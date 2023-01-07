1 день

Приезд. Экскурсия по Пятигорску, мастер-классы

Приезд в г. Пятигорск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.

Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Встреча в холле отеля с гидом.

Пятигорск в последнее время значительно приукрасился и похорошел.

Курортные скверы и парки похвастаются перед вами новой брусчаткой, на знаменитом Провале вас встретит бронзовый Остап Бендер, а новые балюстрады, фонтаны и смотровые площадки сделают прогулку по городу уютной и запоминающейся.

Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л. Н. Толстой, С. Есенин, А. С. Пушкин.

Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь.

Во время экскурсии Вы узнаете о жизни знаменитого поэта и посетите места, связанные с пребыванием Лермонтова в Пятигорске.

Экскурсия по г. Пятигорску с посещением Лермонтовских мест: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова, подъем на гору Машук на канатной дороге (за доп. плату).

Переезд в современный культурный центр, расположенный в экологически чистом районе Кавминвод клуб «Шато-КМВ».

Ежегодно клуб «Шато» является резиденцией Деда Мороза на КМВ.

Во время встречи гости резиденции научатся многим премудростям Главного Волшебника Зимы и станут его самыми главными помощниками в создании волшебного новогоднего настроения.

Поверим в сказку и волшебство!

Мастер-класс по дегустации Кавказских вин и коньяка.

Нас ждет участие в обучающем мастер-классе по дегустации винодельческой продукции ведущих ставропольских производителей.

Мастер-класс раскроет секреты профессии сомелье: Вы научитесь выявлять аромат и вкус вина по десяткам параметров с помощью всех органов чувств.

По окончании встречи каждый участник получит сертификат, подтверждающий право называться профессиональным ценителем вин.

Праздничное Кавказское застолье (Ужин, входит в стоимость тура).

Застолье на Кавказе – это демонстрация отношения друг к другу, напоминающая настоящую церемонию со своими обычаями и правилами.

Возвращение в отель г. Пятигорска. Свободное время.