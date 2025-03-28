Я приглашаю вас выполнить увлекательные задания и познакомиться с Москвой — настоящим городом чудес — всего за 2 часа! Вы совершите путешествие во времени, сосчитаете звёзды Кремля, полюбуетесь северным сиянием в парке «Зарядье» и сделаете киношные фото на Парящем мосту. Выясните, сколько коней в колеснице Аполлона, где в 16 веке был зоопарк и многое другое!
Описание квеста
Вы увидите самый современный парк центра — «Зарядье». Узнаете, как устроен этот необычный проект и посетите главную достопримечательность парка — Парящий мост.
Затем отправимся на главную площадь страны — Красную. Вы выясните, какие факты о самом известном месте столицы правдивы, а какие — вымысел. Пройдёте по руслу исчезнувшей реки (узнаете, куда и когда она пропала) и выйдете к Театральной площади.
В конце прогулки посетим Центральный детский магазин, чтобы вернуться в мир детства.
А ещё вы:
- Посмотрите, что делается в павильонах парка «Зарядье» и на что похож Парящий мост
- На Красной площади перенесётесь во времени и разберётесь, правда ли здесь ездил трамвай и бил фонтан
- Услышите, где появились первые ценники и жалобная книга
- Узнаете, где хранятся московские клады
- Отправитесь в места, где живут музы, Аполлон и была первая неофициальная резиденция Деда Мороза
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт детям и взрослым — я адаптирую информацию под ваш запрос
- Мы начнём программу у метро «Китай-город», а завершим у метро «Лубянка/Кузнецкий мост»
- Прогулка достаточно динамичная и проходит в основном на улице, поэтому, пожалуйста, надевайте удобную обувь, а ещё одевайтесь по погоде, берегите себя:)
- На маршруте будут лестницы, если понадобится адаптировать дорогу — напишите, пожалуйста, мне заранее
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Москве
Здравствуйте! Меня зовут Алина, и я аттестованный по всем правилам московский гид. Очень люблю Москву и считаю, что в этом городе волшебство разлито буквально повсюду, нужно только уметь его увидеть.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Любовь
28 мар 2025
Прекрасный формат экскурсии!
С нашим чудесным экскурсоводом мы побывали в настоящем Городе Чудес! Алина завладела нашим вниманием с первых минут! Всем, включая детей, было очень интересно, челлендж получился самый настоящий, не
С нашим чудесным экскурсоводом мы побывали в настоящем Городе Чудес! Алина завладела нашим вниманием с первых минут! Всем, включая детей, было очень интересно, челлендж получился самый настоящий, не
