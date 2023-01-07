Новый год на Кавказе

Новый год - праздник особенный! И встречать его надо по особенному

5
3 отзыва
Новый год – праздник особенный! И встречать его надо по особенному.

Это лучше всего сделать в Пятигорске! Наш небольшой уютный курортный городок всегда рад своим гостям. А рядом вас ждут Кисловодск, Ессентуки и Железноводск.

И, конечно, мы с вами поедем в гости к властелину гор – Эльбрусу, а потом сделаем классные фотографии на фоне застывших ледяных струй Чегемских водопадов! В последний день нас встречают казаки! Весело, удало и с казацким размахом!
Новый год на Кавказе
Новый год на Кавказе
Новый год на Кавказе
Новый год на Кавказе
Новый год на Кавказе
Новый год на Кавказе
Новый год на Кавказе
Новый год на Кавказе
Новый год на Кавказе
Новый год на Кавказе
Новый год на Кавказе
Новый год на Кавказе
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Оздоровительное купание
Оздоровительное купание
Наполнимся энергией и здоровьем после купания в термальных водах
Величественный Эльбрус
Величественный Эльбрус
Увидим красавец Эльбрус во всем его новогоднем великолепии
Дегустация Кавказских вин
Дегустация Кавказских вин
Вы научитесь выявлять аромат и вкус вина по десяткам параметров

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Экскурсия по Пятигорску, мастер-классы

Приезд в г. Пятигорск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.

Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Встреча в холле отеля с гидом.

Пятигорск в последнее время значительно приукрасился и похорошел.

Курортные скверы и парки похвастаются перед вами новой брусчаткой, на знаменитом Провале вас встретит бронзовый Остап Бендер, а новые балюстрады, фонтаны и смотровые площадки сделают прогулку по городу уютной и запоминающейся.

Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л. Н. Толстой, С. Есенин, А. С. Пушкин.

Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь.

Во время экскурсии Вы узнаете о жизни знаменитого поэта и посетите места, связанные с пребыванием Лермонтова в Пятигорске.

Экскурсия по г. Пятигорску с посещением Лермонтовских мест: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова, подъем на гору Машук на канатной дороге (за доп. плату).

Переезд в современный культурный центр, расположенный в экологически чистом районе Кавминвод клуб «Шато-КМВ».

Ежегодно клуб «Шато» является резиденцией Деда Мороза на КМВ.

Во время встречи гости резиденции научатся многим премудростям Главного Волшебника Зимы и станут его самыми главными помощниками в создании волшебного новогоднего настроения.

Поверим в сказку и волшебство!

Мастер-класс по дегустации Кавказских вин и коньяка.

Нас ждет участие в обучающем мастер-классе по дегустации винодельческой продукции ведущих ставропольских производителей.

Мастер-класс раскроет секреты профессии сомелье: Вы научитесь выявлять аромат и вкус вина по десяткам параметров с помощью всех органов чувств.

По окончании встречи каждый участник получит сертификат, подтверждающий право называться профессиональным ценителем вин.

Праздничное Кавказское застолье (Ужин, входит в стоимость тура).

Застолье на Кавказе – это демонстрация отношения друг к другу, напоминающая настоящую церемонию со своими обычаями и правилами.

Возвращение в отель г. Пятигорска. Свободное время.

Приезд. Экскурсия по Пятигорску, мастер-классыПриезд. Экскурсия по Пятигорску, мастер-классыПриезд. Экскурсия по Пятигорску, мастер-классыПриезд. Экскурсия по Пятигорску, мастер-классыПриезд. Экскурсия по Пятигорску, мастер-классыПриезд. Экскурсия по Пятигорску, мастер-классы
2 день

Кисловодск, гора Кольцо, Медовые водопады

Завтрак.

Экскурсия в город Солнца Кисловодск.

Кисловодск по праву называют городом Солнца.

Именно здесь раскинулся один из лучших курортных парков России, который вместил в себя множество достопримечательностей: мостик Дамский каприз, Зеркальный пруд, Стеклянную струю и др.

Вы также попробуете кисловодский нарзан – напиток богатырей.

Переезд в окрестности Кисловодска.

Посещение окрестностей Кисловодска – горы Кольцо, Медовых водопадов, Замка Коварства и Любви.

Окрестности Кисловодска не менее живописны и интересны, чем сам город.

И с каждым уголком обязательно связана поучительная кавказская легенда.

А в ущелье реки Аликоновки Вы окажитесь в плену у великолепных искристых Медовых водопадов.

Возвращение в Пятигорск.

Ужин. Свободное время.

Новогодний банкет (за доп. плату) для заезда с 30.12.

Кисловодск, гора Кольцо, Медовые водопадыКисловодск, гора Кольцо, Медовые водопадыКисловодск, гора Кольцо, Медовые водопадыКисловодск, гора Кольцо, Медовые водопадыКисловодск, гора Кольцо, Медовые водопады
3 день

Чегемское ущелье. Купание в термальных источниках

Поздний завтрак.

Экскурсия в Чегемское ущелье.

Чегемские водопады – одна из главных визитных карточек Кабардино-Балкарии, расположены в теснине Чегемского ущелья.

Местные жители говорят: кто в Чегеме не бывал, тот Кавказа не видал.

И действительно, в этом ущелье есть всё, чем по праву может гордиться Кабардино-Балкария: удивительной красоты горы, стремительные водопады и чистые горные реки.

Зимой водопады замерзают, превращаясь в удивительные скульптуры естественного происхождения, грандиозный ледовый каскад.

Вы можете увидеть гигантские столбы льда, прозрачные колонны и сталактиты замерзшей воды, спускающиеся к самой реке.

Как люстры с хрустальной переливающейся бахромой нависают ледяные свечи над Чегемом.

Возвращение в Пятигорск.

Ужин. Свободное время.

Посещение термального комплекса «Янтарный Аква»

Минеральные воды Кабардино-Балкарии — настоящее сокровище, богатства, которые вырвались из-под земли сотни лет назад и сделали республику здравницей.

Бассейны базы отдыха ЯНТАРНЫЙ АКВА наполнены природной термальной водой, богатой оздоровительными веществами.

Вода здесь особая — содержит йод, бром, бор, так что она особо показана людям с проблемной щитовидкой, в ней много кремниевой кислоты и других органических соединений.

Территория комплекса многофункциональна:

  • «Женский дворик» — открытые бассейны и отдельные кабинки для прекрасной половины человечества в отсутствии незнакомых мужчин;
  • Большой открытый бассейн в форме цветка имеет температуру воды от +30 до +40 градусов;
  • Контрастные бассейны — многосекционные мини-бассейны с температурой от холодной родниковой воды до высокотермальной минеральной.

Рядом с бассейном выстроен комфортный комплекс с комнатами для отдыха, раздевалками и душевыми.

Работает кафе и магазин.

Возвращение в Пятигорск.

Ужин. Свободное время.

Чегемское ущелье. Купание в термальных источникахЧегемское ущелье. Купание в термальных источникахЧегемское ущелье. Купание в термальных источникахЧегемское ущелье. Купание в термальных источниках
4 день

Приэльбрусье

Ранний завтрак.

Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей – в Приэльбрусье.

Заснеженный горбЭльбруса завораживает и манит своей недоступностью.

Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.

Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.

Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.

С нее начинается подъем на Эльбрус.

В программу экскурсии входит посещение горы Чегет. С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.

Возвращение в Пятигорск.

Ужин.

Свободное время.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
5 день

Казачье подворье

Завтрак.

Посещение этнографического центра «Казачье подворье».

Туристы, посещающие «Казачье подворье», смогут увидеть интереснейшие объекты казачьего комплекса: казачью хату, сторожевую вышку, редут, гончарную мастерскую, хозяйственные постройки и летнюю кухня с русской печью.

Экскурсантам представится редкая возможность окунуться в атмосферу старинной жизни, увидеть предметы быта и орудия труда казачьего обихода, а также примерить на себя традиционные казачьи костюмы и посетить настоящую казачью свадьбу.

В завершение экскурсии гостей ждет широкое застолье с традиционными национальными блюдами, приготовленными по сохранившимся рецептам.

Чего только не поставит хозяйка дорогим гостям на стол: сальце, картошка в мундире, соленья, капуста квашеная, вареники и узвар.

И конечно бутылочка настоящей самогоночки!

Возвращение в Пятигорск.

Отъезд.

Казачье подворьеКазачье подворьеКазачье подворьеКазачье подворье

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Пятигорск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название гостиницыСтоимость тураДоплата за доп. сутки
Пансионат «Искра», 2-х местный улучшенный номер (основное место)39 9003 900
Пансионат «Искра», 2-х местный улучшенный номер (доп. место)38 3005 500
Пансионат «Искра», 1-но местный улучшенный номер44 8002 900
Пансионат «Искра», 2-х местный номер 1 категории (евроремонт) (основное место)42 7005 000
Пансионат «Искра», 2-х местный номер 1 категории (евроремонт) (доп. место)40 7007 000
Пансионат «Искра», 1-но местный номер 1 категории (евроремонт)49 9003 900
Отель «Машук», 2-х местный стандартный номер (основное место)39 7004 600
Отель «Машук», 2-х местный стандартный номер (доп. место)38 1006 400
Отель «Машук», 1-но местный стандартный номер47 9003 900
Гостиница «Интурист», 2-х местный стандартный номер 1 категории43 7005 500
Гостиница «Интурист», 1-но местный стандартный номер 1 категории53 4004 700
Гостиница «Интурист», 2-х местный 2-х комнатный номер «Джуниор Сьют» (основное место)46 3006 700
Гостиница «Интурист», 2-х местный 2-х комнатный номер «Джуниор Сьют» (доп. место)39 9008 400
Гостиница «Интурист», 1-но местный 2-х комнатный номер «Джуниор Сьют»60 1006 000

* стоимость дополнительных суток в отеле «Машук» может меняться в зависимости от дат заезда.

Варианты проживания

Отель «Машук» 2*

4 ночи

Отель «Машук» расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Из светлых номеров открывается вид на горы. В числе удобств собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

Отель «Машук» 2*Отель «Машук» 2*Отель «Машук» 2*Отель «Машук» 2*Отель «Машук» 2*Отель «Машук» 2*Отель «Машук» 2*

Пансионат «Искра»

4 ночи

Пансионат «Искра» расположен в историческом центре Пятигорска, в 300 м от площади Лермонтова и в 200 м от минеральных источников. До курортного парка и парка Цветник можно дойти за несколько минут. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.

В каждом номере есть балкон. Из окон открывается вид на горы и город. Все номера оснащены телевизором и холодильником.

В кафе отеля подают блюда европейской кухни, а в баре можно заказать разнообразные напитки. Гости также могут заказать диетические блюда.

Гостям предлагаются различные физиотерапевтические процедуры, в том числе массаж и процедуры с минеральной водой. Стойка регистрации пансионата «Искра» работает круглосуточно. В распоряжении гостей помещения для совещаний, билетная касса и настольный теннис.

Расстояние до железнодорожного вокзала Пятигорска составляет 5 км, а до международного аэропорта Минеральные Воды — 20 км.

Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»Пансионат «Искра»

Гостиница «Интурист»

4 ночи

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.

Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.

В отеле гости смогут поиграть в бильярд.

Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Посещение «Казачьего подворья»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Курортный сбор – 50 руб. /чел. /день (оплачивается туристами при заселении в гостиницу)
  • Экскурсии за доп. плату
  • Новогодний банкет – от 6500 руб. /чел
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
  • удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Приэльбрусья;
  • удобную спортивную обувь;
  • плащ-дождевик или зонтик;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку;
  • деньги на личные цели.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Встреча в первый день с представителем туроператора в холле гостиницы в 12:30

Место посадки на первую экскурсию по туру: вход в гостиницу согласно времени, указанного в программе тура 13.00

Место посадки туристов на экскурсии в другие дни: вход в гостиницу.

Окончание экскурсии в последний день тура в 18.00

Правила и техника безопасности

На экскурсиях необходимо выполнять следующие правила безопасности:
1. Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
2. Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
3. Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
4. Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
5. Приобретать и употреблять продукты питания только после согласования с руководителем группы.
6. В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
7. Внимательно слушать экскурсовода.

Техника безопасности на экскурсионных объектах:
1. При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения.
2. При посещении производственных помещений держаться группой. Не подходить к движущимся и вращающимся механизмам. Беречь глаза от пыли. С территории предприятий ничего не выносить.
3. Быть осторожным, беречь глаза от мелкой каменной крошки и пальцы рук.
4. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, обрывов и т. д.

Во время автобусной экскурсии:
1. Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса
2. Посадка в автобус производится только по команде руководителя, на места, указанные руководителем.
3. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
4. Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
5. Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
6. Запрещено открывать окна без разрешения водителя.
7. Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
8. Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
9. Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
10. В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
11. Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
12. Покидая своё место во время стоянки, спинку кресла необходимо вернуть в первоначальное положение.
13. При выходе из автобуса не следует толпиться, выходить аккуратно по одному человеку.
14. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям экскурсовода (сопровождающего лица).
15. При возвращении в автобус необходимо занимать те места, на которых сидели до выхода из него.
16. Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса. В связи с этим в автобусе запрещается оставлять мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки, фантики, очистки от фруктов.
17. В АВТОБУСАХ НЕ КУРЯТ!
18. Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
19. В случае аварии чётко выполнять инструкции водителя и руководителя группы.

Во время пешеходной экскурсии:
1. Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
2. Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.

Общие меры предосторожности:
1. Сумочки и кошельки надо держать крепко в руках, а не на плече.
2. Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
3. Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
4. Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
5. Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
6. Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
7. Обращайте внимание на состояние здоровья и поведение участников экскурсии, немедленно сообщайте руководителю группы или экскурсоводу о первых признаках нездоровья или отсутствия участника экскурсии.
8. Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какова стоимость дополнительных экскурсий?
  • Канатная дорога на г. Машук – 400 руб. ;
  • музей М. Ю. Лермонтова: взрослый – только домик 150 руб. (250 руб. по всему музею), детский – только домик 100 руб. (150 руб. по всему музею);
  • входной билет на термальный источник «Янтарный Аква» – 400 руб. /чел. ;
  • канатные дороги в Приэльбрусье – 1000 руб. /чел. /на г. Чегет, 1400 руб. /чел. /на г. Эльбрус (возможны изменения, актуальную стоимость уточнять ближе к заезду);
  • экологический сбор в Приэльбрусье – 200 руб. /чел.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
7 янв 2023
Организация тура также отличная
Д
22 ноя 2022
Все супер, особенно гид Владимир
И
29 окт 2022
Тур организован очень хорошо. Новые, комфортабельные автобусы. Отели, в которых размещались участники в Пятигорске, расположены в одной локации, поэтому сбор туристов на экскурсию и обратный развоз по отелям, не занимал много времени, это очень большой плюс. Мне не понравилось, что туристов рассаживали на определенные места в автобусе, наверно для этого были благие намерения, но особого смысла в этом не увидела и комфорта мне это не приносило. Еще один момент, который был большой ложкой дегтя в бочке меда для основной части группы, это поселение в отеле Дербента на усмотрение организатора, причем отели очень низкого уровня. Было очень много негатива от части группы, которых поселили в промзоне. Мне и моей части группы повезло больше, недостаток удобств в отеле компенсировало его месторасположение - прямо на берегу моря, около прогулочной набережной. На полнодневных экскурсиях было бы лучше организовывать комплексные обеды для всей группы, стоимость которых входила бы тур.

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Нет отзывов
На Кавказ с фотографом: Домбай, плато Бермамыт и Гоначхирское ущелье
Сделать потрясающие снимки на фоне гор и прокатиться на канатной дороге Домбая
Аэропорт Минеральные воды
29 сен
30 000 за 1 человека
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00
47 800 за 1 человека
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
В этом туре мы посетим сразу два горнолыжных курорта Западного Кавказа - Домбай и Архыз. Какой же из них лучше
г. Минеральные Воды (Ж/Д вокзал, аэропорт)
5 фев
37 200 за 1 человека
Активный Кавказ: треккинги, скалолазание, джиппинг и парапланы
7 дней
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🪂 На параплане
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Активный Кавказ: треккинги, скалолазание, джиппинг и парапланы
Полазать по скалам со страховкой и подняться на вершину Чегет
Аэропорт Минеральные Воды, 10:00
26 800 за 1 человека
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