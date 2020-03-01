Экскурсии по пригородам Красноярска

Что вас ожидает

«Китайская стена», скала Ермак и не только

Вы рассмотрите Гранитный карьер и увидите скалы Ермак, Такмак и Воробушки. Подниметесь на один из самых необычных столбов заповедника — «Китайскую стену», попробуете на прочность хребет Дракона и посидите под «кепкой Ильича». А еще понаблюдаете за жизнью птиц и, возможно, встретите диких животных в естественной среде обитания.

История и легенды Столбов

Мы поговорим об истории национального парка и геологическом происхождении Столбов. Вы узнаете, как они зародились, что означает их название, когда и почему они стали популярны и в чем суть философии «столбизма». А еще мы расскажем об особенностях местных флоры и фауны и поможем самые удачные ракурсы для фотографий.