незаслуженно обходят стороной Восточные.

Мы покажем не самые известные, но от этого не менее прекрасные уголки парка и расскажем, что такое «столбизм» и кто такие «столбисты».
1260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
Забронировать экскурсию
Восточные Столбы: мощь и красота красноярской природы
Восточные Столбы: мощь и красота красноярской природы

Что вас ожидает

«Китайская стена», скала Ермак и не только
Вы рассмотрите Гранитный карьер и увидите скалы Ермак, Такмак и Воробушки. Подниметесь на один из самых необычных столбов заповедника — «Китайскую стену», попробуете на прочность хребет Дракона и посидите под «кепкой Ильича». А еще понаблюдаете за жизнью птиц и, возможно, встретите диких животных в естественной среде обитания.

История и легенды Столбов
Мы поговорим об истории национального парка и геологическом происхождении Столбов. Вы узнаете, как они зародились, что означает их название, когда и почему они стали популярны и в чем суть философии «столбизма». А еще мы расскажем об особенностях местных флоры и фауны и поможем самые удачные ракурсы для фотографий.

Организационные детали

  • Мы готовы скорректировать маршрут по вашему желанию
  • Мы можем доехать из центра Красноярска до начальной точки экскурсии на вашем транспорте, на такси (500-600 рублей в обе стороны) или на автобусе (50 рублей в обе стороны)
Восточные Столбы: мощь и красота красноярской природы
Восточные Столбы: мощь и красота красноярской природы
Восточные Столбы: мощь и красота красноярской природы
Восточные Столбы: мощь и красота красноярской природы
Восточные Столбы: мощь и красота красноярской природы
Восточные Столбы: мощь и красота красноярской природы
Восточные Столбы: мощь и красота красноярской природы
Восточные Столбы: мощь и красота красноярской природы
Восточные Столбы: мощь и красота красноярской природы
Восточные Столбы: мощь и красота красноярской природы
Восточные Столбы: мощь и красота красноярской природы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Всем привет! Нас зовут Елена и Никита, и горы — наша большая любовь. Мы не профессиональные гиды, но обожаем наш край и природу и очень хотим поделиться своими знаниями и эмоциями!
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