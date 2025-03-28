Я приглашаю вас выполнить увлекательные задания и познакомиться с Москвой — настоящим городом чудес — всего за 2 часа! Вы совершите путешествие во времени, сосчитаете звёзды Кремля, полюбуетесь северным сиянием в парке «Зарядье» и сделаете киношные фото на Парящем мосту. Выясните, сколько коней в колеснице Аполлона, где в 16 веке был зоопарк и многое другое!

Описание квеста

Вы увидите самый современный парк центра — «Зарядье». Узнаете, как устроен этот необычный проект и посетите главную достопримечательность парка — Парящий мост.

Затем отправимся на главную площадь страны — Красную. Вы выясните, какие факты о самом известном месте столицы правдивы, а какие — вымысел. Пройдёте по руслу исчезнувшей реки (узнаете, куда и когда она пропала) и выйдете к Театральной площади.

В конце прогулки посетим Центральный детский магазин, чтобы вернуться в мир детства.

А ещё вы:

Посмотрите, что делается в павильонах парка «Зарядье» и на что похож Парящий мост

На Красной площади перенесётесь во времени и разберётесь, правда ли здесь ездил трамвай и бил фонтан

Услышите, где появились первые ценники и жалобная книга

Узнаете, где хранятся московские клады

Отправитесь в места, где живут музы, Аполлон и была первая неофициальная резиденция Деда Мороза

